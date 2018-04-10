Что случилось с vps? - страница 5

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Pawel Gejko:

Есть у кого идеи куда? Когда то тестил 1gb\uu\ua, также падали! хотя поддержка говорила что тестовые падают. Но у них тогда самая низкая стоимость была! Сейчас как не знаю!

Если интересно напишу в личку
 
VDS сервера хорошы тем что можно несколько терминалов поставить с разных ДЦ!
 
Taras Vavryn:
VDS сервера хорошы тем что можно несколько терминалов поставить с разных ДЦ!

Это хорошо тем кто настраивать и управлять сам может. Но тут не каждый с этим знаком. Некоторым проще чтоб за него все сделали, а он просто закинул и спал спокойно.

А так да VDS даже намного выгодней и удобней для работы.

 
Pavel Golovlev:
Амстердам 1,2 работают, как бы не сглазить уже...

А у нас в англ части уже все отстрелялись (было 3 ветки на эту тему, и все активны, немцы пришли в англ со своей немецкой части форума, бузили и ругались до утра ...). Сейчас так ... только единичные "случайные выстрелы" (пару постов с начала дня) ...

Успокоилось все после этого поста (такого же, но в англ и на английском):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Что случилось с vps?

MQL5.Support, 2018.02.28 06:34

Работа виртуального хостинга восстановлена. Пожалуйста, проверьте ваши выделенные сервера.

Если у вас будут наблюдаться проблемы, пожалуйста, сообщите нам об этом в Сервисдеск.


То есть, если что-то не работает - то это в сервис деск (тем более, что они сами об этом просят).

 

проблема не только с VPS 

Авто Валидация в маркете проходит по 1-3 часа. 

 

У меня вообще лег один из серверов (london 3) по которому прошла оплата 26 февраля на месяц вперед, а поддержка пишет что он последний раз оплачивался 26 января. Куда тогда испарились 10$ - вопрос.  Самое интересное 5 марта с него шла торговля.

 
Aleksandr Ionov:

У меня вообще лег один из серверов (london 3) по которому прошла оплата 26 февраля на месяц вперед, а поддержка пишет что он последний раз оплачивался 26 января. Куда тогда испарились 10$ - вопрос.  Самое интересное 5 марта с него шла торговля.

Пишите в сервис деск

 
Здравствуйте!
Не могу перенести ни один E A на виртуальный хостинг уже два дня.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.

 
Oleg Bondarenko:
Здравствуйте!
Не могу перенести ни один E A на виртуальный хостинг уже два дня.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.

Здравствуйте.

Ответили в созданной Вами заявке, видим что миграция успешна за сегодня.

Просьба в таких случаях создать заявку с приложением в ней терминальных логов за проблемный период, либо самому проанализировать их, обычно в них можно узнать в чем причина.

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