Написание эксперта - страница 3
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А вы оказывается прицепились к слову
Почему так категорично? Разве согласие с основной частью фразы и несогласие только с одной её частью уже называется "прицепился"???
Это я знаю. А вот как компилятор будет работать встретив в коде две функции предназначение которых вызываться при получении нового тика, при этом одна из них устаревшая? Как минимум надо использовать какую то одну из них, а не обе вместе. Функция Start() оставлена для совместимости с устаревшими версиями и на данный момент ее уже ни кто не использует. Я думаю, что топик стартер просто начитался где то старых статей по Mql4.
Почему так категорично? Разве согласие с основной частью фразы и несогласие только с одной её частью уже называется "прицепился"???
Просто, главная мысль того моего сообщения была о том что там две функции одновременно, а про то что не используют это так к слову пришлось. Согласен, что утверждение, что Start ни кто не использует звучит не совсем верно, но смысл был не в этом. У меня сложилось такое впечатление, что автор кода просто прочитав где то примеры где используется функция start, добавил ее к коду, который был сгенерирован MQL. А генератор шаблона кода, как известно там вставляет функцию OnTick.
возможно если функция пустая то она игнорируется компилятором или есть какой-то приоритет по выполнению
Это можно выяснить экспериментальным путем. Но если судить по тому, что у автора кода возникли проблемы, то думаю, что приоритет отдается функции OnTick().
Вот что мне нравиться на этом форуме. Кто то создаст тему с одним сообщением и пропадает. Но тема живет и продолжает наполнятся, хотя топик стартера давно уже и след простыл :)
Вот что мне нравиться на этом форуме. Кто то создаст тему с одним сообщением и пропадает. Но тема живет и продолжает наполнятся, хотя топик стартера давно уже и след простыл :)
Значит я почитал справочник и там указано что большинство
данных пишется в функции Start() поэтому я так записал, также так было и в ютубе, справочник уже устарел. Нужно написать в сп чтобы обновили справку.
Я никуда не пропал но не думал что так активно люди принимают участие в темах форума. Значит вот код программы
Старт устаревшая функция. Вся нагрузка идёт на функцию OnTick() старт уже не имеет смысл использовать, но использовать можно. Ошибка была устранена когда была введена переменная ticket, если я правильно понял.
возможно если функция пустая то она игнорируется компилятором или есть какой-то приоритет по выполнению
Посмотрите повнимательней CodeBase и найдёте в достаточно свежих кодах и extern и start() не только в советниках, но и в индикаторах.А что касается "начитался", так свежее чем учебник Ковалёва не писали и вряд-ли напишут.