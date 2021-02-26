Вопрос по подключению с одного терминала к ДЦ другого
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Ничего не понимаю - был клиентом ***- а сегодня сказали чтобы я подсоединился к своему счету с помощью терминала ***(написали что и других можно). Так вообще можно? Чтобы терминал один а сервер другой? Спасибо.
Торговый терминал MetaTrader существует только производства компании MetaQuotes. Ничто Вам не мешает прямо в терминале подключаться к разным торговым серверам.
Ничего не понимаю - был клиентом ***- а сегодня сказали чтобы я подсоединился к своему счету с помощью терминала ***(написали что и других можно). Так вообще можно? Чтобы терминал один а сервер другой? Спасибо.
а поинтересоваться о причине?
Торговый терминал MetaTrader существует только производства компании MetaQuotes. Ничто Вам не мешает прямо в терминале подключаться к разным торговым серверам.
Сколько ни пробовал - не работает. Терминалы с иконками ДЦ позволяют подключение только своих счетов.
Сколько ни пробовал - не работает. Терминалы с иконками ДЦ позволяют подключение только своих счетов.
Вы невнимательны:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопрос по подключению с одного терминала к ДЦ другого
Vladimir Karputov, 2018.02.22 17:23
Торговый терминал MetaTrader существует только производства компании MetaQuotes. Ничто Вам не мешает прямо в терминале подключаться к разным торговым серверам.
соответственно терминал качать НУЖНО только с mql5.com
Сколько ни пробовал - не работает. Терминалы с иконками ДЦ позволяют подключение только своих счетов.
Вручную вписать имя брокера тут
необязательно демо, или тут
Вы невнимательны:
соответственно терминал качать НУЖНО только с mql5.com
можно ссылку где? не могу найти установщик
Сколько ни пробовал - не работает. Терминалы с иконками ДЦ позволяют подключение только своих счетов.
Неверно. Конкретно сейчас у меня терминал от робо подключен на exness, все работает, как часы. Ну, естественно, логотипы в справка - о программе остались робовские
можно ссылку где? не могу найти установщик
внизу справа
внизу справа
не вижу там установщик мт4
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