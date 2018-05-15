Кто торгует биткоином в субботу? 👍 Где лучше? Через МТ4 или на Бинарных опционах? - страница 4
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Шалом !
Шаббат сёдня, немного на биткоине строгаю.
Шалом !
Шаббат сёдня, немного на биткоине строгаю.
Шалом. И как успехи?🤔
Помаленьку клюет, попал как раз на разворот вроде.))
Помаленьку клюет, попал как раз на разворот вроде.))
Так место сначала прикормить нужно было. Да и в мутной воде улов лучше
Alexander Ivanov:
А что за пара BCHUSD ?
https://cryptocash.guru/coin/bch/
Здравие всем!)
С Воскресением !
Сёдня малек порыбачил на биткоине. Улов есть.
Теперь шабаш, отдыхаем. ))
После этих выходных и сегодняшнего утреннего "слива" у меня вообще сейчас сложилось такое понимание, что выходные из анализа нужно исключать - там рынок не полный, нет крупных китов и хедж-фондов, соответственно движения цены не репрезентативные. Собираюсь для анализа делать кастомарный актив, в котором будут только цены рабочих торговых дней.
Шалом !
Шаббат сёдня, немного на биткоине строгаю.
Шалом православные!
Грех в субботу торговать, да еще и праздник.
Шалом православные!
Грех в субботу торговать, да еще и праздник.