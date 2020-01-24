Верните хотя бы кнопку "Написать личное сообщение" - страница 2
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Испытания указанной Вами кнопки приводят к пустому результату, если адресата нет в списке друзей. Примерно вот так:
В Хроме все работает нормально:
В Хроме все работает нормально:
Спасибо. Буду знать. Только вот, кто донесёт эти знания до потенциальных покупателей?
Кнопочка в профиле "Написать личное сообщение" явно будет выгоднее и нам и сервису.
Спасибо. Буду знать. Только вот, кто донесёт эти знания до потенциальных покупателей?
Кнопочка в профиле "Написать личное сообщение" явно будет выгоднее и нам и сервису.
Ну так сделают, занимаются же этим сейчас. Надо подождать.
Занимаемся включением функционала в новом движке.
Извините за задержки, пожалуйста.
И вообще, чо такое с сайтом сделали??? :
при чем тут FACEBOOK ?
лично я там не регистрировался и личные персональные данные не разглашал на право и на лево
Вот, почитайте:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
Новая фишка MQL?
здесь не понравилось, но другого варианта нет - только нравится:
а здесь понравилось, но есть только не нравится:
как быть?
Новая фишка MQL?
здесь не понравилось, но другого варианта нет - только нравится:
а здесь понравилось, но есть только не нравится:
как быть?
Значит уже нажимали на "Нравится", и теперь можно нажать повторно если "перенравилось" ;)
А там, где ещё не нажимали на "Нравится" - там нажмёте, и будет "Не нравится".
Так по-моему давно.
И вообще, чо такое с сайтом сделали??? :
при чем тут FACEBOOK ?
Может при том, что с помощью учётной записи Facebook (и не только) можно входить в свой профиль на MQL?
Как думаете?
Может при том, что с помощью учётной записи Facebook (и не только) можно входить в свой профиль на MQL?
Как думаете?
если я уже вошёл, у меня есть сокет/сессия, я перезагружаю страницу чтобы увидеть новые сообщения
смысл каждый раз меня пересылать на фейсбук, тем более что я зашел не через него?при первой авторизации - согласен, а потом никчему мне кажется