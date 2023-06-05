Можно ли закидывать на график одного инструмента торговли двух и более советников?
- Разработка стабильного торгового робота
- Принцип открытия ордеров, логика действий, кто обьяснит?
- Вопрос
- 0% Можно, если у них названия разные (0)
- 100% Нельзя, а то монитор треснет (1)
- 0% Всегда закидываю несколько советников на график одного инструмента (0)
- 0% Подожду результатов голосования (0)
- 0% Пойду эксперементировать не дожидаясь результатов (0)
На разные графики одного инструмента и даже одного периода можно.
На разные графики одного инструмента и даже одного периода можно.
А если настройки разные у одного и того же советника. Переименовывать тогда надо, да?
Идея такая - я хочу чтобы советник работал с одним и тем же инструментом в разных режимах торговли: с контр-ордерами и одно-ордерным режимом. Получается что надо настроить советник для работы с соответствующими режимами торговли, сохранить под разными именами (желательно) и можно закидывать на график не опасаясь за монитор! ))) (для работы второго советника на том же графике, надо продублировать открытие графика и закинуть советника на него (можно без переименования) - в итоге два (или более) советника будут работать на 1 торговом инструменте!!!)
Спасибо,
geratdc:
Можно ли закидывать на график одного инструмента торговли двух и более советников?
А если настройки разные у одного и того же советника. Переименовывать тогда надо, да?
Идея такая - я хочу чтобы советник работал с одним и тем же инструментом в разных режимах торговли: с контр-ордерами и одно-ордерным режимом. Получается что надо настроить советник для работы с соответствующими режимами торговли, сохранить под разными именами (желательно) и можно закидывать на график не опасаясь за монитор! ))) Если это реально, то отлично.
Спасибо,
Нельзя, а то монитор треснет
Да, печалька.
Значит надо сделать! Напишу в администрацию.
Да, печалька.
Значит надо сделать! Напишу в администрацию.
Пожалуй лучше сразу писать в государственную думу. Или в ООН , может быть только тогда MQ , доработают терминалы.
Вы постебать решили на форуме?
А что разве нет логики в этом? Вот советник и контр-ордерами торгует и одним ордером. Я хотел настроить советник для разных режимов торговли, сохранить под разными именами и закинуть на график одного инструмента торговли, например EURUSD.
Сейчас проверил, даже на разные таймфреймы не хочет вставать. Надо же. Да, MQL это не Газпром - тут мечты не сбываются)))
А что разве нет логики в этом? Вот советник и контр-ордерами торгует и одним ордером. Я хотел настроить советник для разных режимов торговли, сохранить под разными именами и закинуть на график одного инструмента торговли, например EURUSD.
Да хоть десяток версий закидывайте с разными настройками на одну валютную пару, просто на разные графики, можно на одном периоде даже. И ни чего переименовывать не нужно.
Для наглядности EURUSD два экземпляра совы на разных графиках, с разными настройками
Да хоть десяток версий закидывайте с разными настройками на одну валютную пару, просто на разные графики. И ни чего переименовывать не нужно.
Для наглядности EURUSD два экземпляра совы на разных графиках, с разными настройками
Всмысле повторно график инструмента торговли открыть и туда советников закинуть по одному на окно?? Так я ещё не пробовал. Пойду проверю.
О, получилось. Эврика! ))) MQL реабилитирован! ))
Теперь понял, спасибо всем.
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