Кто торгует биткоином в субботу? 👍 Где лучше? Через МТ4 или на Бинарных опционах? - страница 3

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Отдохните ребятки))
Целыми днями смотреть на графики. Сума сойдешь. 
 
Evgeniy Kazeikin:
Отдохните ребятки))
Целыми днями смотреть на графики. Сума сойдешь. 


Некоторые токмо в выходные могут торговать. 

Но вы правы. Надо в хозяйстве работать, детей учить, к церкви сходить надо. 
 
Нормально.
Пока идём по плану 👍👍👍😂😂😂
 
Alexander Ivanov:


Некоторые токмо в выходные могут торговать. 

Но вы правы. Надо в хозяйстве работать, детей учить, к церкви сходить надо. 

Тут большинство именно тех, кто каждый день именно анализирует и торгует. 
На мой взгляд это ни к чему  хорошему не приведет трейдера/человека. 

 

нормально идет, пока по плану.

суббота для меня рабочий день. а вот Воскресение  - для воскресения и почивания :о))


 

Дорообо!


А что за пара BCHUSD  ?

 

Привет! Бычьи стрелки на медвежьих свечах - это сигнал на юг.


[Удален]  

Почему- то нет больше писателей по битку!

Или на боковом движении никто не торгует?

В Инсте раньше хорошо было.Спрэд маленький.А сейчас и спрэд огромный и залог трёхэтажный.

Желание пропало.

[Удален]  
Alexander Ivanov:

Привет! Бычьи стрелки на медвежьих свечах - это сигнал на юг.


А зачем тебе такой индикатор, который надо переиначивать по-своему?

В каком ДЦ ты торгуешь?

 
akkordik:

А зачем тебе такой индикатор, который надо переиначивать по-своему?

В каком ДЦ ты торгуешь?

Привет,  на робофоре, малыми суммами  адреналины катаю.

Тут на есн спред мал, но комиссия огромная.

По выходным так дровишек подбрасываю для поиска стратегий.


А индикатор без разницы, любой стрелочный можно взять и смотреть туда и сюда))

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