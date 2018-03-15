Куда исчезли "Сообщения"? - страница 3

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transcendreamer:
Интересно, шифрования end-to-end будет? ведь без этого не будет полноценного доверия к приватному защищённому общению...

так можно же поверх самому шифровать, процессы давно придуманы.

 
Комбинатор:

так можно же поверх самому шифровать, процессы давно придуманы.

Можно... но если уже есть готовые решения, то стоит ли?

 
А теперь так и будет: один чат в который сваливаются сообщения (по крайней мере входящие) от всех?
 
Теперь в сообщениях нельзя прикреплять файлы. Это постоянно или временно?
 
Renat Fatkhullin:

Не сразу, в течение 2х недель будем включать функции по частям.

 

сделали бы всем рассылку: "Уведомлений не будет - проверяйте сообщения сами"

...многие ждут значок уведомления чтобы ответить

 
Не могу отправить сообщение новому собеседнику, на его странице нет соответствующей кнопки. Только старым собеседникам из своего чата. Так и должно быть?
 

vladinator:
Не могу отправить сообщение новому собеседнику, на его странице нет соответствующей кнопки. Только старым собеседникам из своего чата. Так и должно быть?

В своих сообщениях.


 

Что это? Где надо писать? Здесь что ли ?

А где надо 'читать?


Где надо писать?

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