Для вас фриланс — это... - страница 3

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Vladislav Andruschenko:


И заработок зависит только от ВАС! 24 часа в день в течении 5 дней осилите? заработаете себе на следующую неделю отдыха где-нибудь на берегу Испании

но для этого нужно много работать. 

Ответ по существу второго поста. Спасибо)

 
Ivan Butko:

Ответ по существу второго поста. Спасибо)


я могу осилить только 2 суток, потом неделю отсыпаюсь... 

 
Andrei Novichkov:

Очень было бы интересно взглянуть на фоту кресла ) Лично я приспособился работать лежа ) С одной стороны, некоторые проблемы снимаются, но и новые возникают, к сожалению.


кстати рекомендую! оочень удобное кресло. очень крутая поддержка, более 15 регулировок под любого человека. и удобно для 5 точки - там есть такая выемка, чтобы не потело ....

Кресло Итальянское(вся начинка) 

а лежа я так работаю - ноги на столе.  кстати кресло хорошо назад откланяется, можно и полулежа.... :-)


вот : https://kuliksystem.it/product/business-2/

это далеко не самое дорогое у них, но очень удобно. удобнее чем Монарх и Diamond 

 
Действительно, выглядит привлекательно. Спасибо за картинку и за ссылку )
 
Vladislav Andruschenko:
 

и монитор SVGA от которого глаза лезли на лоб ..... и еще разрешение было 1024 * 768 ...... 

Да вы, батенька, зажрались...

А монитор CGA 320х200 - не хотели ?  А было время, когда на таком работали, и ничего, все представлялось очень даже неплохим.

 
George Merts:

Да вы, батенька, зажрались...

А монитор CGA 320х200 - не хотели ?  А было время, когда на таком работали, и ничего, все представлялось очень даже неплохим.


я не настолько молод  :-) 

 
Andrei Novichkov:
Действительно, выглядит привлекательно. Спасибо за картинку и за ссылку )


год на нем сижу уже - очень удобное для 8-12 часового рабочего дня за компьютером. 

 
Vladislav Andruschenko:


кстати рекомендую! оочень удобное кресло. очень крутая поддержка, более 15 регулировок под любого человека. и удобно для 5 точки - там есть такая выемка, чтобы не потело ....

Кресло Итальянское(вся начинка) 

а лежа я так работаю - ноги на столе.  кстати кресло хорошо назад откланяется, можно и полулежа.... :-)


вот : https://kuliksystem.it/product/business-2/

это далеко не самое дорогое у них, но очень удобно. удобнее чем Монарх и Diamond 

Главное сесть на правильное кресло, а там деньги сами попрут.
 
Vladislav Andruschenko:


Это примерно так звучит Ваш вопрос.

Стоит ли ради этого учить? - ответ : НЕТ. с таким настроем у Вас ничего не получится!

Фриланс должен быть в кайф. Ведь Вы выбираете тот фриланс, который Вам нравится.

Если Вы не знаете программирование, то зачем Вам фриланс? 

Фриланс - это вольные хлеба. Люди уходят в фриланс потому, что они делают то что им нравится, хочется. они сами выбирают заказы, проекты, оплату. 

Они не работают на дядю. В этом прелесть фриланса.

А учить "РАДИ ДЕНЕГ" - ничего не выйдет. 

Хорошо сказано! 

 
George Merts:

Да вы, батенька, зажрались...

А монитор CGA 320х200 - не хотели ?  А было время, когда на таком работали, и ничего, все представлялось очень даже неплохим.

А мой брат сам zx spectrum собрал и потом телевизор Рубин 208 был вместо монитора, и так бэйсик и ассемблер учил, вот....

И такое было....

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