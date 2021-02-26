Вопрос по подключению с одного терминала к ДЦ другого - страница 2

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Также не вижу установщик - можно ссылку? Спасибо.
 
Mickey Moose:

не вижу там установщик мт4

установщика МТ4 на сайте давно уже нет. Только МТ5

 
sokolov1405:
Ничего не понимаю - был клиентом ***- а сегодня сказали чтобы я подсоединился к своему счету с помощью терминала ***(написали что и других можно). Так вообще можно? Чтобы терминал один а сервер другой? Спасибо.
Я еще в 2011 так делал на мт4) только незнал, что можно с mql скачать универсальный и поэтому айпишники торговых серверов просто вставлял какие надо
 
Alexandr Saprykin:

установщика МТ4 на сайте давно уже нет. Только МТ5

Да, давно убрали, но я успел сохранить на ЯД, это было 15.10.2016, так что не забудьте обновиться на последний билд 1090.

Вот ссылка с ЯД https://yadi.sk/d/QXHVvP0_3Bbbsj

 
Alexey Volchanskiy:

Да, давно убрали, но я успел сохранить на ЯД, это было 15.10.2016, так что не забудьте обновиться на последний билд 1090.

Вот ссылка с ЯД https://yadi.sk/d/QXHVvP0_3Bbbsj

На всякий случай, мало ли кто не знает, как обновиться. 

1. Меню - файл- открыть счет

2. В таблице выбираем MetaQuotes-Demo. Если такого нет, крутим ползунок вниз до упора, появится поле ввода, вписываем MetaQuotes-Demo руками.

3. Жмем Далее, там все понятно, заполняем поля, получаем учебный счет от MQ. Потом может понадобиться один или более раз перезапустить терминал, чтобы он подхватил обновления. В итоге должна быть версия терминала 1090 от 19 мая 2017 г. Посмотреть можно в Справка - О программе.

 
Alexey Volchanskiy:

Да, давно убрали, но я успел сохранить на ЯД, это было 15.10.2016, так что не забудьте обновиться на последний билд 1090.

Вот ссылка с ЯД https://yadi.sk/d/QXHVvP0_3Bbbsj

Алексей, у Метаквотов скачать MT4 можно по этой ссылке:

https://www.metatrader4.com/ru/download

Эта ссылка работает.
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Victor Ziborov:

Алексей, у Метаквотов скачать MT4 можно по этой ссылке:

https://www.metatrader4.com/ru/download

Эта ссылка работает.

Виктор, там какая-то обманка )) Я щелкнул по кнопке

И выскочило окошко на скачивание МТ5, попробуй сам


 
Alexey Volchanskiy:

Виктор, там какая-то обманка )) Я щелкнул по кнопке

И выскочило окошко на скачивание МТ5, попробуй сам

Да, Алексей, ты прав: ссылка которую я написал, оказалась обманкой. Месяцев 5 назад по ней ещё можно было скачать MT4.

 

Действительно МТ от брокеров не позволяют подключаться к другим площадкам. Но это легко исправить...

  1. Установи МТ от любого брокера.
  2. Найди папку \config . (Обычно находится по адресу вроде этого C:\Users\павел\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\287469DEA9630EA94D0715D755974F1B)
  3. Удали из неё файл server.ini и все файлы с расширением .SRV
  4. Запусти МТ и подключайся к любому серверу. 
  • Панель НАВИГАТОР (Strl+N)
  • Правой кнопкой СЧЁТ
  • ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТОРГОВОМУ СЧЁТУ
  • Введи ЛОГИН, ПАРОЛЬ и СЕРВЕР
 
Pavel Nicolaescu:

Действительно МТ от брокеров не позволяют подключаться к другим площадкам.

Это совершенно ошибочное утверждение.

Откройте окно нового демо-счета и прочтите, что в ней написано и как оно работает.

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