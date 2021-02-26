Вопрос по подключению с одного терминала к ДЦ другого

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Ничего не понимаю - был клиентом ***- а сегодня сказали чтобы я подсоединился к своему счету с помощью терминала ***(написали что и других можно). Так вообще можно? Чтобы терминал один а сервер другой? Спасибо.
 
sokolov1405:
Ничего не понимаю - был клиентом ***- а сегодня сказали чтобы я подсоединился к своему счету с помощью терминала ***(написали что и других можно). Так вообще можно? Чтобы терминал один а сервер другой? Спасибо.

Торговый терминал MetaTrader существует только производства компании MetaQuotes. Ничто Вам не мешает прямо в терминале подключаться к разным торговым серверам.

 
ОК, т.е. написали правду - спасибо. Буду изучать.
 
sokolov1405:
Ничего не понимаю - был клиентом ***- а сегодня сказали чтобы я подсоединился к своему счету с помощью терминала ***(написали что и других можно). Так вообще можно? Чтобы терминал один а сервер другой? Спасибо.

а поинтересоваться о причине?

 
Vladimir Karputov:

Торговый терминал MetaTrader существует только производства компании MetaQuotes. Ничто Вам не мешает прямо в терминале подключаться к разным торговым серверам.

Сколько ни пробовал - не работает. Терминалы с иконками ДЦ позволяют подключение только своих счетов.

 
Anatoliy Koscheev:

Сколько ни пробовал - не работает. Терминалы с иконками ДЦ позволяют подключение только своих счетов.

Вы невнимательны:

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Вопрос по подключению с одного терминала к ДЦ другого

Vladimir Karputov, 2018.02.22 17:23

Торговый терминал MetaTrader существует только производства компании MetaQuotes. Ничто Вам не мешает прямо в терминале подключаться к разным торговым серверам.


соответственно терминал качать НУЖНО только с mql5.com

 
Anatoliy Koscheev:

Сколько ни пробовал - не работает. Терминалы с иконками ДЦ позволяют подключение только своих счетов.

Вручную вписать имя брокера тут


необязательно демо, или тут


 
Vladimir Karputov:

Вы невнимательны:


соответственно терминал качать НУЖНО только с mql5.com

можно ссылку где? не могу найти установщик

 
Anatoliy Koscheev:

Сколько ни пробовал - не работает. Терминалы с иконками ДЦ позволяют подключение только своих счетов.

Неверно. Конкретно сейчас у меня терминал от робо подключен на exness, все работает, как часы. Ну, естественно, логотипы в справка - о программе остались робовские

 
Mickey Moose:

можно ссылку где? не могу найти установщик

внизу справа

 
Alexey Volchanskiy:

внизу справа

не вижу там установщик мт4

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