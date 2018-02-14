MT5 в VirtualBox не запускается.
Здравствуйте всем!
скачал с сайта https://www.metaquotes.net/ru МТ5.
Попытался установить в Вин7 SP3 на последней ВиртуалБокс (5.2.6 r120293 (Qt5.6.1))
просто нечего не происходит... установиться - установился, но при попытке запуска терминала и редактора - нечего не происходит...
скачал с Микрософта "эталонный" образ виртуальной машины (W77 SP1 IE8) - тоже-самое.
Хост Linux Mint 8.1 (Ubuntu 16.04)
доступ в инет есть ( ping ya.ru ) проходит., эксплорер сайты открывает.
В чем может быть проблема?
зы гугль - не рулит... (было что-то на английском, но там решилось скачиванием с микрософта образа ВМ...)
ЗЫЫ не нашел на www.metaquotes.net/ru технической поддержки... таковая вообще в природе существует?
СПАСИБО!
Хочу спросить еще немного по другому, у кого-нибуть работает МТ5 в VB?
вбить в поисковик Wine
Спасибо, но Вайн - не вариант...
Спасибо, но Вайн - не вариант...
ммм... IE8, 32bit, но на 32, я понимаю всетаки работает... просто "медленно"... Вин7 - это же не " Windows XP/Windows 2003/Windows Vista" по идее должен...
ладно спс! буду дальше разбираться, возможно поставлю 8-ку или 2008...
Ну попробуйте "VMware Player" может с ним у вас попроще выйдет.
пожалуй, изучу этот вопрос)
раньше в "Варью" дело не имел... ВБ - он как-то по попсовей)))
пожалуй, изучу этот вопрос)
раньше в "Варью" дело не имел... ВБ - он как-то по попсовей)))
Ну попробуйте "VMware Player" может с ним у вас попроще выйдет.
зашел на их сайт, хост должен быть 64! тоже не вариант к сожалению...
VirtualBox + образ от Microsoft Windows 7 Enterprice x86 c последними установленными обновлениями (IE11).
Прекрасно работает МТ4 1090 с флагом запуска /portable
И так же хорошо МТ5 1755 (32 бит) с флагом запуска /portable
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Здравствуйте всем!
скачал с сайта https://www.metaquotes.net/ru МТ5.
Попытался установить в Вин7 SP3 на последней ВиртуалБокс (5.2.6 r120293 (Qt5.6.1))
просто нечего не происходит... установиться - установился, но при попытке запуска терминала и редактора - нечего не происходит...
скачал с Микрософта "эталонный" образ виртуальной машины (W77 SP1 IE8) - тоже-самое.
Хост Linux Mint 8.1 (Ubuntu 16.04)
доступ в инет есть ( ping ya.ru ) проходит., эксплорер сайты открывает.
В чем может быть проблема?
зы гугль - не рулит... (было что-то на английском, но там решилось скачиванием с микрософта образа ВМ...)
ЗЫЫ не нашел на www.metaquotes.net/ru технической поддержки... таковая вообще в природе существует?
СПАСИБО!