Ghost Quotes (Котировки-привидения) - страница 4
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А как без mql4 файла то тестировать? Это реально разве?
для тестирования как раз и нужен ex4. Посмотри в тестере
Перезапустить терминал. Теперь эксперт будет виден.
Прикрепляю знаменитый stelz. При начальном депозите 4000 в тестере за 2017 год утраивает. При меньшем депозите сливает. Защита простая - каждую неделю снимать выигрыш. Настройки можно найти в интернете. Покрути настройки. Там Стоп-лосс вроде можно включить. Может сумеешь настроить более надежно? Если объяснишь, как работает - напишу MQ4.
ок, 007 пошёл хорошо но сомневаюсь я что вообще советник реальный а не прога какая-то чудеса показывает))) Я всё таки преодолел 1 000% нашим блэкджеком на тестах!!! Сбылась мечта идиота - нашёл настройки - залил в папку с советником.