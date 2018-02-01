Написание эксперта - страница 4

Новый комментарий
 

А вставить код нормально не подумали?

Без лишних колес вашего велосипеда.

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

input int Period_MA_1=6;
input int Period_MA_2=10;
input int Period_MA_3=1;
input double Lots=0.1;

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()
  {
     double MA_1 = iMA(Symbol(),0,6,0,1,0,0),
            MA_3 = iMA(Symbol(),0,1,0,1,0,0);

     int ticket = 0;

     if(MA_3 > MA_1)
        ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,NormalizeDouble(Ask,_Digits),0,0,0,NULL,0,0,Green);
     if(MA_3 < MA_1)
        ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,NormalizeDouble(Bid,_Digits),0,0,0,NULL,0,0,Red);

     return;
  }
Если вам не нужны функции вроде OnInit и т.п., то и не стоит их прописывать как таковое
 
я без понятие нужны они или нет я просто их не заполнял и всё.
 

int ticket за что отвечает это ссылка на инструмент или ордер?

 
Seric29:

int ticket за что отвечает это ссылка на инструмент или ордер?

Просто принимает возвращаемое значение OrderSend

подумал но не знаю как SRC у меня нет

Недавно дизайн поменяли сейчас вставка кода


  
int Tral_Stop(int Tip)
Konstantin Nikitin:

Просто принимает возвращаемое значение OrderSend

Недавно дизайн поменяли сейчас вставка кода


я поправил и картинки вставил по другому. Я про int ticket не знал это походу рукописная функция

(int Tip) Что означает
 
Seric29:
я поправил и картинки вставил по другому. Я про int ticket не знал это походу рукописная функция.

Изучите Основы языка, int это Переменная 

 
Konstantin Nikitin:

Изучите Основы языка, int это Переменная 

Изучите основы языка! int это ТИП переменной.

 
Alexey Viktorov:

Изучите основы языка! int это ТИП переменной.

Про  int  я знаю мне интересна запись в скобочках. Как я понял это рукописная функция т. к. через f1 не бьётся.
 
Seric29:
Про  int  я знаю мне интересна запись в скобочках. Как я понял это рукописная функция т. к. через f1 не бьётся.

Моя поправка была обращена не вам.

По сути:

Seric29:

int ticket за что отвечает это ссылка на инструмент или ордер?

В этом случае объявлена переменная типа int имя переменной ticket

В дальнейшем в эту переменную принимается значение возвращаемое функцией OrderSend() в расчёте на то, что можно будет проверить успешность выполнения приказа.

Seric29:
int Tral_Stop(int Tip)

я поправил и картинки вставил по другому. Я про int ticket не знал это походу рукописная функция

(int Tip) Что означает

Здесь лучше дать более развёрнутый ответ.

int         // Это тип функции. Точнее тип возвращаемого функцией значения
Tral_Stop   // Это имя функции
(int        // Это тип входного значения которое в дальнейшем используется в функции
Tip)        // А это имя переменной которая используется в функции
Об этом читать можно тут.
Функции - Основы языка - Справочник MQL4
Функции - Основы языка - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Всякая задача может быть разбита на подзадачи, каждую из которых можно либо непосредственно представить в виде кода, либо разбить на еще более мелкие подзадачи. Данный метод называется определения функции. Заголовок функции включает в себя описание типа возвращаемого значения, имени (идентификатора) и формальных параметров.  Количество...
 
Alexey Viktorov:

Моя поправка была обращена не вам.

По сути:

В этом случае объявлена переменная типа int имя переменной ticket

В дальнейшем в эту переменную принимается значение возвращаемое функцией OrderSend() в расчёте на то, что можно будет проверить успешность выполнения приказа.

Здесь лучше дать более развёрнутый ответ.

Об этом читать можно тут.

Немного уже понятно. Только непонятно то почему так зациклена программа на возвращаемых значениях для чего так сделано?

12345
Новый комментарий