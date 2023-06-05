Можно ли закидывать на график одного инструмента торговли двух и более советников?

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Всего проголосовало: 68
 
geratdc:
  • 0% Можно, если у них названия разные
    (0)
  • 100% Нельзя, а то монитор треснет
    (1)
  • 0% Всегда закидываю несколько советников на график одного инструмента
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На разные графики одного инструмента и даже одного периода можно.

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Alexey Viktorov:

На разные графики одного инструмента и даже одного периода можно.


А если настройки разные у одного и того же советника. Переименовывать тогда надо, да?


Идея такая - я хочу чтобы советник работал с одним и тем же инструментом в разных режимах торговли: с контр-ордерами и одно-ордерным режимом. Получается что надо настроить советник для работы с соответствующими режимами торговли, сохранить  под разными именами (желательно) и можно закидывать на график не  опасаясь за монитор! ))) (для работы второго советника на том же графике, надо продублировать открытие графика и закинуть советника на него (можно без переименования)  - в итоге два (или более) советника будут работать на 1 торговом инструменте!!!)


Спасибо,

 

geratdc:

Можно ли закидывать на график одного инструмента торговли двух и более советников?



А если настройки разные у одного и того же советника. Переименовывать тогда надо, да?


Идея такая - я хочу чтобы советник работал с одним и тем же инструментом в разных режимах торговли: с контр-ордерами и одно-ордерным режимом. Получается что надо настроить советник для работы с соответствующими режимами торговли, сохранить  под разными именами (желательно) и можно закидывать на график не  опасаясь за монитор! ))) Если это реально, то отлично.


Спасибо,

Нельзя, а то монитор треснет

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Да, печалька. 



Значит надо сделать! Напишу в администрацию.

 
geratdc:

Да, печалька. 

Значит надо сделать! Напишу в администрацию.

Вы постебать решили на форуме?
 
Это финиш 
 
geratdc:

Да, печалька. 



Значит надо сделать! Напишу в администрацию.

Пожалуй лучше сразу писать в государственную думу. Или в ООН , может быть только тогда MQ  , доработают  терминалы.

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Vitaly Muzichenko:
Вы постебать решили на форуме?

А что разве нет логики в этом? Вот советник и контр-ордерами торгует и одним ордером. Я хотел настроить советник для разных режимов торговли, сохранить под разными именами и закинуть на график одного инструмента торговли, например EURUSD.


Сейчас проверил, даже на разные таймфреймы не хочет вставать. Надо же. Да, MQL это не Газпром - тут мечты не сбываются)))

 
geratdc:

А что разве нет логики в этом? Вот советник и контр-ордерами торгует и одним ордером. Я хотел настроить советник для разных режимов торговли, сохранить под разными именами и закинуть на график одного инструмента торговли, например EURUSD.

Да хоть десяток версий закидывайте с разными настройками на одну валютную пару, просто на разные графики, можно на одном периоде даже. И ни чего переименовывать не нужно.

Для наглядности EURUSD два экземпляра совы на разных графиках, с разными настройками


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Konstantin Nikitin:

Да хоть десяток версий закидывайте с разными настройками на одну валютную пару, просто на разные графики. И ни чего переименовывать не нужно.

Для наглядности EURUSD два экземпляра совы на разных графиках, с разными настройками


Всмысле повторно график инструмента торговли открыть и туда советников закинуть по одному на окно?? Так я ещё не пробовал. Пойду проверю.

О, получилось. Эврика! ))) MQL реабилитирован! ))

Теперь понял, спасибо всем.

Файлы:
EAb1onGrafikn1-yes.png  81 kb
EA12onGrafikp2-yes.png  80 kb
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