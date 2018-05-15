Кто торгует биткоином в субботу? 👍 Где лучше? Через МТ4 или на Бинарных опционах? - страница 2
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Торгую на МТ4 Робофорекс.
Ниче себе комиссия там на крипту!!! Помнится, на ECN Forex была комиссия около $5/лот, т.е. 0.05/0.01 лот == 3 руб
Торгую на МТ4 Робофорекс.
Грабёж.
Грабёж.
да? ну сами попробуйте.
Профит прет
закрыл на профите.
На exness торгую, сегодня на утреннем снижении тридцатку бачей снял.
https://www.mql5.com/ru/forum/227919/page2#comment_6629321
Привет !))
С выходными.
план по битку.
на досуге ... интересно однака.