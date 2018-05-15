Кто торгует биткоином в субботу? 👍 Где лучше? Через МТ4 или на Бинарных опционах? - страница 4

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Шалом !

Шаббат сёдня, немного на биткоине строгаю.


 
Alexander Ivanov:

Шалом !

Шаббат сёдня, немного на биткоине строгаю.


Шалом. И как успехи?🤔
 
Alexandr Saprykin:
Шалом. И как успехи?🤔

Помаленьку клюет, попал как раз на разворот вроде.))

 
Alexander Ivanov:

Помаленьку клюет, попал как раз на разворот вроде.))

Так место сначала прикормить нужно было. Да и в мутной воде улов лучше

 

Alexander Ivanov:

А что за пара BCHUSD  ?

https://cryptocash.guru/coin/bch/

Bitcoin Cash: обзор криптовалюты биткоин кэш, особенности, прогнозы
Bitcoin Cash: обзор криптовалюты биткоин кэш, особенности, прогнозы
  • 2018.01.24
  • Aleksandr
  • cryptocash.guru
С течением времени у биткоина стали проявляться проблемы масштабирования, для которых назрела необходимость решения. Криптовалюта Bitcoin Cash была создана как альтернатива биткоину на его блокчейне, но с некоторыми различиями в структуре блока и транзакциях, устраняющими недостатки BTC: увеличенный размер блока, новый принцип изменения...
 

Здравие всем!)

С Воскресением !

Сёдня малек порыбачил на биткоине. Улов есть.

Теперь шабаш, отдыхаем. ))


 

После этих выходных и сегодняшнего утреннего "слива" у меня вообще сейчас сложилось такое понимание, что выходные из анализа нужно исключать - там рынок не полный, нет крупных китов и хедж-фондов, соответственно движения цены не репрезентативные. Собираюсь для анализа делать кастомарный актив, в котором будут только цены рабочих торговых дней.

 
Alexander Ivanov:

Шалом !

Шаббат сёдня, немного на биткоине строгаю.


Шалом православные!

Грех в субботу торговать, да еще и праздник.

 
Yuriy Zaytsev:

Шалом православные!

Грех в субботу торговать, да еще и праздник.

Добрый день!

Шесть дней делай дела свои , а cедьмой день отдай Богу...

И 10% своего прибытка принеси в жертву Богу твоему.. .

Пора бы исполнять заповеди Бога.

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