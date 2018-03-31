Советник не сразу выставляет SL/TP
например при маркет исполнении.
видно же, что у Вас сначала ордер потом модификация.
в чем проблема то?
Проблема в том что через раз сделки открываются с SL/TP
Как сделать что бы советник сразу открывал ордер с SL/TP ?
В данном случае, скорее всего, на момент модификации сл находился слишком близко к Ask.
Какой у вас stoplevel?
В данном случае, скорее всего, на момент модификации сл находился слишком близко к Ask.
Какой у вас stoplevel?
0. Да, чуть увеличил стоп, вроде начали открываться нормально, но теперь убытки больше. Просто меня в дц убеждают что советник якобы посылает им приказ без SL/TP. Но я так понимаю дело не в советнике. До это не скальпил и не могу понять что к чему. Наверно ставить советника скальпера на есн счет плохая идея ?
0. Да, чуть увеличил стоп, вроде начали открываться нормально, но теперь убытки больше. Просто меня в дц убеждают что советник якобы посылает им приказ без SL/TP. Но я так понимаю дело не в советнике. До это не скальпил и не могу понять что к чему. Наверно ставить советника скальпера на есн счет плохая идея ?
Советник действительно посылает приказ на открытие ордера без SL и TP. Он сначала открывает ордер без них. А потом модифицирует уже открытый ордер, пытаясь добавить SL и TP, что ему не всегда позволяет сделать stoplevel.
Советник действительно посылает приказ на открытие ордера без SL и TP. Он сначала открывает ордер без них. А потом модифицирует уже открытый ордер, пытаясь добавить SL и TP, что ему не всегда позволяет сделать stoplevel.
Понятно, то есть дело даже не в советнике ?! Получается если я по рынку покупаю/продаю то SL/TP ставятся одновременно с ордером, а если бай/селл лимит и бай/селл стоп то сначала ордер потом эта модификация ?
Понятно, то есть дело даже не в советнике ?! Получается если я по рынку покупаю/продаю то SL/TP ставятся одновременно с ордером, а если бай/селл лимит и бай/селл стоп то сначала ордер потом эта модификация ?
MT4 или MT5? Пример для MT5 как открывать сразу с SL/TP я привел в лс.
Понятно, то есть дело даже не в советнике ?! Получается если я по рынку покупаю/продаю то SL/TP ставятся одновременно с ордером, а если бай/селл лимит и бай/селл стоп то сначала ордер потом эта модификация ?
Нет. SL и TP при открытии ордера можно как ставить, так и не ставить, не зависимо от того, по рынку вы входите, или используете отложенный ордер.
Ваш советник при открытии ордера не ставит SL и TP. А ставит их после его открытия. Это не потому что нельзя поставить сразу при открытии, а по тому что таков его алгоритм. Из каких соображений это сделано, я не знаю.
Тут проблема в том, что ему нужно поставить стоп туда, куда его поставить нельзя. Для начала, автору торговой стратегии нужно определится, что делать в случае, когда стоп слишком короткий и поставить такой стоп не получится.
MT4 или MT5? Пример для MT5 как открывать сразу с SL/TP я привел в лс.
Не факт что выставление SL/TP при открытии решит проблему. Если они некорректны, то после таких изменений, там где ордера оставались без SL/TP, вместо этого, они просто не будут открыты.
Для начала, автору торговой стратегии нужно определится, что делать в случае, когда стоп слишком короткий и поставить такой стоп не получится.
Если он не может поставить стоп то и сделку пусть не открывает )) Вчера открылась сделка без стопов и тейков и улетела в минус. Я Этот робот на конструкторе сделал ENSED COR (мт4). Раньше только в ручную торговал, а последние недели прям одержим идеей создать прибыльного советника :-)) В коде пока не очень разбираюсь
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Подскажите почему так ? При открытии ордера в ручную SL/TP выставляются сразу
А при открытии ордера советником нет ?