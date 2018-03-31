Советник не сразу выставляет SL/TP

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Подскажите почему так ? При открытии ордера в ручную SL/TP выставляются сразу

А при открытии ордера советником нет ?

 

например при маркет исполнении. 

видно же, что у Вас сначала ордер потом модификация. 

в чем проблема то? 

 
Vladislav Andruschenko:

например при маркет исполнении. 

видно же, что у Вас сначала ордер потом модификация. 

в чем проблема то? 

Проблема в том что через раз сделки открываются с SL/TP 

Как сделать что бы советник сразу открывал ордер с SL/TP ? 

 
Alexey Gureyev:

Проблема в том что через раз сделки открываются с SL/TP 

Как сделать что бы советник сразу открывал ордер с SL/TP ? 

В данном случае, скорее всего, на момент модификации сл находился слишком близко к Ask.

Какой у вас stoplevel?

 
Vladislav Boyko:

В данном случае, скорее всего, на момент модификации сл находился слишком близко к Ask.

Какой у вас stoplevel?

0. Да, чуть увеличил стоп, вроде начали открываться нормально, но теперь убытки больше. Просто меня в дц убеждают что советник якобы посылает им приказ без SL/TP. Но я так понимаю дело не в советнике. До это не скальпил и не могу понять что к чему. Наверно ставить советника скальпера на есн счет плохая идея ?

 
Alexey Gureyev:

0. Да, чуть увеличил стоп, вроде начали открываться нормально, но теперь убытки больше. Просто меня в дц убеждают что советник якобы посылает им приказ без SL/TP. Но я так понимаю дело не в советнике. До это не скальпил и не могу понять что к чему. Наверно ставить советника скальпера на есн счет плохая идея ?

Советник действительно посылает приказ на открытие ордера без SL и TP. Он сначала открывает ордер без них. А потом модифицирует уже открытый ордер, пытаясь добавить SL и TP, что ему не всегда позволяет сделать stoplevel.

 
Vladislav Boyko:

Советник действительно посылает приказ на открытие ордера без SL и TP. Он сначала открывает ордер без них. А потом модифицирует уже открытый ордер, пытаясь добавить SL и TP, что ему не всегда позволяет сделать stoplevel.

Понятно, то есть дело даже не в советнике ?! Получается если я по рынку покупаю/продаю то SL/TP ставятся одновременно с ордером, а если бай/селл лимит и бай/селл стоп то сначала ордер потом эта модификация ?

 
Alexey Gureyev:

Понятно, то есть дело даже не в советнике ?! Получается если я по рынку покупаю/продаю то SL/TP ставятся одновременно с ордером, а если бай/селл лимит и бай/селл стоп то сначала ордер потом эта модификация ?

MT4 или MT5? Пример для MT5 как открывать сразу с SL/TP я привел в лс.

 
Alexey Gureyev:

Понятно, то есть дело даже не в советнике ?! Получается если я по рынку покупаю/продаю то SL/TP ставятся одновременно с ордером, а если бай/селл лимит и бай/селл стоп то сначала ордер потом эта модификация ?

Нет. SL и TP при открытии ордера можно как ставить, так и не ставить, не зависимо от того, по рынку вы входите, или используете отложенный ордер.

Ваш советник при открытии ордера не ставит SL и TP. А ставит их после его открытия. Это не потому что нельзя поставить сразу при открытии, а по тому что таков его алгоритм. Из каких соображений это сделано, я не знаю.

Тут проблема в том, что ему нужно поставить стоп туда, куда его поставить нельзя. Для начала, автору торговой стратегии нужно определится, что делать в случае, когда стоп слишком короткий и поставить такой стоп не получится.

 
SEM:

MT4 или MT5? Пример для MT5 как открывать сразу с SL/TP я привел в лс.

Не факт что выставление SL/TP при открытии решит проблему. Если они некорректны, то после таких изменений, там где ордера оставались без SL/TP, вместо этого, они просто не будут открыты.

 
Vladislav Boyko:

Для начала, автору торговой стратегии нужно определится, что делать в случае, когда стоп слишком короткий и поставить такой стоп не получится.

Если он не может поставить стоп то и сделку пусть не открывает )) Вчера открылась сделка без стопов и тейков и улетела в минус. Я Этот робот на конструкторе сделал ENSED COR (мт4). Раньше только в ручную торговал, а последние недели прям одержим идеей создать прибыльного советника :-)) В коде пока не очень разбираюсь 

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