Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала из тестера... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю, стараюсь даже не ставить индикаторы... другие пишут, что даже МТ5 всего 7% мах. забирает, а у меня откуда 40% да 30%, МТ4 так еще терпимо более менее прилично...може от того что открываю по 2 графика на инструмент с меньшим и большим ТФ...
Закройте ВСЕ графики на ОБОИХ терминалах и перезапустите ОБА терминала. Проверьте диспетчер задач - нагрузку.
Не знаю, стараюсь даже не ставить индикаторы... другие пишут, что даже МТ5 всего 7% мах. забирает, а у меня откуда 40% да 30%, МТ4 так еще терпимо более менее прилично...може от того что открываю по 2 графика на инструмент с меньшим и большим ТФ...
Закройте ВСЕ графики на ОБОИХ терминалах и перезапустите ОБА терминала. Проверьте диспетчер задач - нагрузку.
Все сделал удалил результат даже меньше 5% ...и что дальше работать без графиков...))
Все сделал удалил результат даже меньше 5% ...и что дальше работать без графиков...))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала из тестера...
SEM, 2018.03.22 17:38*** открыть один чистый график (желательно с большой волатильностью), далее добавлять поочередно компоненты которые используете - советник, индикаторы (на скрине информация выводиться в правый верхний угол это тоже индикатор). После каждого добавленного компонента проверять нагрузку. Сможете выявить компонент, который грузит систему.
Спасибо, понятно, попробую обнаружить воришку...))
Спасибо, понятно, попробую обнаружить воришку...))
Ничего не нашел, но стало раза в 2 получше, количество баров наверно виновато было... а по опросу хоть бы один внятно сказал - почему нельзя сделать из терминала тестера дополнительный терминал этого же терминала с которого он и происходит??? такая бредовая идея, что ни в какие ворота...только на выкид... ая то думал что Америку открыл...(((Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала из тестера...
Всего проголосовало: 41
Что-то странное.
У меня старый двухъядерный проц и 4Гб оперативы - без проблем работает один МТ5 с оптимизацией на одном ядре, плюс второй МТ4, плюс еще и висят несколько приложений. Не сказать, что "все летает", но мощности вполне достаточно.
Ничего не нашел, но стало раза в 2 получше, количество баров наверно виновато было... а по опросу хоть бы один внятно сказал - почему нельзя сделать из терминала тестера дополнительный терминал этого же терминала с которого он и происходит??? такая бредовая идея, что ни в какие ворота...только на выкид... ая то думал что Америку открыл...(((
Несколько раз поднимали вопрос о возможности перемещения окна графика за пределы окна терминала, но почему-то не делают. А делать из тестера дополнительный терминал... это что-то с чем-то.
Было бы удобнее если окна можно будет выносить за пределы терминала, как например в Visual Studio.
Не могут сделать наверное из-за действий "Окно - каскадом и т.д.".Хорошо бы добавить в терминал дополнительные таймфреймы (секундные интервалы) - 5, 10, 15, 30 секунд.