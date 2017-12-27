Молодой, не опытный. Подскажите с чего начать? - страница 2
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Вариант с 08:00 до 17:00 работать на фабрике (заводе, офисе) и по вечерам "заниматься торговлей" тупиковый.
Торговле нужен весь рабочий день. Первые 4-5 лет если не сольете все, то в самом лучшем случае будете в ноле. Для этого у вас должны быть деньги не только на торговлю, но и тупо на жизнь. С учетом прожиточного минимума на одного человека (если у вас нет семьи, которую нужно содержать) это 15-20 тыс. в мес. Умножаем на 5 лет - 900-1200 тыс. на одного. Если семья - умножайте. Плюс бабки, которые вы готовы потерять на рынке.
Если через 5 лет вы не вышли в плюс - бросайте эту х...рню. Рынок это не ваше.
Открою секрет. Форекс - это обман!!! Кто понял это - тот на Форекс разбогател.
1. Вводим в поисковик эту фразу. Открывается куча сайтов, доказывающих это. И на всех сайтах предлагается обучение. Чему? Обману?
2. Заклеиваем график бумагой или задвигаем вниз. Случайным образом интенсивно открываем покупки и продажи. Размер прибыли колеблется около нули, чуть уменьшаясь за счет спреда. Начинаем интенсивно торговать глядя на график - сливаем. Почему? График формируется (кем?) таким образом, чтоб вводить в заблуждение
Форекс - это обман. Кто поймет это - тот на Форекс разбогатеет. Так обучаю трейдеров. Результаты!!!
Как понять: надо забыть про покупки и продажи. Долго (300 часов) просто смотреть на график. 3 месяца по 20 дней по 5 часов = 3*20*5 = 300. Если начнете торговать раньше - слив, убыток, пропажа, разорение гарантированы. Можно ускорить. Написал скрипт ускоренного просмотра графика
Я посоветую вообще не заниматься с точки зрения программиста. Потерял более пяти лет на mql, а как оказалось есть куда более простъе и прибъльнъе способъ заработать программированием. Лично для себя продалжаю работать, так как вложил много времени в форекс. Но если бъ бъл въбор пять лет назад ни за что бъ не начал. Удачи.
Доброго времени всем! Подскажите с чего начать начинающему трейдеру? С очень минимальными знаниями и без опыта торговли на бирже.
В общем как уже советовали открываете демо-счет у любого форекс-брокера и первые несколько лет пытаетесь просто торговать и смотреть, что получается, параллельно изучая профильную литературу и овладевая знаниями.
Всё приходит с опытом. Поэтому только торговля... часами... сутками... годами... Но чтобы эти годы не прошли даром подкрепляйте свои действия обучающими материалами. Если есть лишние деньги можно их потратить на курс какого-нибудь Старого Джея(неважно, так для примера), обучающего тому, что фора - обман
Дерзайте!
Никогда не слушайте ничьих советов! Особенно всяких там “экспертов” Торговать-легко. но только по своей ТС.
Доброго времени всем! Подскажите с чего начать начинающему трейдеру? С очень минимальными знаниями и без опыта торговли на бирже.
начинать надо с просмотра сериалов и тренинга по торгам. Начните сначала с обучающих семинаров А. Герчика - прямо в гугле бейте и откроется Вам... Сам его часто пересматриваю - помогает.
Открою секрет. Форекс - это обман!!! Кто понял это - тот на Форекс разбогател.
1. Вводим в поисковик эту фразу. Открывается куча сайтов, доказывающих это. И на всех сайтах предлагается обучение. Чему? Обману?
2. Заклеиваем график бумагой или задвигаем вниз. Случайным образом интенсивно открываем покупки и продажи. Размер прибыли колеблется около нули, чуть уменьшаясь за счет спреда. Начинаем интенсивно торговать глядя на график - сливаем. Почему? График формируется (кем?) таким образом, чтоб вводить в заблуждение
Форекс - это обман. Кто поймет это - тот на Форекс разбогатеет. Так обучаю трейдеров. Результаты!!!
Как понять: надо забыть про покупки и продажи. Долго (300 часов) просто смотреть на график. 3 месяца по 20 дней по 5 часов = 3*20*5 = 300. Если начнете торговать раньше - слив, убыток, пропажа, разорение гарантированы. Можно ускорить. Написал скрипт ускоренного просмотра графика
Долго (300 часов) просто смотреть на график.
хороший совет.
Огласите список пожалуйста. Можно в личку