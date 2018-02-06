Ghost Quotes (Котировки-привидения) - страница 3
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Мне такой нравится
Да мы сами такой сделаем)) Я вот накручиваю бледжека опциями полезными. Предлагаю тоже на досуге подумать, если время будет))
А на картинке небось со 100$ история? Что за советник там?
Я отказался профиты учитывать по открытым позициям, ведь там может быть рабочая просадка и некорректно закрывать советника. По профитам открытых ордеров страхует функция выставления встречного ордера с автолотом. Не будем ей мешать.
SELECT_BY_POS. Mожет быть одной из следующих величин:
MODE_TRADES (по умолчанию) - ордер выбирается среди открытых и отложенных ордеров,
MODE_HISTORY - ордер выбирается среди закрытых и удаленных ордеров.
Вроде всё правильно... Помогите ошибку найти.
Ставишь курсор на OrderSelect() и нажимаешь F1. Функция OrderSelect() выбирает ордер для последующей работы с ним. Если ордера нужно выбирать в том порядке, как они лежат у брокера на сервере, то SELECT_BY_POS. А если нужно по номеру, который ордеру присвоил сервер брокера, то SELECT_BY_TICKET
Ставишь курсор на OrderSelect() и нажимаешь F1. Функция OrderSelect() выбирает ордер для последующей работы с ним. Если ордера нужно выбирать в том порядке, как они лежат у брокера на сервере, то SELECT_BY_POS. А если нужно по номеру, который ордеру присвоил сервер брокера, то SELECT_BY_TICKET
Да, с этим справился. То есть в коде сначала выбираются все ордера советника ORDER_BY_POS потом уточняется что среди закрытых профит считаем. Но всё равно не работает. ph я добавил вместе с op, и другими double переменными вверху.
Файл с настройками тестов прилагаю. Там как бы 300 $ депозит. 33% фрахта. В районе 162 долларов баланса советник выходить должен - там контр ордера шпарят и у них просадка прошла - автолот не справился и эти контрордера были закрыты. Стало быть фрахт исчерпан, но по последнему варианту ph не вычисляется как будто.Дата теста по EURUSD с 02.01.2017 по 29.12.21017
if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) profithistory+=OrderProfit();
Может здесь ошибка в || ?
Нам же надо по селам и баям считать? И по тем и по другим типам среди закрытых ордеров. Да не, вроде всё логично.
Я отказался профиты учитывать по открытым позициям, ведь там может быть рабочая просадка и некорректно закрывать советника. По профитам открытых ордеров страхует функция выставления встречного ордера с автолотом. Не будем ей мешать.
SELECT_BY_POS. Mожет быть одной из следующих величин:
MODE_TRADES (по умолчанию) - ордер выбирается среди открытых и отложенных ордеров,
MODE_HISTORY - ордер выбирается среди закрытых и удаленных ордеров.
Вроде всё правильно... Помогите ошибку найти.
OrdersTotal() Возвращает общее количество открытых и отложенных ордеров.
на
OrdersHistoryTotal() Возвращает количество закрытых и удаленных ордеров в истории текущего счета, загруженной в клиентском терминале.
замените
как то так.
OrdersTotal() Возвращает общее количество открытых и отложенных ордеров.
на
OrdersHistoryTotal() Возвращает количество закрытых и удаленных ордеров в истории текущего счета, загруженной в клиентском терминале.
замените
как то так.
Спасибо. Сейчас потестю. Отпишусь.
StartMoneyOnDeposit (deposit) $ 300 FreightMoneyAccountPercent 33 Lots 0.01 TakeProfit $ 20
Принято. Советник ушёл с графика. Израсходовано в итоге больше фрахта но это вина авто-лота, который не смог вытащить просадку и закрыл позиции с убытком. После чего уже наша функция контроля исчерпания фрахта зафиксировала факт и советник ушёл с графика. Настройки конечно специально неадекватные задавались, чтобы этот момент проверить. Пойду оформлять в инструкцию. Намаялся я с этим фрахтом, но в итоге всё позади. А то первый вариант несовсем корректным оказался, контроль "плавал" что называется и не давал мне покоя))))
Ещё раз спасибо всем))
А для чего нужна инструкция? Чтоб дурачить лопухов, помогать брокерам стричь баранов?!!
А для чего нужна инструкция? Чтоб дурачить лопухов, помогать брокерам стричь баранов?!!
Я когда другие советники смотрю, не понимаю что за что отвечает. Как и что настроить? И по какому принципу алгоритм работает. Это мешает эффективно потестить. Думаю инструкция как-то проще даст понять принципы работы новичкам уж точно. Профи код посмотрят и им всё ясно - очередной сливатор)))
Взять вот рыбку. Неплохо бы коротенькую инструкцию про неё. Что за параметры настройки такие. Общий алгоритм работы советника. Советую))
Я когда другие советники смотрю, не понимаю что за что отвечает. Как и что настроить? И по какому принципу алгоритм работает. Это мешает эффективно потестить. Думаю инструкция как-то проще даст понять принципы работы новичкам уж точно. Профи код посмотрят и им всё ясно - очередной сливатор)))
Взять вот рыбку. Неплохо бы коротенькую инструкцию про неё. Что за параметры настройки такие. Общий алгоритм работы советника. Советую))
Английский школьник проник в тайны интернета. Вошел под его именем - чего началось!!!
Скачал вот советник - попробуй. EURUSD H1 2017 ... 2018 год. Начальное депо от 11 до 111