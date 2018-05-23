За сколько продать робота, приносящего от 10 до 15% ежемесячно - страница 5
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Я понимаю, что стабильно это значит работает всегда и без перенастройки параметров. В идеале вообще минимум параметров только TP и SL. Наверно по этому у меня не получается сделать интрадей систему.
Имхо, так не бывает. Этого не может быть потому, что не может быть никогда.(с). Как говорил О.Бендер - Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно.
Я понимаю, что работа автоматом - это та-же работа, только вместо того, чтобы пялится в монитор на графики, мы постоянно работаем с ТС, только уже в более спокойном режиме.
Кстати, дневные движения за последние неск лет тоже существенно изменились. Как это сказывается на ТС и торговле - не знаю, дейтрейдингом не занимаюсь. Но слышал от людей, которые этим профессионально занимаются, что стало оч. сложно.
Возьмём калькулятор и посчитаем. Это не сложно.
.
Здесь (как пример) ежемесячно выводится половина прибыли, полученной в предыдущем месяце.
В этом случае в конце года баланс вырос на 60% (с 10000 до 16010), выведенный кэш за весь год 6010 $.
Возьмём калькулятор и посчитаем.
.
Здесь (как пример) ежемесячно выводится половина прибыли, полученной в предыдущем месяце.
В этом случае в конце года баланс вырос на 60% (с 10000 до 16010), выведенный кэш за весь год 6010 $.
Снова-здорово. Если Вы занимаетесь бизнесом (трейдингом), сможете вы жить на 400 баксов/мес? Что кушать будете?
Да и на 800 баксов не разгуляешься.) Как было 10 тыс, так и останется.)
Нанимаемся младшим программером и получаем 60-100 тыс р./мес. И спим спокойно.
Снова-здорово. Если Вы занимаетесь бизнесом (трейдингом), сможете вы жить на 400 баксов/мес? Что кушать будете?
Да и на 800 баксов не разгуляешься.) Как было 10 тыс, так и останется.)
Не пойму ваших претензий ко мне... Вам не нравится мой калькулятор? Что вы бросаетесь ни с того, ни с сего?...
Не пойму ваших претензий ко мне... Вам не нравится мой калькулятор? Что вы бросаетесь ни с того, ни с сего?...
Я не бросаюсь. Никаких претензий. Только жить на 400 затруднительно, если заниматься трейдингом профессионально, как бизнесом. Снимать придется не 400 ежемесячно, а все.
ЗЫ Сегодня, кстати, приценивался - Виндовс-машина в облаке с 10 Гб-диском стоит ~700 р/мес. Ставь что хочешь, в любом количестве.
Я не бросаюсь. Никаких претензий.
ну и хорошо
Yuriy Asaulenko:
Только жить на 400 затруднительно, если заниматься трейдингом профессионально, как бизнесом. Снимать придется не 400 ежемесячно, а все.
это кому как... вы там и про какой-то ларёк упоминали...
Yuriy Asaulenko:
ЗЫ Сегодня, кстати, приценивался - Виндовс-машина в облаке с 10 Гб-диском стоит 700 р/мес. Ставь что хочешь, в любом количестве.
а это к чему?... мне это не надо в любом количестве.
а это к чему?... мне это не надо в любом количестве.
Вам не надо, но м.б. других заинтересует. Неплохая платформа для ТС. Тем более, под Винды можно доп софт поставить - R, Питон и пр.
Надо в МО написать.
сможете вы жить на 400 баксов/мес? Что кушать будете?
Да и на 800 баксов не разгуляешься.) Как было 10 тыс, так и останется.)
Вы считаете, что на 400 баксов нельзя прожить? Средняя зарплата по стране сейчас примерно 600 долларов. Понятно, что в столицах она существенно выше, но зато в регионах - ниже (те же 400-500 долларов и получается). И люди живут как-то. А вы зажрались, батенька )
Имхо, так не бывает. Этого не может быть потому, что не может быть никогда.(с). Как говорил О.Бендер - Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно.
Я понимаю, что работа автоматом - это та-же работа, только вместо того, чтобы пялится в монитор на графики, мы постоянно работаем с ТС, только уже в более спокойном режиме.
Кстати, дневные движения за последние неск лет тоже существенно изменились. Как это сказывается на ТС и торговле - не знаю, дейтрейдингом не занимаюсь. Но слышал от людей, которые этим профессионально занимаются, что стало оч. сложно.
Тем не менее, все это работает, но при условии если TP в три раза больше SL, и разумное управление капиталом. И еще одно "но" бывают периоды когда система вообще ни чего не зарабатывает и период это может длится от полугода до года. Потом опять идет в плюс. И за счет того что стоп намного меньше профита убыток компенсируется. Вообщем ее нельзя использовать не имея альтернативного источника дохода.
Если система требует перенастройки каждый месяц, то наверняка нельзя подобрать настройки, чтоб гарантированно получить хотя бы 8 %.
Кстати какая просадка бывает при получении такой доходности у вашей системы. ? Если просадка превышает эти 8%, то да, такую систему в топку. Я думаю что превышает существенно .