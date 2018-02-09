Переоптимизация - страница 2

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Чтобы было понятней о чем речь.

Тест за год и за месяц. По другим инструментам примерно тоже самое.


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Dmitiry Ananiev:

С какой целью интересуетесь ? 
Робота хотите прикупить или хотели обсудить вопросы инвестирования? 

Как выжать из стратегии максимум без риска.

Думаю сигнал запустить.
 
Ibragim Dzhanaev:

Чтобы было понятней о чем речь.

Тест за год и за месяц. По другим инструментам примерно тоже самое.


по контрольным точкам не стоит тестить и надеятся что на реале так же будет. Тоьько в режиме отладки. В идеале по ценам открытия если советник торгует один раз на одном баре. Либо по всем тикам. тогда качество тестирования нужно смотерть от стратегии.

либо с качеством в 99%. Это уже для Суперпрофи тестировщиков. Но для меня и стандартных инструментов достаточно.

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Dmitiry Ananiev:

по контрольным точкам не стоит тестить и надеятся что на реале так же будет. Тоьько в режиме отладки. В идеале по ценам открытия если советник торгует один раз на одном баре. Либо по всем тикам. тогда качество тестирования нужно смотерть от стратегии.

либо с качеством в 99%. Это уже для Суперпрофи тестировщиков. Но для меня и стандартных инструментов достаточно.

По всем тикам результат будет чуть лучше. Почти нету разницы, но лучше.

 

Если не используете модификацию ордеров близко к цене и не тяните стопы и ТП на уровне ближе чем на 2 спреда, то вроде нормально. Надо поставить на Демо счет на пару тройку недель. И прогнать этот же кусок в тестере

Если результаты более менее совпадут, то можно и на реал. 

Я бы сделал лот пропорциональный депозиту. 

Для сервиса сигналов поставил бы риск по меньше, чтоб в тестере просадка не превышала 25%. 

Для себя я позволяю просадку и 50%. и даже больше. Наверно поэтому миллионером пока и не стал. 

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Dmitiry Ananiev:

Если не используете модификацию ордеров близко к цене и не тяните стопы и ТП на уровне ближе чем на 2 спреда, то вроде нормально. Надо поставить на Демо счет на пару тройку недель. И прогнать этот же кусок в тестере

Если результаты более менее совпадут, то можно и на реал. 

Я бы сделал лот пропорциональный депозиту. 

Для сервиса сигналов поставил бы риск по меньше, чтоб в тестере просадка не превышала 25%. 

Для себя я позволяю просадку и 50%. и даже больше. Наверно поэтому миллионером пока и не стал. 

Я уже ставил на реал - выгнали )

Я хочу сделать корзину примерно из 10 инструментам, там просадка от 25 - 75%. По каждому инструменту.

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Ibragim Dzhanaev:
Вопрос в следующем: если делать переоптимизацию советника каждый день, то открытые ордера закрывать по новым данным, или по старым, по которым открывались ?

без разницы, т.к. случайность+случайность=случайность

 
Ibragim Dzhanaev:

Чтобы было понятней о чем речь.    Тест за год и за месяц. По другим инструментам примерно тоже самое.

  График должен быть экспоненциальным

С увеличением депозита лот нужно пропорционально увеличивать. Это называется MM = управление капиталом. Если депозит велик и увеличению лота мешает MAXLOT, нужно или выводить или открывать группу ордеров с максимально возможным лотом

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Maxim Dmitrievsky:

без разницы, т.к. случайность+случайность=случайность

Разница есть. Наверно, если мало ордеров, то закрывать по новым настройкам, если много - по старым. Если ордеров будет в 3-4 раза больше чем на скрине, можно половину закрыть по старым, половину по новым. Пока не знаю. Хотелось бы, чтобы написали кто так торгует.

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STARIJ:

График должен быть экспоненциальным

С увеличением депозита лот нужно пропорционально увеличивать. Это называется MM = управление капиталом. Если депозит велик и увеличению лота мешает MAXLOT, нужно или выводить или открывать группу ордеров с максимально возможным лотом

Я это знаю, но для сигнала так не буду делать. Люди хотят стабильности и гарантий. Буду торговать корзиной с фиксированным лотом. Уже писал, по каждому инструменту, которые нашел, просадка 20 - 75$, если  минимальным лотом торговать.

Я там написал проценты, нет просадку смотрю только в деньгах.
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