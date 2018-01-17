Ищу настраиваемый советник на скользящих средних - страница 3
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Обратитесь в раздел "Фриланс". Сформулируйте ТЗ. Чётко объясните, что вам нужно. Сделают вам советник. Могу и я сделать. Будет стоить кое-каких денег. Потому что работа вообще-то занимает время. Если вы собираетесь с помощью советника зарабатывать, то я думаю, потратиться вначале - святое дело. И не грубите никому, здесь это не принято. Давайте уважать друг друга.
Я вообще-то не грублю, а отвечаю неадекватам и дебилам сующим свой нос не в свои дела. Я задал конкретный вопрос, мне начали хамить и умничать.
интересно то, что когда Вы пойдете в сервис Фриланс,
а там вы не видите ники исполнителя, и исполнитель не видит Ваш ник,
он возьмет ваш заказ - сделает, а потом бац и окажется тем человеком, которого вы обзываете.
Ведь Вам отвечают потенциальные исполнители с Фриланса :-)
:-) :-) :-)
Вот он тут
Я понял, спасибо, но не пойдёт. Слишком замороченый, я не дам ему ума.
Я вообще-то не грублю, а отвечаю неадекватам и дебилам сующим свой нос не в свои дела. Я задал конкретный вопрос, мне начали хамить и умничать.
Я не знаю где вы росли, но тут такой жаргон не приветствуется.
интересно то, что когда Вы пойдете в сервис Фриланс,
а там вы не видите ники исполнителя, и исполнитель не видит Ваш ник,
он возьмет ваш заказ - сделает, а потом бац и окажется тем человеком, которого вы обзываете.
Ведь Вам отвечают потенциальные исполнители с Фриланса :-)
:-) :-) :-)
Прекращай мне давить на совесть.
вообще то все советники имеют такой хак, чтобы торговать по одному направлению
Я не знаю где вы росли, но тут такой жаргон не приветствуется.
Я тебя сейчас без всякого жаргона пошлю куда подальше, если будешь мне мозг выносить. Иди мимо, если сказать по делу нечего. Сначала нос суют куда не надо, а потом обижаются, что их посылают.
вообще то все советники имеют такой хак, чтобы торговать по одному направлению
Откуда же я это знал?
Я тебя сейчас без всякого жаргона пошлю куда подальше, если будешь мне мозг выносить. Иди мимо, если сказать по делу нечего. Сначала нос суют куда не надо, а потом обижаются, что их посылают.
Извините куда ?
вообще то все советники имеют такой хак, чтобы торговать по одному направле
Откуда же я это знал?
вообще то все советники имеют такой хак, чтобы торговать по одному направлению
А как понять позиции длинные и короткие? Разве это направление означает?