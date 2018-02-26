Эти забавные сигналы
Сегодня решил поучаствовать в дневном конкурсе, начальный баланс 7329, сейчас 18171. Решил засигналить на память, вот что показывает на экране. Моего слабого ума не хватает для понимания сути этих графиков и цифр )) Счет демо, так что смело даю ссылку на сигнал, смотрите сами https://www.mql5.com/ru/signals/400098
Ахаха, я бы помог разобраться, но от увиденного мозг сломал.
Сегодня решил поучаствовать в дневном конкурсе, начальный баланс 7329, сейчас 18171. Решил засигналить на память, вот что показывает на экране. Моего слабого ума не хватает для понимания сути этих графиков и цифр )) Счет демо, так что смело даю ссылку на сигнал, смотрите сами https://www.mql5.com/ru/signals/400098
Ахаха, я бы помог разобраться, но от увиденного мозг сломал.
Вот и у меня тоже когнитивный диссонанс )))
Получается, что торговля началась с нулевого баланса? Чего-то не хватает в торговой истории
Получается, что торговля началась с нулевого баланса? Чего-то не хватает в торговой истории
Вообще этот счет использовался ранее на сегодняшний день был баланс 7329.64, но сигналы его как-то странно отобразили. И плечо определилось неправильно, реально 1:500, в сигналах 1:300.
Вот скриншоты истории, выбрана опция "Вся история"
Вообще этот счет использовался ранее на сегодняшний день был баланс 7329.64, но сигналы его как-то странно отобразили.
Видно же, что история невалидная.
надо дц выписать люлей за то что неаккуратно архивируют историю
Сомневаюсь, что сидят тетеньки и прям со счетами подсчитывают и архивируют вручную. Наверняка все это делается на стороне сервера. К сожалению, я не помню, как раньше использовал этот счет, просто увидел, что есть с положительным балансом, его и взял под конкурс.
И плечо определилось неправильно, реально 1:500, в сигналах 1:300.
Выполните на счет скрипт и покажите результат, пожалуйста
//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Print("AccountLeverage()=",AccountLeverage()); } //+------------------------------------------------------------------+
Видно же, что история невалидная.
Могу предположить, что это из-за конкурса. Они сегодня в 00:00, наверное, как-то обнулили счета... в общем, я сам не понимаю. Раньше с exness сигналил реальные счета, но с самого начала торговли, проблем не было.
Выполните на счет скрипт и покажите результат, пожалуйста
Вставил в свой скрипт
2018.02.26 13:25:17.320 PriceLines2.1.4_forFB EURUSD,M1: uninit reason 0
2018.02.26 13:25:17.319 PriceLines2.1.4_forFB EURUSD,M1: AccountLeverage()=500
2018.02.26 13:25:17.319 PriceLines2.1.4_forFB EURUSD,M1: initialized
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Сегодня решил поучаствовать в дневном конкурсе, начальный баланс 7329, сейчас 18171. Решил засигналить на память, вот что показывает на экране. Моего слабого ума не хватает для понимания сути этих графиков и цифр )) Счет демо, так что смело даю ссылку на сигнал, смотрите сами https://www.mql5.com/ru/signals/400098