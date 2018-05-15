Кто торгует биткоином в субботу? 👍 Где лучше? Через МТ4 или на Бинарных опционах?
А вдруг сегодня упадет до 5000 ??? 😀😀😀
Но пока закрыл все сделки.
Alexander Ivanov:
открыл покупки, цель 10050. Там закрою, если попутный ветерок подует.
На exness торгую, сегодня на утреннем снижении тридцатку бачей снял.
Мощно торгуешь👍 Дальнейших успехов.
Помни - волка ноги кормят , а трейдера - старание.
😀😀😀
Торгую на МТ4 Робофорекс.
Счёт ECN рублевый , спред малый, но на 0.01лот комиссия=34 руб. Ну вроде норм.
Многие говорят, что форекс намного рискованнее, чем акции. При этом они же почему-то охотно торгуют всякой криптой, которая бегает на сотни процентов в сутки. Где логика? Да и акции тоже могут падать до нуля. Как раз классический форекс на основных парах и есть самая безопасная торговля.
До 10800 дойдет ли ? 😀😀😀😀
Опять внизу купил.
😎👍
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Сегодня биткоин куда пойдет ?