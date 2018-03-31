Советник не сразу выставляет SL/TP - страница 2
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Если он не может поставить стоп то и сделку пусть не открывает )) Вчера открылась сделка без стопов и тейков и улетела в минус. Я Этот робот на конструкторе сделал ENSED COR (мт4). Раньше только в ручную торговал, а последние недели прям одержим идеей создать прибыльного советника :-)) В коде пока не очень разбираюсь
Если сделку можно пропустить, то выставление сл/тп при открытии должно решить проблему. При этом, желательно перед выставлением ордера проверить корректность сл/тп, что бы не отсылать на сервер некорректные приказы.
Нет. SL и TP при открытии ордера можно как ставить, так и не ставить, не зависимо от того, по рынку вы входите, или используете отложенный ордер.
Ваш советник при открытии ордера не ставит SL и TP. А ставит их после его открытия. Это не потому что нельзя поставить сразу при открытии, а по тому что таков его алгоритм. Из каких соображений это сделано, я не знаю.
Тут проблема в том, что ему нужно поставить стоп туда, куда его поставить нельзя. Для начала, автору торговой стратегии нужно определится, что делать в случае, когда стоп слишком короткий и поставить такой стоп не получится.
При маркет исполнении нельзя открывать позицию с предустановленным стоплоссом. Сначала позицию, потом только стоплосс.
У меня SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET возвращает true. При этом, я могу открывать рыночные ордера с предустановленными tp/sl. Подскажите, пожалуйста, почему так?(MT4)
У меня SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET возвращает true. При этом, я могу открывать рыночные ордера с предустановленными tp/sl. Подскажите, пожалуйста, почему так?(MT4)
Открываете не вы, а терминал. Но если исполнение маркет, то советнику запрещено открывать позицию с стоплоссом.
Не запрещено, а не реализовано в советнике.
Открываете не вы, а терминал. Но если исполнение маркет, то советнику запрещено открывать позицию с стоплоссом.
О том что это запрещено я читал (не только в этой ветке). Но я не могу понять, почему вот это открывает ордер, вопреки запрету?
Буду благодарен, если кто-нибудь поможет найти ответ.
Не запрещено, а не реализовано в советнике.
пардон.
а как реализовать?
если брокер имеет маркет исполнение где "запрещено" открывать позицию с предустановленным стоплоссом?
как сразу открыть с предустановленным стоплоссом?
пардон.
а как реализовать?
если брокер имеет маркет исполнение где "запрещено" открывать позицию с предустановленным стоплоссом?
как сразу открыть с предустановленным стоплоссом?
Пример как реализовать предустановленный S/T в справке https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend
Изначально вопрос был в том, что в ручном режиме S/T можно выставить, а советник не выставляет.
Есть брокеры которые позволяют сразу выставить S/T для счетов типа маркет.
На скринах видно где брокер позволяет сразу выставить S/T, а где нет.
В данном случае счет у пользователя скорее всего Instant (stoplevel больше 0). У моего брокера для счета типа маркет EURUSD stoplevel равен 0.
Пример как реализовать предустановленный S/T в справке https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend
Изначально вопрос был в том, что в ручном режиме S/T можно выставить, а советник не выставляет.
Есть брокеры которые позволяют сразу выставить S/T для счетов типа маркет.
На скринах видно где брокер позволяет сразу выставить S/T, а где нет.
В данном случае счет у пользователя скорее всего Instant (stoplevel больше 0). У моего брокера для счета типа маркет EURUSD stoplevel равен 0.