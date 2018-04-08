Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1755 - страница 2
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также непонятки с шрифтом:
буква P и F в шрифте Roboto отображаются неправильно.
это все при размере 10,
при размере 9 и 11 все нормально:
...
Я так понимаю проблема кроется в том, что с какой то версии при запуске тестирования, балланс почему то становится равен нулю и пока сам терминал не перезапустишь этот балланс так и будет равен нулю при каждом запуске тестирования, хотя могу и ошибаться.
Такая заявка есть в Сервисдеске (Начата: 2017.12.14 14:51, #1908950).
У меня такая проблема с билда 1706.
как откатиться на версию 1745 с 1755? оптимизация перестала нормально проходить, первые два сета проходит, а остальные с нулевыми результатами
и такие нули до конца оптимизации, при этом при прогоне в тестере сетов с нулевыми результатами дает положительный балланс. Я так понимаю проблема кроется в том, что с какой то версии при запуске тестирования, балланс почему то становится равен нулю и пока сам терминал не перезапустишь этот балланс так и будет равен нулю при каждом запуске тестирования, хотя могу и ошибаться.
Можете привести подробности. Какой эксперт, какой сервер, какие настройки. Все, что нужно указать, чтобы получить ваш результат.
Лучше всего сделать это тикетом в сервисдеск.
Можете привести подробности. Какой эксперт, какой сервер, какие настройки. Все, что нужно указать, чтобы получить ваш результат.
Лучше всего сделать это тикетом в сервисдеск.
так что ни чего отправить не получится...ps. откатился на версию 1745, более ранних версий нет, там та же ситуация, есть у кого паки билдов до 1745?
эксперт собственный, на прошлых билдах до 1745 все работало, теперь перестало )) и я в опале у вас ))
так что ни чего отправить не получится...
Блокировку сняли
Блокировку сняли
спс, проверил на версии 1730 (нашел в закромах :) ) проблема та же, сейчас оформлю заявку в сервис-дескps. заявку оформил Начата: 2018.01.19 15:50, #1936562, если есть более оперативные каналы связи (Telegram, Skype и т.д.) сообщите, могу решению этой проблемы посвятить весь день ))
моя проблема снята, ошибка у меня в алгоритме, ув. разработчики, официально приношу извинения )) сам случайно нашел, видимо писать код в одного нужно завязывать ))
но проблема связанная со стартом тестера с нулевым депозитом осталась
моя проблема снята, ошибка у меня в алгоритме, ув. разработчики, официально приношу извинения )) сам случайно нашел, видимо писать код в одного нужно завязывать ))
но проблема связанная со стартом тестера с нулевым депозитом осталась
так точно. это когда история не успевает подгрузиться.
но какую ошибку вы нашли у себя ?
...
но проблема связанная со стартом тестера с нулевым депозитом осталась
Это так у Вас выглядит?
Это так у Вас выглядит?
у меня также.