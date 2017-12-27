Молодой, не опытный. Подскажите с чего начать? - страница 3
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Доброго времени всем! Подскажите с чего начать начинающему трейдеру? С очень минимальными знаниями и без опыта торговли на бирже.
если бы я себе 10 летней давности сейчас давал совет, я бы сказал так: Устройся в компанию, которая так или иначе связана с рынками/инвестициями, кем угодно, хоть уборщиком и постоянно лезь везде и пытайся узнать секрет прибыльной торговли.
Это сейчас я знаю кто там работает в этих компаниях и что они ничего не знают, но так намного быстрее научишься. Пройдешь курс по всем классическим методам заблуждения в трейдинге в кратчайшие сроки. Там будет тебе все, и фундамент и техника и волны и все что хочешь. Но если повезет устроиться к алготрейдерам.... то поймешь как зарабатывать убыточными стратегиями и какие стратегии безубыточны. Это будет значительно быстрее ,чем самому все изучать. И твоя работа обязательно должна быть связана с рынками, ни в коем случае в другие области нельзя, это затягивает развитие. Кем угодно, главное крутиться в этой области.
Без знания основ статистики, пожалуй, уже не обойтись. Это как раз то самое, что объясняет, почему одни трейдеры систематически сливаются, даже прекрасно понимая рынок, а другие уверенно набирают капитал, не особо вникая в происходящее.
что значит основ статисткик? то есть нужно посмотреть статистику и это будет ключом к победе?
Доброго времени всем! Подскажите с чего начать начинающему трейдеру? С очень минимальными знаниями и без опыта торговли на бирже.
Хорошего учителя найти)
что значит основ статисткик? то есть нужно посмотреть статистику и это будет ключом к победе?
теорвер и матстат
Доброго времени всем! Подскажите с чего начать начинающему трейдеру? С очень минимальными знаниями и без опыта торговли на бирже.
Могу сказать одно: на демо-счёте можно только учиться пользоваться программой MetaTrader, но не торговать.
Даже у самого маленького депозита, пусть даже ценотового на $10, психология торговли разительно отличается от демо-счёта.
Торгуя реальными деньгами, пусть и на центовом счёте, вы будете осознавать реальность убытков и прибыли. Это поможет избавиться от азарта и приобрести некую выдержку, взвешенность открываемых сделок.
Вообще думаю надо вырастить лося. Большого - пребольшого)
начни с того чтоб почитать литературу и разобраться во всех тонкостях