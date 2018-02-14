MT5 в VirtualBox не запускается.

Новый комментарий
 

Здравствуйте всем!

скачал с сайта https://www.metaquotes.net/ru МТ5.

Попытался установить в Вин7 SP3 на последней ВиртуалБокс (5.2.6 r120293 (Qt5.6.1))

просто нечего не происходит... установиться - установился, но при попытке запуска терминала и редактора - нечего не происходит...

скачал с Микрософта "эталонный" образ виртуальной машины (W77 SP1 IE8) - тоже-самое.

Хост Linux Mint 8.1 (Ubuntu 16.04)


доступ в инет есть ( ping ya.ru ) проходит., эксплорер сайты открывает.


В чем может быть проблема?


зы гугль - не рулит... (было что-то на английском, но там решилось скачиванием с микрософта образа ВМ...)

ЗЫЫ не нашел на www.metaquotes.net/ru технической поддержки... таковая вообще в природе существует?

СПАСИБО!

MetaQuotes Software Corp.
MetaQuotes Software Corp.
  • www.metaquotes.net
Миллионы трейдеров и сотни брокеров не могут ошибаться — они выбрали MetaTrader 5 для торговли на Форексе и финансовых рынках! Узнать больше
 
Delta.800:

Здравствуйте всем!

скачал с сайта https://www.metaquotes.net/ru МТ5.

Попытался установить в Вин7 SP3 на последней ВиртуалБокс (5.2.6 r120293 (Qt5.6.1))

просто нечего не происходит... установиться - установился, но при попытке запуска терминала и редактора - нечего не происходит...

скачал с Микрософта "эталонный" образ виртуальной машины (W77 SP1 IE8) - тоже-самое.

Хост Linux Mint 8.1 (Ubuntu 16.04)


доступ в инет есть ( ping ya.ru ) проходит., эксплорер сайты открывает.


В чем может быть проблема?


зы гугль - не рулит... (было что-то на английском, но там решилось скачиванием с микрософта образа ВМ...)

ЗЫЫ не нашел на www.metaquotes.net/ru технической поддержки... таковая вообще в природе существует?

СПАСИБО!

Хочу спросить еще немного по другому, у кого-нибуть  работает МТ5 в VB?

 
вбить в поисковик Wine
 
H 3 11:34:29.671 Browser Please upgrade your Internet Explorer to 8.0 or higher
IN 3 11:34:29.671 Terminal You are using 32-bit version of the program, please switch to 64-bit for best performance
DR 3 11:34:29.671 Terminal Upgrade to the latest operation system, please. Support for Windows XP/Windows 2003/Windows Vista discontinue                                 


 
podotr:
вбить в поисковик Wine

Спасибо, но Вайн - не вариант...

 
Delta.800:

Спасибо, но Вайн - не вариант...

Ну попробуйте "VMware Player" может с ним у вас попроще выйдет.
 
Mikhail Dovbakh:

ммм... IE8, 32bit, но на 32, я понимаю всетаки работает... просто "медленно"... Вин7 - это же не " Windows XP/Windows 2003/Windows Vista" по идее должен...

ладно спс! буду дальше разбираться, возможно поставлю 8-ку или 2008...

 
Konstantin Nikitin:
Ну попробуйте "VMware Player" может с ним у вас попроще выйдет.

пожалуй, изучу этот вопрос)

раньше в "Варью" дело не имел... ВБ - он как-то по попсовей)))

 
Delta.800:

пожалуй, изучу этот вопрос)

раньше в "Варью" дело не имел... ВБ - он как-то по попсовей)))

Ну везде есть свои +- у VMware тоже =)
 
Konstantin Nikitin:
Ну попробуйте "VMware Player" может с ним у вас попроще выйдет.

зашел на их сайт, хост должен быть 64! тоже не вариант к сожалению...

 

VirtualBox + образ от Microsoft Windows 7 Enterprice x86 c последними установленными обновлениями (IE11).
Прекрасно работает МТ4 1090 с флагом запуска /portable
И так же хорошо МТ5 1755 (32 бит) с флагом запуска /portable

12
Новый комментарий