MT5 в VirtualBox не запускается. - страница 2
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зашел на их сайт, хост должен быть 64! тоже не вариант к сожалению...
VirtualBox + образ от Microsoft Windows 7 Enterprice x86 c последними установленными обновлениями (IE11).
Прекрасно работает МТ4 1090 с флагом запуска /portable
И так же хорошо МТ5 1755 (32 бит) с флагом запуска /portable
попробовал сейчас в cmd /portable - некакой реакции, просто снова выскочило приглашение c:> в вывод нечего не выдало...
Какая основная ОСь?
я вроде писал вначале: Linux Mint 18.1 32bit
я вроде писал вначале: Linux Mint 18.1 32bit
Раз Linux - то удачи с Wine.
Вам во втором посту это написали.
я вроде писал вначале: Linux Mint 18.1 32bit
Раз Linux - то удачи с Wine.
Вам во втором посту это написали.
Ждите в личку. Сейчас на яндекс диск закину
Спасибо, но Вайн - не вариант...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 в VirtualBox не запускается.
Delta.800, 2018.02.13 19:02Wine мне не нравиться, нет стабильности, и в моем случае утечки памяти. я "парю" тяжелые JSONы...
Терминал нужен для торговли. Для всего остального есть ... сами знаете что