Верните хотя бы кнопку "Написать личное сообщение" - страница 2

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Vadim Zotov:

Испытания указанной Вами кнопки приводят к пустому результату, если адресата нет в списке друзей. Примерно вот так:


В Хроме все работает нормально:


 
Aleksandr:

В Хроме все работает нормально:


Спасибо. Буду знать. Только вот, кто донесёт эти знания до потенциальных покупателей?

Кнопочка в профиле "Написать личное сообщение" явно будет выгоднее и нам и сервису.

[Удален]  
Vadim Zotov:

Спасибо. Буду знать. Только вот, кто донесёт эти знания до потенциальных покупателей?

Кнопочка в профиле "Написать личное сообщение" явно будет выгоднее и нам и сервису.

Ну так сделают, занимаются же этим сейчас. Надо подождать.

 

Занимаемся включением функционала в новом движке.

Извините за задержки, пожалуйста.

 

И вообще, чо такое с сайтом сделали??? :


при чем тут FACEBOOK ?

лично я там не регистрировался и личные персональные данные не разглашал на право и на лево

Вот, почитайте:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

 

Новая фишка MQL? 

здесь не понравилось, но другого варианта нет - только нравится:

а здесь понравилось, но есть только не нравится:

как быть?

 
Sergey Chalyshev:

Новая фишка MQL? 

здесь не понравилось, но другого варианта нет - только нравится:

а здесь понравилось, но есть только не нравится:

как быть?

Значит уже нажимали на "Нравится", и теперь можно нажать повторно если "перенравилось" ;)

А там, где ещё не нажимали на "Нравится" - там нажмёте, и будет "Не нравится".

Так по-моему давно.

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Renat Akhtyamov:

И вообще, чо такое с сайтом сделали??? :

при чем тут FACEBOOK ?

Может при том, что с помощью учётной записи Facebook (и не только) можно входить в свой профиль на MQL?


Как думаете?

 
Aleksandr:

Может при том, что с помощью учётной записи Facebook (и не только) можно входить в свой профиль на MQL?


Как думаете?

если я уже вошёл, у меня есть сокет/сессия, я перезагружаю страницу чтобы увидеть новые сообщения

смысл каждый раз меня пересылать на фейсбук, тем более что я зашел не через него?

при первой авторизации - согласен, а потом никчему мне кажется
 
У меня висят открытыми 11 (одиннадцать, КАРЛ!) вкладок с сообщениями - так я привык общаться через сайт и жду когда же запустят систему коммуникаций. А вот через мобильное приложение или мини-чат не могу - очень неудобно.
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