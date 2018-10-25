Какой должен быть сигнал, чтобы вы на него подписались ? - страница 5
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что значит исскуственно?
люди хотят 20 % в месяц. если у вас по сигналу 5% в месяц, можете лотность увеличить в 4 раза.
увеличится прибыль и увеличится просадка. не 4% будет, а 16%.
Надо добавить другие инструменты. По прибыли и просадке будет тоже самое, но надежней.
Если бы выложил детализированный отчет, смогли бы понять как система работает ?Я это к тому, что если сигнал запустить, его сразу вычислят ?
Если бы выложил детализированный отчет, смогли бы понять как система работает ?Я это к тому, что если сигнал запустить, его сразу вычислят ?
За деньги здесь всё вычислят.
Давайте на реальный счет, желательно нормального брокера, а потом посмотрим...
Если будут похожие результаты, минимум один клиент будет :)
Давайте на реальный счет, желательно нормального брокера, а потом посмотрим...
Если будут похожие результаты, минимум один клиент будет :)
Надо решить некоторые технические моменты, потом запущу на реале. Если результаты будут как на первом скрине - буду продавать сигнал, если как на втором - не буду ;)
Во втором случае решающее значение имеет качество исполнения ордеров. Есть два способа решения этой задачи:
Поищите TDS (tick data suite) 99% точность, реальный спред 14 дней полноценного триала.
Вы тогда приблизите реальность ваших тестов к правде.Ставте на виртуальную машину и "используйте вечно"
Поищите TDS (tick data suite) 99% точность, реальный спред 14 дней полноценного триала.
На реале запущу, там точнее.
На реале запущу, там точнее.
Конечно да.
Но радужные ожидания от тестов на долгой истории или развеяться или подтвердятся.
Конечно да.
Но радужные ожидания от тестов на долгой истории или развеяться или подтвердятся.
Средний спред 1.53
Я ставлю 20. Если поставить 30 тоже будет зарабатывать. На реале, когда спред невменяемый, он не будет торговать. Есть еще хитрости благодаря которым брокер не сможет влиять на мою торговлю. Остается только проскальзывание.
Если у вас все входы на новом баре, то нет вопросов тест 90% = тесту 99% (почти).
А если входы в любой момент, то вы пока что летаете в облаках иллюзий.