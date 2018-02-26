Эти забавные сигналы

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Сегодня решил поучаствовать в дневном конкурсе, начальный баланс 7329, сейчас 18171. Решил засигналить на память, вот что показывает на экране. Моего слабого ума не хватает для понимания сути этих графиков и цифр )) Счет демо, так что смело даю ссылку на сигнал, смотрите сами https://www.mql5.com/ru/signals/400098

ввв

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Exness day contest 26 02 2018
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Exness day contest 26 02 2018
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно...
 
Alexey Volchanskiy:

Сегодня решил поучаствовать в дневном конкурсе, начальный баланс 7329, сейчас 18171. Решил засигналить на память, вот что показывает на экране. Моего слабого ума не хватает для понимания сути этих графиков и цифр )) Счет демо, так что смело даю ссылку на сигнал, смотрите сами https://www.mql5.com/ru/signals/400098


Ахаха, я бы помог разобраться, но от увиденного мозг сломал. 

 
Ramiz Mavludov:
Alexey Volchanskiy:

Сегодня решил поучаствовать в дневном конкурсе, начальный баланс 7329, сейчас 18171. Решил засигналить на память, вот что показывает на экране. Моего слабого ума не хватает для понимания сути этих графиков и цифр )) Счет демо, так что смело даю ссылку на сигнал, смотрите сами https://www.mql5.com/ru/signals/400098


Ахаха, я бы помог разобраться, но от увиденного мозг сломал. 

Вот и у меня тоже когнитивный диссонанс )))

 

Получается, что торговля началась с нулевого баланса? Чего-то не хватает в торговой истории


 
Rashid Umarov:

Получается, что торговля началась с нулевого баланса? Чего-то не хватает в торговой истории


Вообще этот счет использовался ранее на сегодняшний день был баланс 7329.64, но сигналы его как-то странно отобразили. И плечо определилось неправильно, реально 1:500, в сигналах 1:300.

Вот скриншоты истории, выбрана опция "Вся история"

ыы


вв

 
Alexey Volchanskiy:
надо дц выписать люлей за то что неаккуратно архивируют историю
 
Alexey Volchanskiy:

Вообще этот счет использовался ранее на сегодняшний день был баланс 7329.64, но сигналы его как-то странно отобразили.

Видно же, что история невалидная.

 
Комбинатор:
надо дц выписать люлей за то что неаккуратно архивируют историю

Сомневаюсь, что сидят тетеньки и прям со счетами подсчитывают и архивируют вручную. Наверняка все это делается на стороне сервера. К сожалению, я не помню, как раньше использовал этот счет, просто увидел, что есть с положительным балансом, его и взял под конкурс.

 
Alexey Volchanskiy:

 И плечо определилось неправильно, реально 1:500, в сигналах 1:300.

Выполните на счет скрипт и покажите результат, пожалуйста

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("AccountLeverage()=",AccountLeverage());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Rashid Umarov:

Видно же, что история невалидная.

Могу предположить, что это из-за конкурса. Они сегодня в 00:00, наверное, как-то обнулили счета... в общем, я сам не понимаю. Раньше с exness сигналил реальные счета, но с самого начала торговли, проблем не было.

 
Rashid Umarov:

Выполните на счет скрипт и покажите результат, пожалуйста

Вставил в свой скрипт

2018.02.26 13:25:17.320 PriceLines2.1.4_forFB EURUSD,M1: uninit reason 0

2018.02.26 13:25:17.319 PriceLines2.1.4_forFB EURUSD,M1: AccountLeverage()=500

2018.02.26 13:25:17.319 PriceLines2.1.4_forFB EURUSD,M1: initialized


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