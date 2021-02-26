Вопрос по подключению с одного терминала к ДЦ другого - страница 2
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не вижу там установщик мт4
установщика МТ4 на сайте давно уже нет. Только МТ5
Ничего не понимаю - был клиентом ***- а сегодня сказали чтобы я подсоединился к своему счету с помощью терминала ***(написали что и других можно). Так вообще можно? Чтобы терминал один а сервер другой? Спасибо.
установщика МТ4 на сайте давно уже нет. Только МТ5
Да, давно убрали, но я успел сохранить на ЯД, это было 15.10.2016, так что не забудьте обновиться на последний билд 1090.
Вот ссылка с ЯД https://yadi.sk/d/QXHVvP0_3Bbbsj
Да, давно убрали, но я успел сохранить на ЯД, это было 15.10.2016, так что не забудьте обновиться на последний билд 1090.
Вот ссылка с ЯД https://yadi.sk/d/QXHVvP0_3Bbbsj
На всякий случай, мало ли кто не знает, как обновиться.
1. Меню - файл- открыть счет
2. В таблице выбираем MetaQuotes-Demo. Если такого нет, крутим ползунок вниз до упора, появится поле ввода, вписываем MetaQuotes-Demo руками.
3. Жмем Далее, там все понятно, заполняем поля, получаем учебный счет от MQ. Потом может понадобиться один или более раз перезапустить терминал, чтобы он подхватил обновления. В итоге должна быть версия терминала 1090 от 19 мая 2017 г. Посмотреть можно в Справка - О программе.
Да, давно убрали, но я успел сохранить на ЯД, это было 15.10.2016, так что не забудьте обновиться на последний билд 1090.
Вот ссылка с ЯД https://yadi.sk/d/QXHVvP0_3Bbbsj
Алексей, у Метаквотов скачать MT4 можно по этой ссылке:
https://www.metatrader4.com/ru/download
Алексей, у Метаквотов скачать MT4 можно по этой ссылке:
https://www.metatrader4.com/ru/download
Виктор, там какая-то обманка )) Я щелкнул по кнопке
И выскочило окошко на скачивание МТ5, попробуй сам
Виктор, там какая-то обманка )) Я щелкнул по кнопке
И выскочило окошко на скачивание МТ5, попробуй сам
Да, Алексей, ты прав: ссылка которую я написал, оказалась обманкой. Месяцев 5 назад по ней ещё можно было скачать MT4.
Действительно МТ от брокеров не позволяют подключаться к другим площадкам. Но это легко исправить...
Действительно МТ от брокеров не позволяют подключаться к другим площадкам.
Это совершенно ошибочное утверждение.
Откройте окно нового демо-счета и прочтите, что в ней написано и как оно работает.