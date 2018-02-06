Ghost Quotes (Котировки-привидения) - страница 4

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А как без mql4 файла то тестировать? Это реально разве?

 
geratdc:  А как без mql4 файла то тестировать? Это реально разве?

для тестирования как раз и нужен ex4. Посмотри в тестере

EX4 файл поместить в папку EXPERTS - Где эта папка у тебя?
В терминале в меню Файл команда Открыть каталог данных
Там открыть папку MQ4 Затем папку Experts

Перезапустить терминал. Теперь эксперт будет виден.

Прикрепляю знаменитый stelz. При начальном депозите 4000 в тестере за 2017 год утраивает. При меньшем депозите сливает. Защита простая - каждую неделю снимать выигрыш. Настройки можно найти в интернете. Покрути настройки. Там Стоп-лосс вроде можно включить. Может сумеешь настроить более надежно? Если объяснишь, как работает - напишу MQ4.


Файлы:
Stelz.ex4  31 kb
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ок, 007 пошёл хорошо но сомневаюсь я что вообще советник реальный а не прога какая-то чудеса показывает))) Я всё таки преодолел 1 000% нашим блэкджеком на тестах!!! Сбылась мечта идиота - нашёл настройки - залил в папку с советником.

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