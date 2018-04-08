Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1755 - страница 2

Новый комментарий
 

также непонятки с шрифтом: 

буква P и F  в шрифте Roboto отображаются неправильно.

это все при размере 10, 

при размере 9 и 11 все нормально:


 
Konstantin:

...

Я так понимаю проблема кроется в том, что с какой то версии при запуске тестирования, балланс почему то становится равен нулю и пока сам терминал не перезапустишь этот балланс так и будет равен нулю при каждом запуске тестирования, хотя могу и ошибаться.

Такая заявка есть в Сервисдеске (Начата: 2017.12.14 14:51, #1908950).

У меня такая проблема с билда 1706.

 
Konstantin:

как откатиться на версию 1745 с 1755? оптимизация перестала нормально проходить, первые два сета проходит, а остальные с нулевыми результатами


и такие нули до конца оптимизации, при этом при прогоне в тестере сетов с нулевыми результатами дает положительный балланс. Я так понимаю проблема кроется в том, что с какой то версии при запуске тестирования, балланс почему то становится равен нулю и пока сам терминал не перезапустишь этот балланс так и будет равен нулю при каждом запуске тестирования, хотя могу и ошибаться.

Можете привести подробности. Какой эксперт, какой сервер, какие настройки. Все, что нужно указать, чтобы получить ваш результат.

Лучше всего сделать это тикетом в сервисдеск.

 
Alexey Da:

Можете привести подробности. Какой эксперт, какой сервер, какие настройки. Все, что нужно указать, чтобы получить ваш результат.

Лучше всего сделать это тикетом в сервисдеск.

эксперт собственный, на прошлых билдах до 1745 (не включительно) все работало, теперь перестало )) и я в опале у вас ))

так что ни чего отправить не получится...

ps. откатился на версию 1745, более ранних версий нет, там та же ситуация, есть у кого паки билдов до 1745?
 
Konstantin:
эксперт собственный, на прошлых билдах до 1745 все работало, теперь перестало )) и я в опале у вас ))

так что ни чего отправить не получится...

Блокировку сняли

 
Rashid Umarov:

Блокировку сняли


спс, проверил на версии 1730 (нашел в закромах :) ) проблема та же, сейчас оформлю заявку в сервис-деск

ps. заявку оформил Начата: 2018.01.19 15:50, #1936562, если есть более оперативные каналы связи (Telegram, Skype и т.д.) сообщите, могу решению этой проблемы посвятить весь день ))
 

моя проблема снята, ошибка у меня в алгоритме, ув. разработчики, официально приношу извинения )) сам случайно нашел, видимо писать код в одного нужно завязывать ))

но проблема связанная со стартом тестера с нулевым депозитом осталась

 
Konstantin:

моя проблема снята, ошибка у меня в алгоритме, ув. разработчики, официально приношу извинения )) сам случайно нашел, видимо писать код в одного нужно завязывать ))

но проблема связанная со стартом тестера с нулевым депозитом осталась


так точно. это когда история не успевает подгрузиться.


но какую ошибку вы нашли у себя ? 

 
Konstantin:

...

но проблема связанная со стартом тестера с нулевым депозитом осталась

Это так у Вас выглядит?


 
Anatoli Kazharski:

Это так у Вас выглядит?



у меня также. 

12345
Новый комментарий