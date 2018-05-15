Кто торгует биткоином в субботу? 👍 Где лучше? Через МТ4 или на Бинарных опционах? - страница 2

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Alexander Ivanov:
Торгую  на МТ4 Робофорекс.
Счёт ECN рублевый , спред малый, но на 0.01лот комиссия=34 руб. Ну вроде норм.

Ниче себе комиссия там на крипту!!! Помнится, на ECN Forex была комиссия около $5/лот, т.е. 0.05/0.01 лот ==  3 руб

 
Alexander Ivanov:
Торгую  на МТ4 Робофорекс.
Счёт ECN рублевый , спред малый, но на 0.01лот комиссия=34 руб. Ну вроде норм.

Грабёж.

 
Alexandr Murzin:

Грабёж.

да? ну сами попробуйте.

 
Пары только Крипта/Фиат, или есть Крипта/Крипта?
 

Профит прет

Ли

 
закрыл на профите.
 
Alexander Ivanov:
закрыл на профите.
На бис повторите пожалуйста 😉
 
Alexey Volchanskiy:

На exness торгую, сегодня на утреннем снижении тридцатку бачей снял.

https://www.mql5.com/ru/forum/227919/page2#comment_6629321

 

Привет !))

С выходными.

план по битку.


 

на досуге ... интересно однака.


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