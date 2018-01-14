Тестовый опрос на "ху есть ху" при отношении к декомпилу - страница 27
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Друг Волчанский -- вы в ударе -- несколько ваших последовательных точных посылов.
Мой интерес простой. Меня волнует обстановка в Сервисе Фриланс в последнее время. А именно определённый интерес Хозяина к соблюдению правил Фриланса -- коллективные баны/блокировки заказчиков и разработчиков.
Первенство по части внимания отводится задачам, которые так или иначе связанные с работой с декомпилом.
Пришлось поднять такую тему. "Вода камень точит". "Ничто не проходит бесследно".
Ну так я знаю, вы понапрасну волну гнать не будете ) Просто захожу время от времени, нырну и вынурну. Лана, решил сегодня отдохнуть, стопку за удачу, берегите нервы!
Юра, привет)) Я просто смотрю, Зелинский возбудился, думаю, наверное все так серьезно, раз Андрей рвет и мечет! Читаю и чувствую себя дураком, то ли не понимаю тонкого виртуального смысла дискуссии, то ли водка попалась паленая )))
Да не, ну Зелинский вопрос поставил интересный. Мне нравится такие темы , они полезные. Более того , для Андрея этот вопрос важен как для фринасера.
Ну так я знаю, вы понапрасну волну гнать не будете ) Просто захожу время от времени, нырну и вынурну. Лана, решил сегодня отдохнуть, стопку за удачу, берегите нервы!
Есть другие причины блокировок во Фрилансе -- более противоестественные, чем работа с декомпилом -- но их в "спокойном" режиме не раскрутить, как в данном случае.
Эти, не поднимаемые здесь вопросы -- те, кому эта тема адресована, итак видят (я так думаю, такая моя задумка, может я и ошибаюсь).
Олег, я тут много работал, за бредом не следил. Ты разумный человек, объясни плз, какой декомпил обсуждают местные мудрецы? 5-ка не ломается, 4-ка тоже, ломается только хлам до начала 13-го года. Который даром никому не нужен.
Не бери в дурного голову, Лёша. Это вечный спор о добре и зле. И как обычно, точка зрения зависит от точки сидения. ;)
Не бери в дурного голову, Лёша. Это вечный спор о добре и зле. И как обычно, точка зрения зависит от точки сидения. ;)
Я спокоен, как кирпич на дне болота ))
А вот напоминалка Андрею
И мое отношение к фрилансу
Хочу построить финскую сауну, сибирской листвинницей можно обшить? есть спецы по этой теме?
Я спокоен, как кирпич на дне болота ))
А вот напоминалка Андрею
И мое отношение к фрилансу
:) Интересно наблюдать со стороны. Как энтомолог наблюдает поведение жуков в большой стеклянной банке.
Наше дело сторона, сиди на солнышке и грейся.
Да не, ну Зелинский вопрос поставил интересный. Мне нравится такие темы , они полезные. Более того , для Андрея этот вопрос важен как для фринасера.
Я так и понял ))))
Хочу построить финскую сауну, сибирской листвинницей можно обшить? есть спецы по этой теме?
Рекомендую для этих целей использовать можжевельник крымский
Да не, ну Зелинский вопрос поставил интересный. Мне нравится такие темы , они полезные. Более того , для Андрея этот вопрос важен как для фринасера.
Что то я не вижу у него выполненных работ за последние полгода. Хотя заявки подает.
Думает, что отболтается, когда придет время.