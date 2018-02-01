Написание эксперта - страница 4
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А вставить код нормально не подумали?
Без лишних колес вашего велосипеда.Если вам не нужны функции вроде OnInit и т.п., то и не стоит их прописывать как таковое
int ticket за что отвечает это ссылка на инструмент или ордер?
int ticket за что отвечает это ссылка на инструмент или ордер?
Просто принимает возвращаемое значение OrderSend
Недавно дизайн поменяли сейчас вставка кода
Просто принимает возвращаемое значение OrderSend
Недавно дизайн поменяли сейчас вставка кода
я поправил и картинки вставил по другому. Я про int ticket не знал это походу рукописная функция
(int Tip) Что означает
я поправил и картинки вставил по другому. Я про int ticket не знал это походу рукописная функция.
Изучите Основы языка, int это Переменная
Изучите Основы языка, int это Переменная
Изучите основы языка! int это ТИП переменной.
Изучите основы языка! int это ТИП переменной.
Про int я знаю мне интересна запись в скобочках. Как я понял это рукописная функция т. к. через f1 не бьётся.
Моя поправка была обращена не вам.
По сути:
int ticket за что отвечает это ссылка на инструмент или ордер?
В этом случае объявлена переменная типа int имя переменной ticket
В дальнейшем в эту переменную принимается значение возвращаемое функцией OrderSend() в расчёте на то, что можно будет проверить успешность выполнения приказа.
я поправил и картинки вставил по другому. Я про int ticket не знал это походу рукописная функция
(int Tip) Что означает
Здесь лучше дать более развёрнутый ответ.Об этом читать можно тут.
Моя поправка была обращена не вам.
По сути:
В этом случае объявлена переменная типа int имя переменной ticket
В дальнейшем в эту переменную принимается значение возвращаемое функцией OrderSend() в расчёте на то, что можно будет проверить успешность выполнения приказа.
Здесь лучше дать более развёрнутый ответ.Об этом читать можно тут.
Немного уже понятно. Только непонятно то почему так зациклена программа на возвращаемых значениях для чего так сделано?