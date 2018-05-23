За сколько продать робота, приносящего от 10 до 15% ежемесячно - страница 11
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как это не будут, будут, только не сам индюк, а уже робота, снимать ограничения)
через Маркет будешь продавать, там уже вроде все сложно
у тебя мания величия )))
кстати, в MQL5 можно компилировать с защитой, как в маркете
Привет,
А если 50% в день?
А если 50% в день?
Вот оказывается кто кризис устроил - Сапрыкин ))
Вот оказывается кто кризис устроил - Сапрыкин ))
Ну вот, спалился)
Ну вот, спалился)
жди, скоро за тобой приедут вежливые люди ))
жди, скоро за тобой приедут вежливые люди ))
жди, скоро за тобой приедут вежливые люди ))
Всё, ушёл строить подземный бункер, спрячусь там.