Для вас фриланс — это... - страница 2
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чтобы создать свою команду, нужно набирать таких же "ИДЕЙНЫХ" программистов, которых сейчас нет. Замкнутый круг.
Президент себя и программист , сео, техподдержка, QA, Дизайнер..... в одном лице. Только так. Только хардкор....
Другой вопрос, что нужны средства\возможность для "начала"...
я когда начинал, у меня был комп (5 летней давности), жутко тормозящий, который мог открывать максимум 2 терминала. При этом тормозил настолько, что при проверке написанного кода нужно было ждать по 1-3 минуты.
Неудобный табурет - в котором, спустя 2 часа, затекали ноги и спина. и монитор SVGA от которого глаза лезли на лоб ..... и еще разрешение было 1024 * 768 ......
И еще много побочных эффектов от 24 часового "сидения" за компьютером.... ну я думаю , что все с ними знакомы?
с сервисом "Фриланс" конечно легче. Клиентов не надо искать, они уже есть на сайте - тем более сейчас рейтинг не показывается. каждый может подписаться на работу и получить ее.
до сих пор это вспоминаю )
фриланс в стиле богомола )
кстати ПК который на фото до сих пор жив, ему этой весной 10 лет )
до сих пор это вспоминаю )
фриланс в стиле богомола )
кстати ПК который на фото до сих пор жив, ему этой весной 10 лет )
Помимо каких-то нюансов (знание, опыт, работа с клиентами), есть ещё и конкуренция. Поэтому, думаю, и в опросе, и здесь в ветке, некоторые ответы могут быть не совсем искренние, с толикой искусственного негатива, дабы справедливо для рынка — не отдавать свой хлеб, создавая особый настрой для ещё не решивших. По крайней мере, это выглядит логичным.
:-)
Пожалуйста, изучайте язык программирование скорее и бегом в фриланс за своим "хлебушком"
без конкуренции неинтересно...
да и " рассказывать о золотых горах" здесь нельзя. Удалят пост!
Как Вы думаете, почему люди уходят в фриланс? я говорил в первом своем посте - для того, чтобы принадлежать самому себе, зарабатывать столько, сколько хотите и не работать " на дядю".
Какой вывод из моих слов вы сделаете? стоит ли игра свеч?
Ваш опрос выглядит не "правильным" только потому, что Вам никто в цифрах здесь говорить не будет. Это глупо.
И заработок зависит только от ВАС! 24 часа в день в течении 5 дней осилите? заработаете себе на следующую неделю отдыха где-нибудь на берегу Испании.
но для этого нужно много работать.
Помимо каких-то нюансов (знание, опыт, работа с клиентами), есть ещё и конкуренция. Поэтому, думаю, и в опросе, и здесь в ветке, некоторые ответы могут быть не совсем искренние, с толикой искусственного негатива, дабы справедливо для рынка — не отдавать свой хлеб, создавая особый настрой для ещё не решивших. По крайней мере, это выглядит логичным.
еще не решившие сами себя топят, демпингуя и сидя в куче заказов за копейки.
по тыкаются и бросят
:-)
Пожалуйста, изучайте язык программирование скорее и бегом в фриланс за своим "хлебушком"
без конкуренции неинтересно...
Да куда мне до вас! *побывал в вашем профиле*
Да куда мне до вас! *побывал в вашем профиле*
дело не во мне. я точно также был "зеленым", но я не решал - можно ли заработать или нет. я программировал бесплатно - кстати это отличный опыт!
прям вот сразу на вас золотой град не посыпется.
а с Вашим настроем - ничего не получится потому, что Вы на первых заказах уйдете, скажете , что это тяжело и где обещанные золотые яйца?
привыкли все завидовать тому, что уже есть. Но никто не может понять или хотя бы попытаться побывать в шкуре того, кто это все заработал.
У меня родственники такие. считают, что все дается легко. А то, что головные боли, геморой и скалеоз ............ Мегатонны нервов .............. они на это с***** хотели.
Мне психотерапевт(да-да и они тоже) сказал - ты слишком много переживаешь за других и не имеешь права жалеть других(Богом не дано). забей на всех..
кстати у меня есть друзья фрилансеры - социофобы...
посмотрите видео про фрилансеров. Их очень много. и с приколами и жизненные и научные.
Да и программист сейчас самая высокооплачиваемая работа. - но нужно много работать и иметь огромный опыт и знания.
Я считаю что мои знания всего лишь 20 % от возможных. И я далек от идеала. Все потому, что я , как им многие фрилансеры - самоучки.
кстати перепробовал много разных "компьютерных" кресел, даже самые "дорогие" - но и в них затекали ноги и спина.
Купил себе специальное ортопедическое для сколиоза и проблем с 5 точкой. Какое то медицинское (так говорят )))) ). выглядит отлично (попросил, чтобы сделали экокожу), а сидеть нереально удобно и не потеет тело, как при натуральной коже. ....
Очень было бы интересно взглянуть на фоту кресла ) Лично я приспособился работать лежа ) С одной стороны, некоторые проблемы снимаются, но и новые возникают, к сожалению.