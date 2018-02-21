Соотношение вашего риска и доходности: - страница 3
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Это не то. Я всегда говорю клиенту, что риск 30%, это означает, что в самом плохом случае, он заберет 70% от того, что вложил. Если торгую на своем счете, то риск ставлю больше, но это всегда сумма, которая у меня останется. Риск это ситуация, когда все пошло не так как должно было. Моя цель не допустить, чтобы просадка вышла за 30%. Вот вероятность этой ситуации люди и не считают. А риск на сделку, по большей части ничего не говорит. Можно закладывать хоть 0,001% риск на сделку, что толку, если будет серия убыточных сделок.
Вот например у меня в сигнале средняя прибыль 2,57, средний убыток 3,15. Процент прибыльных сделок 77,45% . Эти цифры совершенно ничего не говорят о вероятности просадки до 30%.
То есть, вопрос в терминах ?
Обычно "риском" называется размер СЛ.
А ты говоришь про максимальную просадку. Она тоже считается, есть и в отчете тестера, и ее можно посчитать для представленного результата работы эксперта.
То есть, вопрос в терминах ?
Обычно "риском" называется размер СЛ.
А ты говоришь про максимальную просадку. Она тоже считается, есть и в отчете тестера, и ее можно посчитать для представленного результата работы эксперта.
я говорю о вероятности наступления ситуации, когда просадка выйдет за установленные пределы. Проще говоря вероятность слива (если риск 100%)
Да какая разница, какая последовательность ? В условии - "не менее 30% ТП" - а последовательность - какая угодно.
В общем-то - да, разница не в последовательности этих 30% ТП и 70% СЛ, а в заложенном риске на сделку.
При превышении определенного порога риска на сделку, при прочих равных, убыток будет и при условии - "не менее 30% ТП".
Если капитал слился после одной же ставки - мы имеем вовсе не 30% выигрышей, а 0%.
Если такое случилось, то это исключительно от чрезмерно завышенного риска на сделку, т.е. 100% риска, но никак не от % выигрышей/проигрышей.