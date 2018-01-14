Тестовый опрос на "ху есть ху" при отношении к декомпилу - страница 27

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Andrey F. Zelinsky:

Друг Волчанский -- вы в ударе -- несколько ваших последовательных точных посылов.

Мой интерес простой. Меня волнует обстановка в Сервисе Фриланс в последнее время. А именно определённый интерес Хозяина к соблюдению правил Фриланса -- коллективные баны/блокировки заказчиков и разработчиков.

Первенство по части внимания отводится задачам, которые так или иначе связанные с работой с декомпилом.

Пришлось поднять такую тему. "Вода камень точит". "Ничто не проходит бесследно".


Ну так я знаю, вы понапрасну волну гнать не будете ) Просто захожу время от времени, нырну и вынурну. Лана, решил сегодня отдохнуть, стопку за удачу, берегите нервы!

 
Alexey Volchanskiy:

Юра, привет)) Я просто смотрю, Зелинский возбудился, думаю, наверное все так серьезно, раз Андрей рвет и мечет! Читаю и чувствую себя дураком, то ли не понимаю тонкого виртуального смысла дискуссии, то ли водка попалась паленая )))

Да не, ну Зелинский вопрос поставил интересный. Мне нравится такие темы , они полезные. Более того , для Андрея  этот вопрос важен как  для фринасера.

 
Alexey Volchanskiy:

Ну так я знаю, вы понапрасну волну гнать не будете ) Просто захожу время от времени, нырну и вынурну. Лана, решил сегодня отдохнуть, стопку за удачу, берегите нервы!


Есть другие причины блокировок во Фрилансе -- более противоестественные, чем работа с декомпилом -- но их в "спокойном" режиме не раскрутить, как в данном случае.

Эти, не поднимаемые здесь вопросы -- те, кому эта тема адресована, итак видят (я так думаю, такая моя задумка, может я и ошибаюсь).

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Олег, я тут много работал, за бредом не следил. Ты разумный человек, объясни плз, какой декомпил обсуждают местные мудрецы? 5-ка не ломается, 4-ка тоже, ломается только хлам до начала 13-го года. Который даром никому не нужен.


Не бери в дурного голову, Лёша. Это вечный спор о добре и зле. И как обычно, точка зрения зависит от точки сидения. ;)

 
Олег avtomat:

Не бери в дурного голову, Лёша. Это вечный спор о добре и зле. И как обычно, точка зрения зависит от точки сидения. ;)


Я спокоен, как кирпич на дне болота ))

А вот напоминалка Андрею

И мое отношение к фрилансу


 

Хочу построить финскую сауну,    сибирской  листвинницей можно обшить?  есть спецы по этой  теме?  

 
Alexey Volchanskiy:

Я спокоен, как кирпич на дне болота ))

А вот напоминалка Андрею

И мое отношение к фрилансу



:)    Интересно наблюдать со стороны.  Как энтомолог наблюдает поведение жуков в большой  стеклянной банке. 

     Наше дело сторона,  сиди на солнышке и грейся.  

 
Yuriy Zaytsev:

Да не, ну Зелинский вопрос поставил интересный. Мне нравится такие темы , они полезные. Более того , для Андрея  этот вопрос важен как  для фринасера.


Я так и понял ))))

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Хочу построить финскую сауну,    сибирской  листвинницей можно обшить?  есть спецы по этой  теме?  


Рекомендую для этих целей использовать можжевельник крымский


 
Yuriy Zaytsev:

Да не, ну Зелинский вопрос поставил интересный. Мне нравится такие темы , они полезные. Более того , для Андрея  этот вопрос важен как  для фринасера.

Что то я не вижу у него выполненных работ за последние полгода. Хотя заявки подает.

Думает, что отболтается, когда придет время.

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