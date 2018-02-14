MT5 в VirtualBox не запускается. - страница 2

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Delta.800:

зашел на их сайт, хост должен быть 64! тоже не вариант к сожалению...

Какая основная ОСь?
 
Sergey Dzyublik:

VirtualBox + образ от Microsoft Windows 7 Enterprice x86 c последними установленными обновлениями (IE11).
Прекрасно работает МТ4 1090 с флагом запуска /portable
И так же хорошо МТ5 1755 (32 бит) с флагом запуска /portable

попробовал сейчас в cmd /portable - некакой реакции, просто снова выскочило приглашение c:>  в вывод нечего не выдало...

 
Konstantin Nikitin:
Какая основная ОСь?

я вроде писал вначале: Linux Mint 18.1 32bit

 
Delta.800:

я вроде писал вначале: Linux Mint 18.1 32bit

Раз Linux  - то удачи с Wine. 
Вам во втором посту это написали.

 
Delta.800:

я вроде писал вначале: Linux Mint 18.1 32bit

Ждите в личку. Сейчас на яндекс диск закину. И кстати я использую wine-staging все нормально работает.
 
Sergey Dzyublik:

Раз Linux  - то удачи с Wine. 
Вам во втором посту это написали.

Wine мне не нравиться, нет стабильности, и в моем случае утечки памяти. я "парю" тяжелые JSONы...
 
Konstantin Nikitin:
Ждите в личку. Сейчас на яндекс диск закину
спс!
 
Delta.800:

Спасибо, но Вайн - не вариант...

хозяин - барин.

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MT5 в VirtualBox не запускается.

Delta.800, 2018.02.13 19:02

Wine мне не нравиться, нет стабильности, и в моем случае утечки памяти. я "парю" тяжелые JSONы...



Терминал нужен для торговли. Для всего остального есть ... сами знаете что
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