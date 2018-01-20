Влияние погодных условий в северном полушарии планеты на курс крипто валют.
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да нет там никакой зависимости)))
Торгуй как торгуется. Нормально там зарабатывается. И систем работают еще примитивные и тех. анализ работает прекрасно.
Не... Погода - это не главное, главное - фазы Луны !
Потом - расположение планет на небесной сфере.
Ну и, наконец, всякие там кометы-метеоры...
Законы Вселенной управляют жизнью на Земле - кто-то вы этом сомневается ? Ну а курс биткоина - это ж одно из проявлений разумной жизни, он тоже управляется теми же законами.
Вопрос можно обозначить ещё так если хоть какая то зависимость погодных условии на курс крипто валют. Первое что приходит на ум это соответственно меньшие затраты на охлаждение . Если конечно это предусмотрено в конструкции самой крипто фермы т.е использование атмосферного холода . И так является ли понижение температуры в северном полушарии благом для курса или нет . Если уменьшается температура крипто фермы соответственно можно увеличить мощность на какой то процент видеокарт за счет разгона . И увеличить тем самым производство крипто валюты . Тем самым наполнив рынок новыми крипто купюрами . А на самом деле то есть ли такая зависимость ! ?
Я это очень простым языком описал у себя в блоге.
Но извините, на форексе мы видим котировки реальных валют, за которыми стоят экономики стран. А что стоит за "битками"? Что за майнеры? Каким образом они соотносятся с золотовалютными резервами? Ни один серьёзный банк не станет обменивать "битки" на наличные доллары. Быть может, это хоть понятный аргумент?
Ошибка.
В любом ВУЗовском учебнике по макроэкономике сказано, что за "котировками реальных валют" - не стоит НИЧЕГО.
Вот цитата из учебника Ивашковского, стр 157:
И в этом плане - биткоины ничем не отличаются ни от рубля, ни от доллара, ни от юаня, ни от "билетов МММ". Все это - лишь "честное слово группы товарищей", и отличие у них исключительно только в этих самых группах. Для доллара - это парни из ФРС США, для рубля - это товарищи из ЦБ РФ, для биткоина - это участники сети.
Просто ВНЕЗАПНО оказалось, что народ может доверять не только "честному слову" Центробанков государств, но и честному слову никому неизвестных людей, производящих никчемные, но сложные вычисления
George Merts:
И в этом плане - биткоины ничем не отличаются ни от рубля, ни от доллара, ни от юаня, ни от "билетов МММ". Все это - лишь "честное слово группы товарищей", и отличие у них исключительно только в этих самых группах. Для доллара - это парни из ФРС США, для рубля - это товарищи из ЦБ РФ, для биткоина - это участники сети.
для биткоина это не участники а алгоритм и в этом смысле он на три головы выше любого фиата, потому что биткоин неподделываемый бай дизайн.
Мне кажется, ты не прав.
Алгоритм сам по себе - никому не нужен. Ты - без проблем можешь выпускать свою собственную валюту, и какой бы там ни был алгоритм - пока население не начнет доверять ТЕБЕ - твоя валюта не будет ничего стоить. Именно доверие ТЕБЕ и делает твою валюту ценной. При этом - алгоритма может и вовсе не быть, вспомни "билеты МММ" - это были даже не акции. Однако, они имели цену за счет тех, кто "все еще доверял" Мавроди и К.
Не... Погода - это не главное, главное - фазы Луны !
Потом - расположение планет на небесной сфере.
Ну и, наконец, всякие там кометы-метеоры...
Законы Вселенной управляют жизнью на Земле - кто-то вы этом сомневается ? Ну а курс биткоина - это ж одно из проявлений разумной жизни, он тоже управляется теми же законами.
Пробовал по фазам луны, даже советник написал. Ерунда, больше 2% в день редко получалось
Пробовал по фазам луны, даже советник написал. Ерунда, больше 2% в день редко получалось
Это потому, что ты не учел движение планет. А они - очень влияют на котировки.
И в этом плане - биткоины ничем не отличаются ни от рубля, ни от доллара, ни от юаня, ни от "билетов МММ". Все это - лишь "честное слово группы товарищей", и отличие у них исключительно только в этих самых группах. Для доллара - это парни из ФРС США, для рубля - это товарищи из ЦБ РФ, для биткоина - это участники сети.
Не генерируйте откровенную чушь.
Понятно, что в последнее время адепты биткоина постоянно убеждают себя и других в том, что биткоин это деньги.
Вот когда биткоин будет законным средством платежа -- тогда будем говорить о нём как о деньгах.
А пока -- ... .
И ещё.
Не думаю, что вам известно что такое совеременный учебник и как он получает "гриф" Министерства Образования.
Но Ивашковский, на которого вы ссылаетесь, слишком вольно/безграмотно для вузовского учебника обращается с терминилогическим аппаратом.
В частности, Милтон Фридман в статье для энциклопедии «Британника» «фидуциарными деньгами» называет банкноты, которые эмитент обязуется по предъявлении обменять на золото или серебро, а «фиатными» считает деньги без обязательства обменять их на что-либо вообще
Прочтите выделенное и сравните что пишет Ивашковский в приведенной вами цитате.
Т.е. его учебник можно закрыть и выбросить в мусор как бестолковый и с грубыми ошибками.
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