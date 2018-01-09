Пакетный запуск мультивалютных советников на одном счету
Здравствуйте!
Есть необходимость в рамках одного счёта запустить несколько мультивалютных экспертов. При этом, для каждого советника и каждой валютной пары в нём я хочу выделить определённый лимит средств с баланса для расчёта рисков и управления капиталом в каждом конкретном случае.....
При необходимости увеличивать или уменьшать лимиты, отключать/добавлять валютные пары, советников.
Такое возможно на одном счету? Если нет - можно ли каким-то образом создавать субсчета или применить специальный скрипт для управления торговыми роботами и валютными парами?
Спасибо.
Что не быть голословным смотрите визуально.
На M30 сова настроена для работы по отдельным парам с одними настройками, на M15 отслеживает ордера по всем 6 парам, выполняя в случае наступления ситуации определенные действия. Все настроено на один магик, поэтому проблем не возникает.
Что не быть голословным смотрите визуально.
На M30 сова настроена для работы по отдельным парам с одними настройками, на M15 отслеживает ордера по всем 6 парам, выполняя в случае наступления ситуации определенные действия. Все настроено на один магик, поэтому проблем не возникает.
Из Вашего примера не понятно какие риски заданы для каждой валютной пары. К примеру, GBPUSD начнёт набирать позицию, EURJPY усредняться, а остальным 4 парам не хватит средств, чтобы открыться. Мне нужен инструмент для создания, например, 20 виртуальных субсчетов, чтобы полная потеря одного из них при неблагоприятных событиях составляла 5% от общего счёта.
Здравствуйте!
Есть необходимость в рамках одного счёта запустить несколько мультивалютных экспертов. При этом, для каждого советника и каждой валютной пары в нём я хочу выделить определённый лимит средств с баланса для расчёта рисков и управления капиталом в каждом конкретном случае.
Например, советник1 - общий лимит 5000 у.е., в нём пара1 -1000 у.е., пара2 - 1000 у.е., пара 3 - 1000 у.е., пара 4 - 2000 у.е.,
советник2 - общий лимит 4000 у.е. , в нём пара1 - 2000 у.е., пара2 - 2000 у.е.,
советник3 - общий лимит 2000 у.е., пара1 - 2000 у.е.,
незадействованные средства - 3000 у.е.
При необходимости увеличивать или уменьшать лимиты, отключать/добавлять валютные пары, советников.
Такое возможно на одном счету? Если нет - можно ли каким-то образом создавать субсчета или применить специальный скрипт для управления торговыми роботами и валютными парами?
Спасибо.
1. Мультивалютный эксперт это эксперт, который прикреплён к графику одного инструмента (валютной пары), а открывает ордера\позиции по нескольким инструментам.
2. Если говорится о действительно мультивалютном эксперте, то какой смысл ставить его на несколько графиков.
3. Для ограничения рисков можно просто убавить %% риска от депозита в соответствии с количеством торгуемых инструментов. Хотя можно ограничить любым другим способом, было-бы желание и способность написать соответствующий код.
Из Вашего примера не понятно какие риски заданы для каждой валютной пары. К примеру, GBPUSD начнёт набирать позицию, EURJPY усредняться, а остальным 4 парам не хватит средств, чтобы открыться. Мне нужен инструмент для создания, например, 20 виртуальных субсчетов, чтобы полная потеря одного из них при неблагоприятных событиях составляла 5% от общего счёта.
Из Вашего примера не понятно какие риски заданы для каждой валютной пары. К примеру, GBPUSD начнёт набирать позицию, EURJPY усредняться, а остальным 4 парам не хватит средств, чтобы открыться. Мне нужен инструмент для создания, например, 20 виртуальных субсчетов, чтобы полная потеря одного из них при неблагоприятных событиях составляла 5% от общего счёта.
Вопрос был о запуске нескольких советников на одном счету. Я вам показал реально ведомый счет 7-ю экземплярами одного советника, но так-же можно на каждом графике запустить и разные советники.
