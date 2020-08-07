Как использовать индикатор который не влазит в iCustom - страница 4
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Как использовать индикатор который не влазит в iCustom
Galina Bobro, 2017.12.24 09:50
Проверила - на 59-м пераметре iCustom не лезет.
Вроде как "количество неправильных параметров" - ни где про ограничения не пишут.
В справке есть такое дело - Если в пользовательском индикаторе используется функция OnCalculate первого вида (то есть, индикатор считается на одном массиве данных), то в качестве последнего параметра при вызове такого пользовательского индикатора должно выступать одно из значений ENUM_APPLIED_PRICE либо хэндл другого индикатора. При этом все параметры, соответствующие input-переменным, должны быть явно указаны.
Индикатор не мой, это заказ.
Что вы имеете ввиду под прокладкой? каким образом? Эту тему и открыла для того чтоб узнать как
Первые 4 вызова нижние дают один и тот же результат. Скрин:
Индикатор не мой, это заказ.
Скажите название - сами найдем на просторах НЕТА
Скажите название - сами найдем на просторах НЕТА
Уже изобрела "систему нипель" на основании анализа пикселей графика, если нет нормального иного решения - скорей всего и выложу потом.
Что-то не пойму как при отсутствии исходника индикатора можно пиксели графика анализировать, чтобы менять настройки индикатора.
Что-то не пойму как при отсутствии исходника индикатора можно пиксели графика анализировать, чтобы менять настройки индикатора.
Важный параметр индикатора находится на 60 или далее месте. Использование iCustom отпадает. Тогда она запускает на графике индикатор с нужными параметрами и анализирует по пикселям рисунок на экране. Есть функция, которая возвращает цвет пикселя по заданным координатам ЭКРАНА. Всего-то и надо: определить, где находится на экране окно терминала - а вдруг поверху открыли чужое окно. Далее найти, где в окне терминала дочернее окно нужного графика - а вдруг оно свернуто или закрыто другим графиком. Далее, анализируя цвета пикселей распознать стрелку ...
Важный параметр индикатора находится на 60 или далее месте. Использование iCustom отпадает. Тогда она запускает на графике индикатор с нужными параметрами и анализирует по пикселям рисунок на экране. Есть функция, которая возвращает цвет пикселя по заданным координатам ЭКРАНА. Всего-то и надо: определить, где находится на экране окно терминала - а вдруг поверху открыли чужое окно. Далее найти, где в окне терминала дочернее окно нужного графика - а вдруг оно свернуто или закрыто другим графиком. Далее, анализируя цвета пикселей распознать стрелку ...
Не об этом речь. (у меня и мысли не было подкалывать)
Сор, если не так выразилась. Просто, судя с пред. комментариев остальных, задача воспринята как что-то довольно тривиальное (убрать инпуты, засунуть 2 параметра в один, вызвать с настройками по умолчанию и т.д.). Имела ввиду, что из-за таких простых задач я бы даже не спрашивала на форуме. Подумала что имеете ввиду ситуацию если индикатор рисует объектами.
Если не так, то аж интересно зачем скрин, чего такого по нем можно сказать
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Задачу хоть как нибудь я то решила, но просто закрадывается сомнение что а вдруг можно проще и без костылей решить.Например, где-то в памяти терминала считать буфер, задать как-то параметры по умолчанию, кроме тех что в коде и т.д.
Пусть не решений, но несколько полезных вещей узнала - то что можно задавать только первые параметры и что лог перечитать можно.
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Вот собственно моя неудачная прокладка, если кто-то увидит в инете этот индикатор с открытым кодом - сообщите за вознаграждение, заказчик бы его тоже хотел заполучить.
inp_name_ind+".ex4" - это маленькое излишество, достаточно inp_name_ind
в справке: Пример: double val=iCustom(NULL,0,"SampleInd",13,1,0);