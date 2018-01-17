Ищу настраиваемый советник на скользящих средних - страница 3

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Sergey Vradiy:
Обратитесь в раздел "Фриланс". Сформулируйте ТЗ. Чётко объясните, что вам нужно. Сделают вам советник. Могу и я сделать. Будет стоить кое-каких денег. Потому что работа вообще-то занимает время. Если вы собираетесь с помощью советника зарабатывать, то я думаю, потратиться вначале - святое дело. И не грубите никому, здесь это не принято. Давайте уважать друг друга. 

Я вообще-то не грублю, а отвечаю неадекватам и дебилам сующим свой нос не в свои дела. Я задал конкретный вопрос, мне начали хамить и умничать. 

 

интересно то, что когда Вы пойдете в сервис Фриланс,

а там вы не видите ники исполнителя, и исполнитель не видит Ваш ник,

он возьмет ваш заказ - сделает, а потом бац и окажется тем человеком, которого вы обзываете.

Ведь Вам отвечают потенциальные исполнители с Фриланса :-) 


:-) :-) :-) 

 
STARIJ:

Вот он тут


Я понял, спасибо, но не пойдёт. Слишком замороченый, я не дам ему ума. 

[Удален]  
an.manakoff_:

Я вообще-то не грублю, а отвечаю неадекватам и дебилам сующим свой нос не в свои дела. Я задал конкретный вопрос, мне начали хамить и умничать. 


Я не знаю где вы росли, но тут такой жаргон не приветствуется.

 
Vladislav Andruschenko:

интересно то, что когда Вы пойдете в сервис Фриланс,

а там вы не видите ники исполнителя, и исполнитель не видит Ваш ник,

он возьмет ваш заказ - сделает, а потом бац и окажется тем человеком, которого вы обзываете.

Ведь Вам отвечают потенциальные исполнители с Фриланса :-) 


:-) :-) :-) 


Прекращай мне давить на совесть. 

 

вообще то все советники имеют такой хак, чтобы торговать по одному направлению 


 
Vladimir Zubov:

Я не знаю где вы росли, но тут такой жаргон не приветствуется.


Я тебя сейчас без всякого жаргона пошлю куда подальше, если будешь мне мозг  выносить. Иди мимо, если сказать по делу нечего. Сначала нос суют куда не надо, а потом обижаются, что их посылают. 

 
Vladislav Andruschenko:

вообще то все советники имеют такой хак, чтобы торговать по одному направлению 



Откуда же я это знал?

[Удален]  
an.manakoff_:

Я тебя сейчас без всякого жаргона пошлю куда подальше, если будешь мне мозг  выносить. Иди мимо, если сказать по делу нечего. Сначала нос суют куда не надо, а потом обижаются, что их посылают. 


Извините куда ?

 
Vladislav Andruschenko:

вообще то все советники имеют такой хак, чтобы торговать по одному направле

an.manakoff_:

Откуда же я это знал?


Vladislav Andruschenko:

вообще то все советники имеют такой хак, чтобы торговать по одному направлению 



А как понять позиции длинные и короткие? Разве это направление означает?

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