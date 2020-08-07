Как использовать индикатор который не влазит в iCustom - страница 5
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В MT5 сабж решается очень легко, а для MT4 в КБ, вроде, было решение (через DLL), позволяющее считывать значения буферов запущенных на чарте индикаторов.
О, было бы прекрасно, лишь бы найти... пока не получилось
В MT5 сабж решается очень легко, а для MT4 в КБ, вроде, было решение (через DLL), позволяющее считывать значения буферов запущенных на чарте индикаторов.
там нужно иметь исходник индикатора
https://www.mql5.com/ru/articles/19
там нужно иметь исходник индикатора
https://www.mql5.com/ru/articles/19
Видела, читала. Только не поняла: нужно же "регистрацию" буффера проводить с подопечного, а в моем случае куда вставить?(не увидела замечание за исходник. сор, что-то уже не соображаю)
Если не так, то аж интересно зачем скрин, чего такого по нем можно сказать
да толком ничего особенного не скажу по нём...
Выводятся для рисования два буфера со стрелками, привязанными один к High, другой к Low. Получить их можно без проблем.
Но нет возможности изменять настройки по умолчанию. Как до них до всех добраться - не соображу. Однако глядя на набор input-параметров, утверждаюсь в высказанном ранее мнении о своеобразной защите.
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Вот собственно моя неудачная прокладка, если кто-то увидит в инете этот индикатор с открытым кодом - сообщите за вознаграждение, заказчик бы его тоже хотел заполучить.
где-то там закралась ошибка.
Хорошая идея с прокладкой толкнула меня на испытания и вот что получилось с удалением первых параметров вллигатора.
Дальнейшее обращение к индикатору Test_InputParam потребует ввода только двух значений, но результат будет такой-же как и в стандартном аллигаторе.
Хорошая идея с прокладкой толкнула меня на испытания и вот что получилось с удалением первых параметров вллигатора.
Дальнейшее обращение к индикатору Test_InputParam потребует ввода только двух значений, но результат будет такой-же как и в стандартном аллигаторе.
Самообман же. iCustom нужно будет все равно в потрохах вызвать на все элементы.
Создайте тестовый индикатор на 100 входных и оставьте только EX4. И попробуйте через прокладку получить значения индикатора с измененным 100-м параметром.
Самообман же. iCustom нужно будет все равно в потрохах вызвать на все элементы.
Создайте тестовый индикатор на 100 входных и оставьте только EX4. И попробуйте через прокладку получить значения индикатора в измененным 100-м параметром.
Возможно я не совсем точно воспроизвёл проблему. В предложениях было указать первые параметры, а остальные оставить по умолчанию... Согласен, это моя невнимательность. Моё предположение было именно так, но сделал я через ...
Делать индикатор с сотней параметров мне лениво, поэтому переделаю этот тестовый вариант именно с отбрасыванием последних параметров, но только как будет время и настроение. А в общем-то направление мысли дано и соответственно можно экспериментировать.
Факт - нельзя получить данные EX4-индикатора с измененным N-м параметром (N > 50, нужно уточнить). Это значит, что если, например, кто-то хочет сделать Маркет-индикатор исключительно для ручной торговли, то он может создать фейковые входные параметры в самом начале, и никто не сможет этот индикатор автоматизировать. Некая фишка MT4.
Факт - нельзя получить данные EX4-индикатора с измененным N-м параметром (N > 50, нужно уточнить). Это значит, что если, например, кто-то хочет сделать Маркет-индикатор исключительно для ручной торговли, то он может создать фейковые входные параметры в самом начале и никто не сможет этот индикатор автоматизировать. Некая фишка MT4.
Увы... согласен. А как хорошо всё начиналось... Какой был порыв...