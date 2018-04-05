Какой сигнал вы бы выбрали для подписки из представленных :
- 10 пунктов 3.mq4
- Куда инвестировать в 2020 году?
- Честная и очень прибыльная торговля на котировках из History Center
- История торговли (ИТ) 1 год ; среднемесячная прибыль (СП) 5% ; максимальная просадка (МП) 35% ; цена подписки (ЦП) 80$ ; количество подписчиков (КП) 6
- (ИТ) 3 месяца ; (СП) 32% ; (МП) 39% ; (ЦП) 30$ ; (КП) 90
- (ИТ) 3 года ; (СП) 3% ; (МП) 65% ; (ЦП) 120$ ; (КП) 0
- (ИТ) 6 месяцев ; (СП) 25% ; (МП) 55% ; (ЦП) 45$ ; (КП) 20
- (ИТ) 1 месяц ; (СП) 350% ; (МП) 12% ; (ЦП) 50$ ; (КП) 110
- (ИТ) 1 год ; (СП) 7% ; (МП) 21% ; (ЦП) 500$ ; (КП) 1
- ничего не выбрал
Опять скрытая реклама сигналовЕсли по теме, то выбрал-бы свой сигнал
Опять скрытая реклама сигналов(
Скрытая, не явная. Значит имеет право, конечно сигнал 3 лет интересней.
На известном брокере есть памы с более чем 10 летней историей, стабильные. Но малодоходные, простой просчет показывает в банке если 10 лет продержать и доход выше и надежность.
Скрытая, не явная. Значит имеет право, конечно сигнал 3 лет интересней.
На известном брокере есть памы с более чем 10 летней историей, стабильные. Но малодоходные, простой просчет показывает в банке если 10 лет продержать и доход выше и надежность.
У топикстартера в разы лучше сигналы, лучше бы свои прорекламировал D)
Он свои и прорекламировал :) Вы же сходили к нему в профиль, посмотрели? ;)
у него загрузка депозита прыгает.
это мартин?
если бы он торговал стандартным лотом - загрузка депозита была бы на одном уровне.
мартин так не обнаружить. У меня тоже загрузка прыгает, но мартином ни в каком виде не пользуюсь
Он свои и прорекламировал :) Вы же сходили к нему в профиль, посмотрели? ;)
Захожу, вижу только три... и те какие-то слишком хорошие
мартин так не обнаружить. У меня тоже загрузка прыгает, но мартином ни в каком виде не пользуюсь
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