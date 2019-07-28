Вы знаете, что такое хеджированная маржа (только честно)? - страница 2
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м-м хеджированная маржа несерьезный вопрос? у меня робот на этом построен, для меня это жизненно важно
Даже не сомневался, что не поймете, к чему я. Какой ТБМ вопрос?! В "Интересное и юмор" с таким вопросом.
Меня достало, реально задрало все это видеть на тех. форуме. Когда есть единицы редко-пишущих по делу, есть нормальные вопросы новичков и есть вот ЭТО!
Некоторые каждый свой пук сюда подышать другим приносят. Нафиг так делать?
И сомневаюсь, что мой пост результат плохого настроения. Скорее, это результат системный. К этому подводили и подводили. Вот и долгожданная капля настала.
Черный список давно назрел.
Даже не сомневался, что не поймете, к чему я. Какой ТБМ вопрос?! В "Интересное и юмор" с таким вопросом.
Меня достало, реально задрало все это видеть на тех. форуме. Когда есть единицы редко-пишущих по делу, есть нормальные вопросы новичков и есть вот ЭТО!
Некоторые каждый свой пук сюда подышать другим приносят. Нафиг так делать?
И сомневаюсь, что мой пост результат плохого настроения. Скорее, это результат системный. К этому подводили и подводили. Вот и долгожданная капля настала.
Черный список давно назрел.
сочуствую
Я думаю, что я знаю. Если я открываю две противоположные сделки Buy и Sell одинакового объёма, например, Лот=1, то хеджированная маржа должна быть равна нулю. То есть нагрузки на депозит нет, и я ни в коем случае не получу Stop out. Но брокер может и не предоставить мне таких удобных для меня условий и назначить хеджированную маржу, например, 100%. Это уже хуже для меня как для трейдера.
Немного не так, закрытие позиции и открытие двух встречных, это разные вещи. На рынке спред может сильно разойтись (например как в знаменитом случае EURCHF) тогда при закрытии позиций в момент расхождения спреда, будет убыток по обоим позициям. И тут было-бы все нормально, если бы мы торговали без кредитного плеча. Но с кредитным плечем ,средств может и не хватить для поддержания такой позиции. То есть чисто теоретически, можно уйти в большой минус. А кто этот минус будет платить? брокер конечно (если он не кухня). Поэтому придумали хеджирующую маржу, чтобы не позволить уйти в минус (в случае с брокерами). В случае с кухнями, это просто так, чтобы собирать депозиты.
сочуствую
Неудачный сарказм. Идите лесом со своими историями, опросниками и прочей лабудой!
Неудачный сарказм. Идите лесом со своими историями, опросниками и прочей лабудой!
Заступлюсь за Алексея, хотя, думаю, он в этом не нуждается.
Дорогой гарибальдиец, Вас первого надо занести в "черный список". Почитал Ваши сообщения на форуме - умереть от тоски можно. Такие как Вы рынок в одно сплошное позорное программирование превратили без ума и фантазии.
Немного не так, закрытие позиции и открытие двух встречных, это разные вещи. На рынке спред может сильно разойтись (например как в знаменитом случае EURCHF) тогда при закрытии позиций в момент расхождения спреда, будет убыток по обоим позициям. И тут было-бы все нормально, если бы мы торговали без кредитного плеча. Но с кредитным плечем ,средств может и не хватить для поддержания такой позиции. То есть чисто теоретически, можно уйти в большой минус. А кто этот минус будет платить? брокер конечно (если он не кухня). Поэтому придумали хеджирующую маржу, чтобы не позволить уйти в минус (в случае с брокерами). В случае с кухнями, это просто так, чтобы собирать депозиты.
Максим, вот реальный пример торговли на одном ДЦ с ХМ==0. Я открываю лот на BUY, возникает маржа, зависящая от плеча и текущего курса. Открываю такой же на SELL, если курс не успел измениться, маржа становится равна нулю. Это в терминале МТ4.
Для МТ5 таких ДЦ пока не нашел.
Заступлюсь за Алексея, хотя, думаю, он в этом не нуждается.
Дорогой гарибальдиец, Вас первого надо занести в "черный список". Почитал Ваши сообщения на форуме - умереть от тоски можно. Такие как Вы рынок в одно сплошное позорное программирование превратили без ума и фантазии.
Он талантливый человек, просто у него явный депресняк. Щас с Ренатом в очередной раз поцапается и парню полегчает ))
Вот пример хеджируемой маржи, равной нулю
В большинстве случаев при замке хеджированная маржа равна 50% от маржи по одной открытой позиции.
Вот пример хеджируемой маржи, равной нулю