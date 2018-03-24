Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала из тестера...
- Оптимизация. Загрузка в тестер предыдущих результатов.
- Доработка Helpercent из CodeBase
- Скрипты: VR System Test
Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала. Имею два монитора, но не имею возможности вывести два терминала, мощности не хватает…так вот, предлагаю сделать возможность выводить копию терминала хотя бы для 1 – 3 инструментов из тестерного теминала, т.е. того, что используется для тестирования… в нем же все есть только пусть еще добавится возможность ставить пары по выбору, чтобы и там котировки поступали, как бы как через копирование что ли… ну очень нужная была бы фича…Может кто из фрилансиров возьмется и сможет сделать…я бы сказал спасибо размером в 10 баксов, здесь на форе зависают…можно бы наверно и скинуться на такое дело…
Прошу оценить: идея для разработчиков(читать внизу) для получения копии терминала. Имею два монитора, но не имею возможности вывести два терминала, мощности не хватает…так вот, предлагаю сделать возможность выводить копию терминала хотя бы для 1 – 3 инструментов из тестерного теминала, т.е. того, что используется для тестирования… в нем же все есть только пусть еще добавится возможность ставить пары по выбору, чтобы и там котировки поступали, как бы как через копирование что ли… ну очень нужная была бы фича…Может кто из фрилансиров возьмется и сможет сделать…я бы сказал спасибо размером в 10 баксов, здесь на форе зависают…можно бы наверно и скинуться на такое дело…
Запущено 7 терминалов мт5, и 2 терминала мт4.
К чему извращения, смените железо и ощутите всю прелесть в быстродействии абсолютно всех приложений, а так-же браузера.Не создавайте проблемы из ничего, чтобы их героически решать.
Запущено 7 терминалов мт5, и 2 терминала мт4.
К чему извращения, смените железо и ощутите всю прелесть в быстродействии абсолютно всех приложений, а так-же браузера.Не создавайте проблемы из ничего, чтобы их героически решать.
так и знал, что сразу будет такой ответ от матерых волков трейдинга и Форекса...ну хотелось бы обойтись без большого железа, что удавалось до последнего времени... вот у меня один ноут и один старенький песюк для подстраховки на случай падения проги но даже 2х ядерный ноут с 3 гигами оперативки не тянет даже 4 терминала, может я чего-то не понимаю в железе, но грузят процессор и память на все 100% и как с этим бороться - не знаю и вот такое дополнение в виде минимальной копии было бы очень кстати...
так и знал, что сразу будет такой ответ от матерых волков трейдинга и Форекса...ну хотелось бы обойтись без большого железа, что удавалось до последнего времени... вот у меня один ноут и один старенький песюк для подстраховки на случай падения проги но даже 2х ядерный ноут с 3 гигами оперативки не тянет даже 4 терминала, может я чего-то не понимаю в железе, но грузят процессор и память на все 100% и как с этим бороться - не знаю и вот такое дополнение в виде минимальной копии было бы очень кстати...
меняйте железо, Ваш ноут уже морально устарел.
сейчас купить нормальный бу можно за 150-200$, какойнибудь интел ай 5тый проц с 4мя-8тю гб оперативы
планку оперативки еще добавить на 4-8 и вместо СД-Рома впихнуть СДД и будет самолет
так и знал, что сразу будет такой ответ от матерых волков трейдинга и Форекса...ну хотелось бы обойтись без большого железа, что удавалось до последнего времени... вот у меня один ноут и один старенький песюк для подстраховки на случай падения проги но даже 2х ядерный ноут с 3 гигами оперативки не тянет даже 4 терминала, может я чего-то не понимаю в железе, но грузят процессор и память на все 100% и как с этим бороться - не знаю и вот такое дополнение в виде минимальной копии было бы очень кстати...
Да какой Я волк, Я щенок по сравнению с большинством)
меняйте железо, Ваш ноут уже морально устарел.
сейчас купить нормальный бу можно за 150-200$, какойнибудь интел ай 5тый проц с 4мя-8тю гб оперативы
планку оперативки еще добавить на 4-8 и вместо СД-Рома впихнуть СДД и будет самолет
Да устарел конечно, 6 год пошел вот в том и беда, что новый сейчас не по карману, жду падения цен, чтоб помощней взять, а пока ССД на 120 Г может в самом деле что-то и прибавит... но хотелось бы, как сейчас модно, пойти ассиметричным путем...да и вновь входящим на это дело было бы легче зайти...
Да устарел конечно, 6 год пошел вот в том и беда, что новый сейчас не по карману, жду падения цен, чтоб помощней взять, а пока ССД на 120 Г может в самом деле что-то и прибавит... но хотелось бы, как сейчас модно, пойти ассиметричным путем...да и вновь входящим на это дело было бы легче зайти...
Сергей, если нет в настоящий момент средств, то лучше форексом не заниматься. Об этом говорят везде где говорят о форексе, даже из консервных банок. Нельзя вкладывать в форекс не свободные средства.
И второй вариант, можно тщательно вычистить, вплоть до низкоуровневого форматирования диска, и поставить новую операционную систему. Однажды я издевался над старым ноутом с двухядерным процессором и 1гб оперативки. Поставил на него win7 x64 и МТ4... тянет на-ура.
Что касается опроса, ответ "чушь какая-то" слишком мягко сказано. Это бред, а не чушь.
Сергей, если нет в настоящий момент средств, то лучше форексом не заниматься. Об этом говорят везде где говорят о форексе, даже из консервных банок. Нельзя вкладывать в форекс не свободные средства.
И второй вариант, можно тщательно вычистить, вплоть до низкоуровневого форматирования диска, и поставить новую операционную систему. Однажды я издевался над старым ноутом с двухядерным процессором и 1гб оперативки. Поставил на него win7 x64 и МТ4... тянет на-ура.
Что касается опроса, ответ "чушь какая-то" слишком мягко сказано. Это бред, а не чушь.ВВ
Не знаю, у меня вроде и побольше, но что-то плохо тянет...а насчет бреда так скажу, это специально для слабаков, которые не хотят перемен -никогда не говори никогда...в виртуально-цифровом мире все возможно - было бы желание у командиров, ну и деньги конечно, куда ж без них...вон говорят, в ближайшем будущем смогут трансклютировать физические объекты через сеть...)) Форекс для меня как наркотик для мозга ну и адреналин, пока еще немного слил по сравнению с большими боссами...(((
так и знал, что сразу будет такой ответ от матерых волков трейдинга и Форекса...ну хотелось бы обойтись без большого железа, что удавалось до последнего времени... вот у меня один ноут и один старенький песюк для подстраховки на случай падения проги но даже 2х ядерный ноут с 3 гигами оперативки не тянет даже 4 терминала, может я чего-то не понимаю в железе, но грузят процессор и память на все 100% и как с этим бороться - не знаю и вот такое дополнение в виде минимальной копии было бы очень кстати...
Попробуй сменить используемые индикаторы. Нагрузка 100% на процессор это проблема индикатора. И проверь нагрузка 100 % у терминала, или другая программа грузит проц.
Попробуй сменить используемые индикаторы. Нагрузка 100% на процессор это проблема индикатора. И проверь нагрузка 100 % у терминала, или другая программа грузит проц.
Не знаю, стараюсь даже не ставить индикаторы... другие пишут, что даже МТ5 всего 7% мах. забирает, а у меня откуда 40% да 30%, МТ4 так еще терпимо более менее прилично...може от того что открываю по 2 графика на инструмент с меньшим и большим ТФ...
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