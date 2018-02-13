Показывать линию эквити в сигналах за период, когда сигнал был незамониторен (Смотреть первый пост)
- Как найти хорошего поставщика сигнала?
- Книга отзывов и предложений
- Как сделать так, чтобы в тестере показывало эквити побарово?
Вот для этой стороны эквити нет.
Эквити показывает только с даты замониторивания счета.
Разработчики могли бы хотя бы приблизительно посчитать, какая была тогда эквити.
Есть же история котировок Метаквотс.
Хотя бы по-часово. Раз в час смотреть изменение эквити, и в моменты открытия-закрытия сделок
Для 4000 сигналов это посчитать думаю не так трудно. Вычислительных возможностей серверов хватит.
линию баланса я не смотрю, потому что ее можно сделать вообще прямой линией.
и вот мне предлагают по такой маленькой линии эквити оценить качество сигнала.
Я, например, сигналы выбираю только по линии эквити.
линию баланса я не смотрю, потому что ее можно сделать вообще прямой линией.
и вот мне предлагают по такой маленькой линии эквити оценить качество сигнала.
Такой опрос бессмысленно тут задавать. Потому что большинство будут выбрать "Не нужно".
Почему ?
Потому что показывая прошедшую просадку по средствам, многим не даст заниматься шулерством.
Ну,вобще говоря, пока сигнал не был замониторен - он мог работать по совсем другой ТС. Провайдер мог подбирать оптимальные параметры, даже менять принципы... Именно поэтому, скорее всего, он и не замониторивал сигнал.
На мой взгляд, линия Эквити до замониторивания - малоинформативный показатель.
Ну,вобще говоря, пока сигнал не был замониторен - он мог работать по совсем другой ТС. Провайдер мог подбирать оптимальные параметры, даже менять принципы... Именно поэтому, скорее всего, он и не замониторивал сигнал.
На мой взгляд, линия Эквити до замониторивания - малоинформативный показатель.
Не надо было написать это, если не разбираетесь.
Ну,вобще говоря, пока сигнал не был замониторен - он мог работать по совсем другой ТС.
- 45% Нужно (5)
- 55% Не нужно (6)
Проголосовал "Не нужно"
Не нужно вообще ничего показывать, то что было до момента мониторинга.
Только после даты мониторинга показывать и учитывать статистику, всё остальное затирать наглухо!
Проголосовал "Не нужно"
Не нужно вообще ничего показывать, то что было до момента мониторинга.
Только после даты мониторинга показывать и учитывать статистику, всё остальное затирать наглухо!
Это не правильно.
В чем виноваты те, которые несколько лет торговали удачно и решили продавать сигнал.
Хотите выбросить всё что у них было ?
Просто надо правильно показать просадку, а не начинать с нулевой просадкой по средствам.
Проголосовал "Не нужно"
Не нужно вообще ничего показывать, то что было до момента мониторинга.
Только после даты мониторинга показывать и учитывать статистику, всё остальное затирать наглухо!
и пусть каждый для себя решает. обращать ему внимание на то, что было до вертикальной линии, или нет.
Просто надо правильно показать просадку, а не начинать с нулевой просадкой по средствам.
да, действительно. там просадка может была под 99%, и мы этого не видим.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования