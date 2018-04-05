Какой сигнал вы бы выбрали для подписки из представленных :

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Всего проголосовало: 80
 
Marat Timirgazin:
  • История торговли (ИТ) 1 год ; среднемесячная прибыль (СП) 5% ; максимальная просадка (МП) 35% ; цена подписки (ЦП) 80$ ; количество подписчиков (КП) 6
  • (ИТ) 3 месяца ; (СП) 32% ; (МП) 39% ; (ЦП) 30$ ; (КП) 90
  • (ИТ) 3 года ; (СП) 3% ; (МП) 65% ; (ЦП) 120$ ; (КП) 0
  • (ИТ) 6 месяцев ; (СП) 25% ; (МП) 55% ; (ЦП) 45$ ; (КП) 20
  • (ИТ) 1 месяц ; (СП) 350% ; (МП) 12% ; (ЦП) 50$ ; (КП) 110
  • (ИТ) 1 год ; (СП) 7% ; (МП) 21% ; (ЦП) 500$ ; (КП) 1
  • ничего не выбрал

Опять скрытая реклама сигналов

Если по теме, то выбрал-бы свой сигнал
 
Vitaly Muzichenko:

Опять скрытая реклама сигналов(

Скрытая,  не явная.  Значит имеет право, конечно сигнал 3 лет интересней.

На известном брокере есть памы с более чем 10 летней  историей,  стабильные. Но малодоходные,   простой просчет показывает в банке если 10 лет продержать и доход выше и надежность. 

 
Yuriy Zaytsev:

Скрытая,  не явная.  Значит имеет право, конечно сигнал 3 лет интересней.

На известном брокере есть памы с более чем 10 летней  историей,  стабильные. Но малодоходные,   простой просчет показывает в банке если 10 лет продержать и доход выше и надежность. 


В банках нынче тоже не особо надёжно деньги держать. Сколько лицензий отозвали за последние пару лет?
 
Никакой- на просадке более 30% вообще бы дальше не смотрела, с историей менее 3 мес так же. Стоимость 500$ при 7 прибыли, да ещё просадка 21 - слишком большая. 
Т. Е. вообще никакой, даже на центовик поиграться. 
 
У топикстартера в разы лучше сигналы, лучше бы свои прорекламировал D)
[Удален]  
Ivan Butko:
У топикстартера в разы лучше сигналы, лучше бы свои прорекламировал D)

Он свои и прорекламировал :) Вы же сходили к нему в профиль, посмотрели? ;)

 
Ivan Butko:
У топикстартера в разы лучше сигналы, лучше бы свои прорекламировал D)
у него загрузка депозита прыгает.
это мартин?



если бы он торговал стандартным лотом - загрузка депозита была бы на одном уровне.
 
igrok333:
у него загрузка депозита прыгает.
это мартин?



если бы он торговал стандартным лотом - загрузка депозита была бы на одном уровне.

мартин так не обнаружить. У меня тоже загрузка прыгает, но мартином ни в каком виде не пользуюсь

 
Aleksandr:

Он свои и прорекламировал :) Вы же сходили к нему в профиль, посмотрели? ;)

Захожу, вижу только три... и те какие-то слишком хорошие

 
Maxim Romanov:

мартин так не обнаружить. У меня тоже загрузка прыгает, но мартином ни в каком виде не пользуюсь

ну а зачем же тогда раздел Риски "загрузка депозита" ?
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