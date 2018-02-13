Показывать линию эквити в сигналах за период, когда сигнал был незамониторен (Смотреть первый пост)

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Вот для этой стороны эквити нет.


Эквити показывает только с даты замониторивания счета.




Разработчики могли бы хотя бы приблизительно посчитать, какая была тогда эквити.
Есть же история котировок Метаквотс.
Хотя бы по-часово. Раз в час смотреть изменение эквити, и в моменты открытия-закрытия сделок

Для 4000 сигналов это посчитать думаю не так трудно. Вычислительных возможностей серверов хватит.

 
Я, например, сигналы выбираю только по линии эквити.
линию баланса я не смотрю, потому что ее можно сделать вообще прямой линией.
и вот мне предлагают по такой маленькой линии эквити оценить качество сигнала.
 
igrok333:
Я, например, сигналы выбираю только по линии эквити.
линию баланса я не смотрю, потому что ее можно сделать вообще прямой линией.
и вот мне предлагают по такой маленькой линии эквити оценить качество сигнала.

Такой опрос бессмысленно тут задавать. Потому что большинство будут выбрать "Не нужно".

Почему ? 

Потому что показывая прошедшую просадку по средствам,  многим не даст заниматься шулерством.

 

Ну,вобще говоря, пока сигнал не был замониторен - он мог работать по совсем другой ТС. Провайдер мог подбирать оптимальные параметры, даже менять принципы... Именно поэтому, скорее всего, он и не замониторивал сигнал.

На мой взгляд, линия Эквити до замониторивания - малоинформативный показатель.

 
George Merts:

Ну,вобще говоря, пока сигнал не был замониторен - он мог работать по совсем другой ТС. Провайдер мог подбирать оптимальные параметры, даже менять принципы... Именно поэтому, скорее всего, он и не замониторивал сигнал.

На мой взгляд, линия Эквити до замониторивания - малоинформативный показатель.

Не надо было написать это, если не разбираетесь.

 
George Merts:

Ну,вобще говоря, пока сигнал не был замониторен - он мог работать по совсем другой ТС.

 ну так значит и линию баланса до замониторивания не нужно показывать? по вашей логике.
 
igrok333:
  • 45% Нужно
    (5)
  • 55% Не нужно
    (6)

Проголосовал "Не нужно"

Не нужно вообще ничего показывать, то что было до момента мониторинга.

Только после даты мониторинга показывать и учитывать статистику, всё остальное затирать наглухо! 

 
Vitaly Muzichenko:

Проголосовал "Не нужно"

Не нужно вообще ничего показывать, то что было до момента мониторинга.

Только после даты мониторинга показывать и учитывать статистику, всё остальное затирать наглухо! 

Это не правильно.

В чем виноваты те, которые несколько лет торговали удачно и решили продавать сигнал

Хотите выбросить всё что у них было ?   

Просто надо правильно показать просадку, а не начинать с нулевой  просадкой по средствам.

 
Vitaly Muzichenko:

Проголосовал "Не нужно"

Не нужно вообще ничего показывать, то что было до момента мониторинга.

Только после даты мониторинга показывать и учитывать статистику, всё остальное затирать наглухо! 

правильно было бы показывать эквити и баланс, до добавления в сигналы и после. разграничивать их вертикальной линией.
и пусть каждый для себя решает. обращать ему внимание на то, что было до вертикальной линии, или нет.
 
Petros Shatakhtsyan:

Просто надо правильно показать просадку, а не начинать с нулевой  просадкой по средствам.

да, действительно. там просадка может была под 99%, и мы этого не видим.

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