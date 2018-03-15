Куда исчезли "Сообщения"? - страница 3
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Интересно, шифрования end-to-end будет? ведь без этого не будет полноценного доверия к приватному защищённому общению...
так можно же поверх самому шифровать, процессы давно придуманы.
так можно же поверх самому шифровать, процессы давно придуманы.
Можно... но если уже есть готовые решения, то стоит ли?
Не сразу, в течение 2х недель будем включать функции по частям.
сделали бы всем рассылку: "Уведомлений не будет - проверяйте сообщения сами"
...многие ждут значок уведомления чтобы ответить
vladinator:
Не могу отправить сообщение новому собеседнику, на его странице нет соответствующей кнопки. Только старым собеседникам из своего чата. Так и должно быть?
Что это? Где надо писать? Здесь что ли ?
А где надо 'читать?