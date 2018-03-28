Исторические данные по соотношению длинных и коротких позиций

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Добрый день,


Разыскиваю исторические данные по соотношению длинных и коротких позиций. Здесь: https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-positions данные только за год. Подскажите, где можно найти такие же данные за больший период?

Historical Forex Position Ratios | Currency Trend Analysis | OANDA
Historical Forex Position Ratios | Currency Trend Analysis | OANDA
  • www.oanda.com
The following graph shows the historical trend of long-short positions on fxTrade platform alongside the market price for the selected currency pair and time period. Note the Net Position graph is calculated by subtracting the percentage of short positions from long positions. For example, a net position of +20% for EUR/USD means percentages of...
 
сейчас должно быть около 2 лет плотной истории и около 3 неплотной
Торговую утилиту OandaX Download Manager BETA
Торговую утилиту OandaX Download Manager BETA
  • отзывов: 4
  • 2016.07.13
  • Andrei Trukhanovich
  • www.mql5.com
Данный продукт является бета-версией, это значит, что продукт может содержать ошибки, не всегда работать корректно, не всегда или не вовремя получать данные с сервера. Будьте внимательны, особенно при его использовании для торговли на реальных счетах! С 12.12.2016 данные предоставляются с задержкой на сутки. Для получения актуальных данных...
 
А можно как то получить данные в виде текстовых файлов или еще как то?..
 
SergeyN:
А можно как то получить данные в виде текстовых файлов или еще как то?..

напрямую нет. вы можете выкачать всю историю менеджером. она будет храниться локально в виде бинарных файлов.

далее вы можете читать эти файлы самостоятельно -- формат хранения не является закрытой информацией -- или использовать индикаторы для получения данных.

система сделана с таким расчетом, чтобы индикаторы можно было напрямую использовать в тестере стратегий с помощью iCustom.

 
Комбинатор:

напрямую нет. вы можете выкачать всю историю менеджером. она будет храниться локально в виде бинарных файлов.

далее вы можете читать эти файлы самостоятельно -- формат хранения не является закрытой информацией -- или использовать индикаторы для получения данных.

система сделана с таким расчетом, чтобы индикаторы можно было напрямую использовать в тестере стратегий с помощью iCustom.

Я конечно, извиняюсь за собственную глупость, но как мне найти эти бинарные файлы, выкачанные менеджером? Менеджер "тестовый" я прогоняю его через "тестер стратегий", но в каталоге файлов метатрейдера не появляются выкачанные файлы. В параметрах терминала доступ к сайту разрешил.
 
SergeyN:
Я конечно, извиняюсь за собственную глупость, но как мне найти эти бинарные файлы, выкачанные менеджером?

продукт непростой, поразбираться надо будет. тут видео с объяснениями.

OandaX: полезные материалы
OandaX: полезные материалы
  • TheXpert
  • www.trend-lab.ru
Здесь я постараюсь собрать материал, который может быть полезен для понимания, настройки и эффективной работы с индикаторами серии OandaX. Это что-то вроде мини-статьи, которая не претендует на полноту, широту или глубину взгляда, но может реально помочь в некоторых аспектах. Итак, первым делом, кто не в курсе, обзорная статья про OandaX...
 
Комбинатор:

продукт непростой, поразбираться надо будет. тут видео с объяснениями.

Спасибо, получилось - диаграммы отображаются. Какие то данные скачались.


Но скачались только за день. Выставил вроде как нужно - что бы загрузилось за более длинный период. Но не грузится. С чем может быть проблема?


Так же подскажите, где про формат файлов хранения почитать?

 
SergeyN:

Но скачались только за день. Выставил вроде как нужно - что бы загрузилось за более длинный период. Но не грузится. С чем может быть проблема?

догрузки вглубь нету, поэтому если вы скачали кусок истории, вы можете только докачать ту, что позднее. чтобы скачать ту что раньше, после установки этого свойства надо руками удалить ту историю которая есть.

одно из видео по ссылке как раз показывает полную последовательность действий для скачивания глубокой истории.

 
Комбинатор:

догрузки вглубь нету, поэтому если вы скачали кусок истории, вы можете только докачать ту, что позднее. чтобы скачать ту что раньше, после установки этого свойства надо руками удалить ту историю которая есть.

одно из видео по ссылке как раз показывает полную последовательность действий для скачивания глубокой истории.

Все, идею понял. Спасибо большое!
 
Комбинатор:

догрузки вглубь нету, поэтому если вы скачали кусок истории, вы можете только докачать ту, что позднее. чтобы скачать ту что раньше, после установки этого свойства надо руками удалить ту историю которая есть.

одно из видео по ссылке как раз показывает полную последовательность действий для скачивания глубокой истории.

Появилось несколько вопросов в ходе изучения инструмента:

1. Почему данные различаются с OANDA?

Индикатор показывает 48,14% длинных позиций



А OANDA показывает 48,89%.

2. С чем связан пробел в данных за 12.12.2016 - пустая полоса на индикаторе?

3. Данные загружены если верить папкам с файлами с марта 2015, а отображаются только с сентября 2015 - с чем это связано? При обращении через ICustom я смогу получить данные с марта 2015?


Заранее благодарю!

P.S OANDAX - штука крутая) Хоть и настраивается хитро)

 
SergeyN:

Появилось несколько вопросов в ходе изучения инструмента:

1. Почему данные различаются с OANDA?

возможно из-за UTC сдвига. данные на вашем графике адаптированы под время вашего брокера. хотя они (оанда) могут отдавать разные данные для одного и того же времени для разных запросов. сталкивался, как решить не знаю. но здесь скорее всего именно сдвиг.

2. С чем связан пробел в данных за 12.12.2016 - пустая полоса на индикаторе?

я собираю данные на своем сервере. это значит несколько часов простоя могут обернуться пропуском данных. со времени релиза серьезный косяк был только один, вот его вы и видите. для майфхбук мелких пропусков больше, не помню почему, но там пропуски вроде могут быть даже при живом сервере.

3. Данные загружены если верить папкам с файлами с марта 2015, а отображаются только с сентября 2015 - с чем это связано? При обращении через ICustom я смогу получить данные с марта 2015?

хм, я проверю. через iCustom будут видны те же данные что в индикаторе на графике.

P.S OANDAX - штука крутая) Хоть и настраивается хитро)

спасибо. знаю что не самый простой продукт. это плата за то, что данные качаются с веба но без длл, и можно использовать в тестере.

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