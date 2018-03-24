Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала из тестера... - страница 2

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Сергей Криушин:

Не знаю, стараюсь даже не ставить индикаторы... другие пишут, что даже МТ5 всего 7% мах. забирает, а у меня откуда 40% да 30%, МТ4 так еще терпимо более менее прилично...може от того что открываю по 2 графика на инструмент с меньшим и большим ТФ...


Закройте ВСЕ графики на ОБОИХ терминалах и перезапустите ОБА терминала. Проверьте диспетчер задач - нагрузку.

 
Сергей Криушин:

Не знаю, стараюсь даже не ставить индикаторы... другие пишут, что даже МТ5 всего 7% мах. забирает, а у меня откуда 40% да 30%, МТ4 так еще терпимо более менее прилично...може от того что открываю по 2 графика на инструмент с меньшим и большим ТФ...


Попробуйте, закрыть все графики, уменьшить количество баров (настройки - графики - максимальное количество баров в окне - 5000), скрыть из обзора рынка неиспользуемые символы, перезапустить терминал, открыть один чистый график (желательно с большой волатильностью), далее добавлять поочередно компоненты которые используете - советник, индикаторы (на скрине информация выводиться в правый верхний угол это тоже индикатор). После каждого добавленного компонента проверять нагрузку. Сможете выявить компонент, который грузит систему.
 
Vladimir Karputov:

Закройте ВСЕ графики на ОБОИХ терминалах и перезапустите ОБА терминала. Проверьте диспетчер задач - нагрузку.

Все сделал удалил результат даже меньше 5% ...и что дальше работать без графиков...))

картинка

 
Сергей Криушин:

Все сделал удалил результат даже меньше 5% ...и что дальше работать без графиков...))


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Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала из тестера...

SEM, 2018.03.22 17:38

*** открыть один чистый график (желательно с большой волатильностью), далее добавлять поочередно компоненты которые используете - советник, индикаторы (на скрине информация выводиться в правый верхний угол это тоже индикатор). После каждого добавленного компонента проверять нагрузку. Сможете выявить компонент, который грузит систему.

 
Vladimir Karputov:

Спасибо, понятно, попробую обнаружить воришку...))

 
Сергей Криушин:

Спасибо, понятно, попробую обнаружить воришку...))

Ничего не нашел, но стало раза в 2 получше, количество баров наверно виновато было... а по опросу хоть бы один внятно сказал - почему нельзя сделать из терминала тестера дополнительный терминал этого же терминала с которого он и происходит??? такая бредовая идея, что ни в какие ворота...только на выкид... ая то думал что Америку открыл...(((

 Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала из тестера...
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Если после уменьшения количества баров стало лучше работать, то проблема в индикаторах или советнике. У меня похожая проблема была, суть проблемы, что у вас на каждом тике расчет идёт по всему массиву баров, нужно настроить , чтобы расчет вёлся только по текущему бару (так как предыдущие уже рассчитаны). МТ5 очень мощный в плане производительности.
 

Что-то странное.

У меня старый двухъядерный проц и 4Гб оперативы - без проблем работает один МТ5 с оптимизацией на одном ядре, плюс второй МТ4, плюс еще и висят несколько приложений. Не сказать, что "все летает", но мощности вполне достаточно.

 
Сергей Криушин:

Ничего не нашел, но стало раза в 2 получше, количество баров наверно виновато было... а по опросу хоть бы один внятно сказал - почему нельзя сделать из терминала тестера дополнительный терминал этого же терминала с которого он и происходит??? такая бредовая идея, что ни в какие ворота...только на выкид... ая то думал что Америку открыл...(((

Несколько раз поднимали вопрос о возможности перемещения окна графика за пределы окна терминала, но почему-то не делают. А делать из тестера дополнительный терминал... это что-то с чем-то.
 
Alexey Viktorov:
Несколько раз поднимали вопрос о возможности перемещения окна графика за пределы окна терминала, но почему-то не делают. А делать из тестера дополнительный терминал... это что-то с чем-то.

Было бы удобнее если окна можно будет выносить за пределы терминала, как например в Visual Studio.

Не могут сделать наверное из-за действий "Окно - каскадом и т.д.".

Хорошо бы добавить в терминал дополнительные таймфреймы (секундные интервалы) - 5, 10, 15, 30 секунд.
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