Для вас фриланс — это... - страница 3
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И заработок зависит только от ВАС! 24 часа в день в течении 5 дней осилите? заработаете себе на следующую неделю отдыха где-нибудь на берегу Испании.
но для этого нужно много работать.
Ответ по существу второго поста. Спасибо)
Ответ по существу второго поста. Спасибо)
я могу осилить только 2 суток, потом неделю отсыпаюсь...
Очень было бы интересно взглянуть на фоту кресла ) Лично я приспособился работать лежа ) С одной стороны, некоторые проблемы снимаются, но и новые возникают, к сожалению.
кстати рекомендую! оочень удобное кресло. очень крутая поддержка, более 15 регулировок под любого человека. и удобно для 5 точки - там есть такая выемка, чтобы не потело ....
Кресло Итальянское(вся начинка)
а лежа я так работаю - ноги на столе. кстати кресло хорошо назад откланяется, можно и полулежа.... :-)
вот : https://kuliksystem.it/product/business-2/
это далеко не самое дорогое у них, но очень удобно. удобнее чем Монарх и Diamond
и монитор SVGA от которого глаза лезли на лоб ..... и еще разрешение было 1024 * 768 ......
Да вы, батенька, зажрались...
А монитор CGA 320х200 - не хотели ? А было время, когда на таком работали, и ничего, все представлялось очень даже неплохим.
Да вы, батенька, зажрались...
А монитор CGA 320х200 - не хотели ? А было время, когда на таком работали, и ничего, все представлялось очень даже неплохим.
я не настолько молод :-)
Действительно, выглядит привлекательно. Спасибо за картинку и за ссылку )
год на нем сижу уже - очень удобное для 8-12 часового рабочего дня за компьютером.
кстати рекомендую! оочень удобное кресло. очень крутая поддержка, более 15 регулировок под любого человека. и удобно для 5 точки - там есть такая выемка, чтобы не потело ....
Кресло Итальянское(вся начинка)
а лежа я так работаю - ноги на столе. кстати кресло хорошо назад откланяется, можно и полулежа.... :-)
вот : https://kuliksystem.it/product/business-2/
это далеко не самое дорогое у них, но очень удобно. удобнее чем Монарх и Diamond
Это примерно так звучит Ваш вопрос.
Стоит ли ради этого учить? - ответ : НЕТ. с таким настроем у Вас ничего не получится!
Фриланс должен быть в кайф. Ведь Вы выбираете тот фриланс, который Вам нравится.
Если Вы не знаете программирование, то зачем Вам фриланс?
Фриланс - это вольные хлеба. Люди уходят в фриланс потому, что они делают то что им нравится, хочется. они сами выбирают заказы, проекты, оплату.
Они не работают на дядю. В этом прелесть фриланса.
А учить "РАДИ ДЕНЕГ" - ничего не выйдет.
Хорошо сказано!
Да вы, батенька, зажрались...
А монитор CGA 320х200 - не хотели ? А было время, когда на таком работали, и ничего, все представлялось очень даже неплохим.
А мой брат сам zx spectrum собрал и потом телевизор Рубин 208 был вместо монитора, и так бэйсик и ассемблер учил, вот....
И такое было....