Переоптимизация - страница 2
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Чтобы было понятней о чем речь.
Тест за год и за месяц. По другим инструментам примерно тоже самое.
С какой целью интересуетесь ?
Робота хотите прикупить или хотели обсудить вопросы инвестирования?
Как выжать из стратегии максимум без риска.Думаю сигнал запустить.
Чтобы было понятней о чем речь.
Тест за год и за месяц. По другим инструментам примерно тоже самое.
по контрольным точкам не стоит тестить и надеятся что на реале так же будет. Тоьько в режиме отладки. В идеале по ценам открытия если советник торгует один раз на одном баре. Либо по всем тикам. тогда качество тестирования нужно смотерть от стратегии.
либо с качеством в 99%. Это уже для Суперпрофи тестировщиков. Но для меня и стандартных инструментов достаточно.
по контрольным точкам не стоит тестить и надеятся что на реале так же будет. Тоьько в режиме отладки. В идеале по ценам открытия если советник торгует один раз на одном баре. Либо по всем тикам. тогда качество тестирования нужно смотерть от стратегии.
либо с качеством в 99%. Это уже для Суперпрофи тестировщиков. Но для меня и стандартных инструментов достаточно.
По всем тикам результат будет чуть лучше. Почти нету разницы, но лучше.
Если не используете модификацию ордеров близко к цене и не тяните стопы и ТП на уровне ближе чем на 2 спреда, то вроде нормально. Надо поставить на Демо счет на пару тройку недель. И прогнать этот же кусок в тестере
Если результаты более менее совпадут, то можно и на реал.
Я бы сделал лот пропорциональный депозиту.
Для сервиса сигналов поставил бы риск по меньше, чтоб в тестере просадка не превышала 25%.
Для себя я позволяю просадку и 50%. и даже больше. Наверно поэтому миллионером пока и не стал.
Если не используете модификацию ордеров близко к цене и не тяните стопы и ТП на уровне ближе чем на 2 спреда, то вроде нормально. Надо поставить на Демо счет на пару тройку недель. И прогнать этот же кусок в тестере
Если результаты более менее совпадут, то можно и на реал.
Я бы сделал лот пропорциональный депозиту.
Для сервиса сигналов поставил бы риск по меньше, чтоб в тестере просадка не превышала 25%.
Для себя я позволяю просадку и 50%. и даже больше. Наверно поэтому миллионером пока и не стал.
Я уже ставил на реал - выгнали )
Я хочу сделать корзину примерно из 10 инструментам, там просадка от 25 - 75%. По каждому инструменту.
Вопрос в следующем: если делать переоптимизацию советника каждый день, то открытые ордера закрывать по новым данным, или по старым, по которым открывались ?
без разницы, т.к. случайность+случайность=случайность
Чтобы было понятней о чем речь. Тест за год и за месяц. По другим инструментам примерно тоже самое.
График должен быть экспоненциальным
С увеличением депозита лот нужно пропорционально увеличивать. Это называется MM = управление капиталом. Если депозит велик и увеличению лота мешает MAXLOT, нужно или выводить или открывать группу ордеров с максимально возможным лотом
без разницы, т.к. случайность+случайность=случайность
Разница есть. Наверно, если мало ордеров, то закрывать по новым настройкам, если много - по старым. Если ордеров будет в 3-4 раза больше чем на скрине, можно половину закрыть по старым, половину по новым. Пока не знаю. Хотелось бы, чтобы написали кто так торгует.
График должен быть экспоненциальным
С увеличением депозита лот нужно пропорционально увеличивать. Это называется MM = управление капиталом. Если депозит велик и увеличению лота мешает MAXLOT, нужно или выводить или открывать группу ордеров с максимально возможным лотом
Я это знаю, но для сигнала так не буду делать. Люди хотят стабильности и гарантий. Буду торговать корзиной с фиксированным лотом. Уже писал, по каждому инструменту, которые нашел, просадка 20 - 75$, если минимальным лотом торговать.Я там написал проценты, нет просадку смотрю только в деньгах.