Что случилось с vps? - страница 5
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Есть у кого идеи куда? Когда то тестил 1gb\uu\ua, также падали! хотя поддержка говорила что тестовые падают. Но у них тогда самая низкая стоимость была! Сейчас как не знаю!
VDS сервера хорошы тем что можно несколько терминалов поставить с разных ДЦ!
Это хорошо тем кто настраивать и управлять сам может. Но тут не каждый с этим знаком. Некоторым проще чтоб за него все сделали, а он просто закинул и спал спокойно.
А так да VDS даже намного выгодней и удобней для работы.
Амстердам 1,2 работают, как бы не сглазить уже...
А у нас в англ части уже все отстрелялись (было 3 ветки на эту тему, и все активны, немцы пришли в англ со своей немецкой части форума, бузили и ругались до утра ...). Сейчас так ... только единичные "случайные выстрелы" (пару постов с начала дня) ...
Успокоилось все после этого поста (такого же, но в англ и на английском):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что случилось с vps?
MQL5.Support, 2018.02.28 06:34
Работа виртуального хостинга восстановлена. Пожалуйста, проверьте ваши выделенные сервера.
Если у вас будут наблюдаться проблемы, пожалуйста, сообщите нам об этом в Сервисдеск.
То есть, если что-то не работает - то это в сервис деск (тем более, что они сами об этом просят).
проблема не только с VPS
Авто Валидация в маркете проходит по 1-3 часа.
У меня вообще лег один из серверов (london 3) по которому прошла оплата 26 февраля на месяц вперед, а поддержка пишет что он последний раз оплачивался 26 января. Куда тогда испарились 10$ - вопрос. Самое интересное 5 марта с него шла торговля.
У меня вообще лег один из серверов (london 3) по которому прошла оплата 26 февраля на месяц вперед, а поддержка пишет что он последний раз оплачивался 26 января. Куда тогда испарились 10$ - вопрос. Самое интересное 5 марта с него шла торговля.
Пишите в сервис деск
Здравствуйте.
Ответили в созданной Вами заявке, видим что миграция успешна за сегодня.
Просьба в таких случаях создать заявку с приложением в ней терминальных логов за проблемный период, либо самому проанализировать их, обычно в них можно узнать в чем причина.