По поводу усреднения и того подобного, я не в курсе какая у вас сова и что она делает.
2. Если говорится о действительно мультивалютном эксперте, то какой смысл ставить его на несколько графиков.
В моем случае запуск отдельно по инструментам, дает возможность нивелировать работу чисто по валютной паре, и они берут ордера. А работающий реально по мультивалютности настроен на запрет взятия ордеров, но отслеживает убыточники и если есть возможность перекрывает их прибыльными ордерами других валютных пар, ну и еще кое что по мелочи выполняет, для более стабильной общей работы по счету.
Так что все зависит от ТС и ее применения. Ситуации бывают разные, я например пришел по наблюдениям к выводу, что такая комбинация у меня дает лучший результат работы, чем запустить чисто в одном экземпляре.
Вам видимо нужно уточнить, кто как понимает что такое "мультивалютный эксперт".
Вам видимо нужно уточнить, кто как понимает что такое "мультивалютный эксперт".
А зачем? Существуют интуитивные понятия: ОДИН, ДВА = БИ, МНОГО = МУЛЬТИ. Если эксперт торгует только битком - это одновалютный. Если торгует лишь EURUSD - бивалютный. Если же эксперт может торговать и EURUSD и USDCAD - это "мультивалютный эксперт". В курсовом проекте такое вполне сойдет
А зачем? Существуют интуитивные понятия: ОДИН, ДВА = БИ, МНОГО = МУЛЬТИ. Если эксперт торгует только битком - это одновалютный. Если торгует лишь EURUSD - бивалютный. Если же эксперт может торговать и EURUSD и USDCAD - это "мультивалютный эксперт". В курсовом проекте такое вполне сойдет
Если советник поставить на график EURUSD и он будет торговать только EURUSD, потом поставить его на график USDCAD и он будет торговать только USDCAD, это не есть мультивалютный...
Если советник поставить на график EURUSD и он будет торговать только EURUSD, потом поставить его на график USDCAD и он будет торговать только USDCAD, это не есть мультивалютный...
Пока советник стоит на EURUSD и торгует только EURUSD - он будет бивалютный. Но если его остановить и переместить на USDCAD - он становится четырех - т.е. многовалютным. Но когда он начнет торговать USDCAD - он становится опять бивалютным. С этим согласится любой руководитель курсового проекта. Однажды сдавал зачет - а теорию этого вопроса было лень учить - придумал собственное объяснение и с умным видом изложил преподавательнице. Глаза ее сияли от счастья - она поняла, как это действует. Сел поблизости и стал слушать, как будет сдавать следующий. Он стал излагать книжную теорию. Учительница говорит: Но ведь сейчас по-другому объясняли. Студент стал махать руками и выкрикивать термины. Зачет получил. К следующему студенту преподавательница забыла о моей теории и принимала зачет как обычно. К чему это говорю? Да к тому, что многие студенты нашего института пытаются получить здесь консультацию. Им безразлично, как робот будет торговать. Им нужно три Ззз = зделать - здать - забыть. Пишется чуть иначе, но произносится именно так.
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Здравствуйте!
Есть необходимость в рамках одного счёта запустить несколько мультивалютных экспертов. При этом, для каждого советника и каждой валютной пары в нём я хочу выделить определённый лимит средств с баланса для расчёта рисков и управления капиталом в каждом конкретном случае.
Например, советник1 - общий лимит 5000 у.е., в нём пара1 -1000 у.е., пара2 - 1000 у.е., пара 3 - 1000 у.е., пара 4 - 2000 у.е.,
советник2 - общий лимит 4000 у.е. , в нём пара1 - 2000 у.е., пара2 - 2000 у.е.,
советник3 - общий лимит 2000 у.е., пара1 - 2000 у.е.,
незадействованные средства - 3000 у.е.
При необходимости увеличивать или уменьшать лимиты, отключать/добавлять валютные пары, советников.
Такое возможно на одном счету? Если нет - можно ли каким-то образом создавать субсчета или применить специальный скрипт для управления торговыми роботами и валютными парами?
Спасибо.