Какой должен быть сигнал, чтобы вы на него подписались ? - страница 3
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Так я хочу понять, что им надо. чтобы поверили.
стата с реального счета
Стабильный рост и чем больше времени торговли на реале тем лучше, при разумной просадке.
Какое соотношение просадки к прибыли, чтобы не боялись ?
Так я хочу понять, что им надо. чтобы поверили.
Начните с того, что нужно ВАМ!
Вам нужен доход с продаж робота, или с продаж сигналов по нему, или доход с личной торговли ним.
Меня первым делом интересует доход с робота лично для меня, а остальное на втором плане, здесь много разработчиков, которых интересует только доход с продаж, и они даже приготовили все архивы исходников, чтобы передать по наследству детям)
Скажите, если есть робот который вы сильно цените, то почему сами ним не торгуете?
Какое соотношение просадки к прибыли, чтобы не боялись ?
Я бы смотрел первым делом просадку, если она до 30%, но доход 5% в месяц, то для меня это более чем приемлемо. Почему? Потому что просадка - это рабочий момент, а маленькая доходность ... зато стабильная доходность.
а на такой подпишетесь?
красава :))))000это же внутренний долг США
Начните с того, что нужно ВАМ!
Вам нужен доход с продаж робота, или с продаж сигналов по нему, или доход с личной торговли ним.
Меня первым делом интересует доход с робота лично для меня, а остальное на втором плане, здесь много разработчиков, которых интересует только доход с продаж, и они даже приготовили все архивы исходников, чтобы передать по наследству)
Скажите, если есть робот который вы сильно цените, то почему сами ним не торгуете?
Робота продавать не собираюсь.
Скажите, если есть робот который вы сильно цените, то почему сами ним не торгуете?
Я бы смотрел первым делом просадку, если она до 30%, но доход 5% в месяц, то для меня это более чем приемлемо. Почему? Потому что просадка - это рабочий момент, а маленькая доходность ... зато стабильная доходность.
По вашему - сколько людей также думают ?
Просто мне кажется 5% в месяц мало....
По вашему - сколько людей также думают ?
Просто мне кажется 5% в месяц мало....
Был у меня инвестор, так вот он хотел 8% месяц, был мной послан в другое место. Вообще, сигнал это одно дело, а инвестор совсем другое, и за 5% ежемесячно(в среднем) он вас сам найдёт
Был у меня инвестор, так вот он хотел 8% месяц, был мной послан в другое место. Вообще, сигнал это одно дело, а инвестор совсем другое, и за 5% ежемесячно(в среднем) он вас сам найдёт
Считаете лучше открыть ПАММ-счет ?