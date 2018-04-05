Какой сигнал вы бы выбрали для подписки из представленных : - страница 2

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igrok333:
ну а зачем же тогда раздел Риски "загрузка депозита" ?

Для оценки рисков наверное))

 
Подпишусь на тот сигнал на котором будет подключен индюк знающий параметры предыдущего бара. А т.к. машину времени еще не изобрели, то придется самому торговать
[Удален]  
Я бы даже на свой сигнал не подписался)
 
igrok333:
у него загрузка депозита прыгает.
это мартин?



если бы он торговал стандартным лотом - загрузка депозита была бы на одном уровне.

Если следовать вашей логике, то 99% трейдеров являются мартингейлщиками :)

 
Marat Timirgazin:

Если следовать вашей логике, то 99% трейдеров являются мартингейлщиками :)

ну более 50% либо мартин либо сетка 

 
Dmitiry Ananiev:

ну более 50% либо мартин либо сетка 

Звучит как приговор...

На мой взгляд, использование элементов мартина и сетки вполне правильно. Например, набор позиции не на одном ценовом уровне, а в определенном диапазоне...Открытие сделок разным объемом в зависимости от ясности ситуации... При правильном подходе это делает ТС только более гибкой и эффективной.

 
Marat Timirgazin:

Звучит как приговор...

На мой взгляд, использование элементов мартина и сетки вполне правильно. Например, набор позиции не на одном ценовом уровне, а в определенном диапазоне...Открытие сделок разным объемом в зависимости от ясности ситуации... При правильном подходе это делает ТС только более гибкой и эффективной.

Проблема в другом. Прирост депозита идет на минимальных лотах, в то время как слив идет на все более высоких лотах. Поэтому в случае проигрышной серии убытки растут заметно быстрее прибыли. Вообщем прибыль зарабоатанную за полгода можно слить за 10 минут.

 
Dmitiry Ananiev:

Проблема в другом. Прирост депозита идет на минимальных лотах, в то время как слив идет на все более высоких лотах. Поэтому в случае проигрышной серии убытки растут заметно быстрее прибыли. Вообщем прибыль зарабоатанную за полгода можно слить за 10 минут.

Разумеется так и будет, если совсем забыть что такое стоп лосс и фиксация убытка. Я же говорю о разумном использовании некоторых элементов мартина и сетки. 

 
Maxim Romanov:

мартин так не обнаружить. У меня тоже загрузка прыгает, но мартином ни в каком виде не пользуюсь

действительно, так мартингейл не обнаружить.
если трейдер торгует одной валютной парой постоянным лотом - то загрузка депозита будет постоянной.
но если он торгует несколько валютных пар - то она будет прыгать.
 
igrok333:
у него загрузка депозита прыгает.
это мартин?
если бы он торговал стандартным лотом - загрузка депозита была бы на одном уровне.

Это агрессивное усреднение против рынка. Вот загрузка и прыгает. Тот же мартин, но без увеличения лотности на сделку. Просто количеством сделок увеличивает позицию.

Бот реально жёстко прёт против рынка. Очередное казино.

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