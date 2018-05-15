Кто торгует биткоином в субботу? 👍 Где лучше? Через МТ4 или на Бинарных опционах? - страница 3
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Целыми днями смотреть на графики. Сума сойдешь.
Отдохните ребятки))
Целыми днями смотреть на графики. Сума сойдешь.
Тут большинство именно тех, кто каждый день именно анализирует и торгует.
На мой взгляд это ни к чему хорошему не приведет трейдера/человека.
нормально идет, пока по плану.
суббота для меня рабочий день. а вот Воскресение - для воскресения и почивания :о))
Дорообо!
А что за пара BCHUSD ?
Привет! Бычьи стрелки на медвежьих свечах - это сигнал на юг.
Почему- то нет больше писателей по битку!
Или на боковом движении никто не торгует?
В Инсте раньше хорошо было.Спрэд маленький.А сейчас и спрэд огромный и залог трёхэтажный.
Желание пропало.
Привет! Бычьи стрелки на медвежьих свечах - это сигнал на юг.
А зачем тебе такой индикатор, который надо переиначивать по-своему?
В каком ДЦ ты торгуешь?
А зачем тебе такой индикатор, который надо переиначивать по-своему?
В каком ДЦ ты торгуешь?
Привет, на робофоре, малыми суммами адреналины катаю.
Тут на есн спред мал, но комиссия огромная.
По выходным так дровишек подбрасываю для поиска стратегий.
А индикатор без разницы, любой стрелочный можно взять и смотреть туда и сюда))