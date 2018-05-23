За сколько продать робота, приносящего от 10 до 15% ежемесячно - страница 11

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Привет,

Если в месяц приносит Профит:

2% то цена = 50$
3%   = 60$
4%.  = 70$
5............ и далее.
 
Fast451:

как это не будут, будут, только не сам индюк, а уже робота, снимать ограничения)

через Маркет будешь продавать, там уже вроде все сложно

у тебя мания величия )))

кстати, в MQL5 можно компилировать с защитой, как в маркете

 
Alexander Ivanov:
Привет,

Если в месяц приносит Профит:

2% то цена = 50$
3%   = 60$
4%.  = 70$
5............ и далее.

А если 50% в день?

 
Alexandr Saprykin:

А если 50% в день?

Вот оказывается кто кризис устроил - Сапрыкин ))

 
Alexey Volchanskiy:

Вот оказывается кто кризис устроил - Сапрыкин ))

Ну вот, спалился)

 
Alexandr Saprykin:

Ну вот, спалился)

жди, скоро за тобой приедут вежливые люди ))

 
Alexey Volchanskiy:

жди, скоро за тобой приедут вежливые люди ))

Премьер Медведев как раз говорил найти деньги для выполнения суперуказа президента...  😂😂😂
 
Alexey Volchanskiy:

жди, скоро за тобой приедут вежливые люди ))

Всё, ушёл строить подземный бункер, спрячусь там.

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