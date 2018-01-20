Влияние погодных условий в северном полушарии планеты на курс крипто валют. - страница 3
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Так вы читайте учебник, а не выдёргивайте цитаты из него.
Мало того -- чтобы разобраться -- надо читать не учебник, а классиков в данной области -- которые всесторонне изучали проблему и их выводы заслуживают внимания.
Учебник -- по своей сути -- это компиляция (копипсат, если так понятней). Современные учебники -- это не учебники изданные в СССР, где всё выверялось и рецензировалось специалистами по теме. К современным учебникам надо относиться с известной долей скептицизма и смотреть на автора учебника. Далеко не каждый автор заслуживает вообще хоть минимального внимания, к сожалению.
Откройте для начального ознакомления хотя бы Википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/Деньги -- и там вы узнаете, что есть товарные деньги, которые имеют самостоятельную стоимость (например, отчеканенные из золота, серебра) и есть нетоварные деньги, которые не имеют самостоятельной стоимости.
Вас наверное удивит, но есть примеры в истории денег, когда товарные деньги (золотые и серебряные) имели меньшее предпочтение в народе, чем бумажные.
Так я ж про то и говорю, что все определяется доверием потребителя ! И даже золотые деньги иногда оказываются менее ценны, чем бумажные (но это - редкий случай).
Современные учебники - вполне себе годные источники информации. Я понимаю, что лично вы - гораздо более авторитетный автор.
И, поскольку я дилетант, я все-таки, хотел бы услышать от такого маститого специалиста, как вы, почему доллар, выходит - "не деньги" (поскольку не является законным средством платежа в РФ) ?
И почему доллар по-вашему, выходит - не деньги (поскольку не являются законным платежным средством в РФ).
Если в РФ доллар и другие валюты будут запрещены к свободному хождению (как это было при СССР) -- то, да, как платёжное средство внутри РФ доллар не будет являться деньгами.
И вы путаете "деньги" и "законное средство платежа".
p.s. В общем, разбирайтесь. У вас полная каша в понимании. Как разберётесь -- порадуете нас своими новыми осмысленными выводами.
И, поскольку я дилетант, я все-таки, хотел бы услышать от такого маститого специалиста, как вы, почему доллар, выходит - "не деньги" (поскольку не является законным средством платежа в РФ) ?
Для большего понимания -- возьмите инвестиционные монеты.
Они имеют номинал и имеют товарную стоимость, которая много выше номинал.
Например, https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгий_Победоносец_(монета) -- 2012 год, номинал 50 рублей, товарная стоимость по весу 7,89 грамм золота
В магазине вы на них сможете отвариться только на 50 рублей -- а вот обменять в банке сможете по товарной стоимости что-то около 21 000 рублей.
Для большего понимания -- возьмите инвестиционные монеты.
Они имеют номинал и имеют товарную стоимость, которая много выше номинал.
Например, https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгий_Победоносец_(монета) -- 2012 год, номинал 50 рублей, товарная стоимость по весу 7,89 грамм золота
В магазине вы на них сможете отвариться только на 50 рублей -- а вот обменять в банке сможете по товарной стоимости что-то около 21 000 рублей.
Миллион должны- миллион вернули ( только монетами ) . Взятка или все законно? :)))
Для большего понимания -- возьмите инвестиционные монеты.
Они имеют номинал и имеют товарную стоимость, которая много выше номинал.
Например, https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгий_Победоносец_(монета) -- 2012 год, номинал 50 рублей, товарная стоимость по весу 7,89 грамм золота
В магазине вы на них сможете отвариться только на 50 рублей -- а вот обменять в банке сможете по товарной стоимости что-то около 21 000 рублей.
Так ведь все, как я и утверждаю - все определяется доверием потребителя к деньгам. К тем же монетам, к золоту, к банкнотам и ко всем прочим активам.
Понятное дело, "у меня в голове каша", у вас нет - но почему-то вы так и не можете объяснить, чем определяется цена долларов, рублей, биткоинов, билетов МММ и прочих "ценностей", в которых нет потребительскй стоимости.
Ту же самую монету "50 рублей" - я ведь могу обменять не только в банке, но и у любого человека, который без проблем даст больше, чем 50 рублей (хотя, вероятно, меньше, чем 20тр).
Все больше убеждаюсь в истине высказывания "Если ученый, работающий в лаборатории, не может объяснить уборщице, убирающей его лабораторию, чем он занимается - он сам не знает, чем он занимается".
Вообще в Китае властями используется ещё такой аргумент, как слишком высокий спрос на электроэнергию. По-видимому, длительные перегрузки в сети не были предусмотрены и это стало фактором риска, что побудило ужесточить контроль за криптовалютами. Но в целом погодный фактор вряд ли оказывает большое влияние: во-первых, это ужесточение произошло зимой, когда в Китае тоже становится намного холоднее, во-вторых, очень большие майнинговые мощности расположены в Исландии, где жары в принципе не бывает.
Вспомним тюльпаноманию - 1650 год (первый биржевой пузырь). Или ипотечный кризис в США (2007) - когда вдруг рухнули акции ипотечных компаний. То есть мыльный пузырь обязательно лопнет?
Между тем, стоимость денег - определяется доверием (а деньги - это вопрос веры). Золотые монеты имеют самостоятельную стоимость - это товарные деньги. А современные деньги-бумажки (нетоварные деньги), не имеют самостоятельной стоимости, но в них большинство людей верят и их цена определяется спросом и предложением на рыке валют (форексе). То есть форекс - это соревнование верований в ту или иную валюту. На сегодняшний день вера в Bitcoin упала с 19400 до 11255:
То есть, вера в Bitcoin пока упала. Но, возможно (скорее всего), опять будет расти.
Вспомним тюльпаноманию - 1650 год (первый биржевой пузырь). Или ипотечный кризис в США (2007) - когда вдруг рухнули акции ипотечных компаний. То есть мыльный пузырь обязательно лопнет?
Между тем, стоимость денег - определяется доверием (а деньги - это вопрос веры). Золотые монеты имеют самостоятельную стоимость - это товарные деньги. А современные деньги-бумажки (нетоварные деньги), не имеют самостоятельной стоимости, но в них большинство людей верят и их цена определяется спросом и предложением на рыке валют (форексе). То есть форекс - это соревнование верований в ту или иную валюту. На сегодняшний день вера в Bitcoin упала с 19400 до 11255:
То есть, вера в Bitcoin пока упала. Но, возможно (скорее всего), опять будет расти.
Упала не вера, а новости по Корее и Китаю о закрытии бирж, и контролю криптовалют.
Точно то-же случится и с долларом, если от него откажутся как от валюты хранения бюджета стран, ну или переведут все расчёты за золото только в евро, или юанях.
Вспомним тюльпаноманию - 1650 год (первый биржевой пузырь). Или ипотечный кризис в США (2007) - когда вдруг рухнули акции ипотечных компаний. То есть мыльный пузырь обязательно лопнет?
Между тем, стоимость денег - определяется доверием (а деньги - это вопрос веры). Золотые монеты имеют самостоятельную стоимость - это товарные деньги. А современные деньги-бумажки (нетоварные деньги), не имеют самостоятельной стоимости, но в них большинство людей верят и их цена определяется спросом и предложением на рыке валют (форексе). То есть форекс - это соревнование верований в ту или иную валюту. На сегодняшний день вера в Bitcoin упала с 19400 до 11255:
То есть, вера в Bitcoin пока упала. Но, возможно (скорее всего), опять будет расти.
Посмотрите у меня в блоге. Я там рассмотрел общую капитализацию рынка 1050 криптовалют. Данные ещё более интересные. Такое впечатление, что за всеми котировками находится единый центр управления.
Сергей, извините за мою некомпетентность, как найти Ваш блог ? Вы не могли бы написать ссылку. Интересно.