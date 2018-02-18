Вопрос знатокам о Ренко и индикаторах
Добрый день, коллеги.
При разработке своей стратегии возникла необходимость закодировать некоторую логику с использованием Графиков ренко и пары индикаторов. в Quik с этим беда. Вспомнил о старом добром Metatrader 5, который предоставляет брокер.
Если о старом добром, то это видимо о MetaTrader 4? А MetaTrader 5 - новый и злой ;-).
В общем, пока ренко проще сделать на МТ4 на оффлайн чартах (их можно обновлять тиками, так что они фактически превращаются в онлайн), и на эти чарты набрасывать любые стандартные и нестандартные индюки и эксперты - и все будет работать без специальной заточки.
В МТ5 действительно прийдется потрудиться: пока "рекомендации от лучших собаководов" (т.е. от MetaQuotes) именно такие - писать свои структуры данных под ренко и специально под них затачивать все индикаторы и эксперты, которые на ренко предполагается накладывать.
Добрый день, коллеги.
При разработке своей стратегии возникла необходимость закодировать некоторую логику с использованием Графиков ренко и пары индикаторов. в Quik с этим беда. Вспомнил о старом добром Metatrader 5, который предоставляет брокер. Полистал документацию, посмотрел пару видео. И, прежде чем погрузиться во все тяжкие дальнейшего и глубочайшего изучения языка, хотел бы спросить у Вас совета. Разобрав для примера, как мне кажется один из простейших индикаторов - Parabolic SAR - понял что OnCalculate бывает двух видов, и соответственно если мы хотим построить индикатор по индикатору, то нужна версия в которой только &close[] имеется. В CodeBase нашел только один неплохо выглядящий ренко (https://www.mql5.com/ru/code/1299). Но к нему не все индикаторы можно подцепить - тот же взятый для примера параболик нельзя. Есть ли выход из этой ситуации кроме как писать свой ренко на котором будут и еще все необходимые индикаторы в доп. буферах? И второй вопрос, если есть желание строить индикатор, тот же ренко например, не по всем имеющимся по инструменту данным, а например только с 5 декабря, то насколько это будет правильно? Поигрался с примером - выводить только цены закрытия после 5 декабря, и то он правильно отображает все, то сбивается при смене таймфрейма. Понятно что я скорее всего что-то не то делаю, так как один вечер за кодингом провел, но все же, интересно мнение, насколько вообще правильно таким заниматься в Metatrader 5.
Если непонятно изложил, готов объяснить, если нарушил какое-то правило, заранее извиняюсь - первый пост.
Всем принявшим участие в дискуссии заранее Спасибо!
Сейчас в вета-тестинге на МТ5 пользовательские чарты, ещё немного и выйдут в релиз. Доступны с 1700 билда.
Можите попробовать чтоб не париться с индикаторами от индикаторов.
ЗЫ А так можно и индикатор от индикатора, благо все стандартные индикаторы есть в виде кода в папке Indicators/Exsamples
Сейчас в вета-тестинге на МТ5 пользовательские чарты, ещё немного и выйдут в релиз. Доступны с 1700 билда.
Гы. Почитайте соседнюю ветку форума. Пользовательские чарты, как оказалось, не задумывались MQ и не пригодны для ренко (официальное заявление). То есть в общем-то кое-что можно реализовать, но есть нюансы. Я этот путь уже прошел. Пара дел (с багами и техническими ограничениями) висит в СД.
Гы. Почитайте соседнюю ветку форума. Пользовательские чарты, как оказалось, не задумывались MQ и не пригодны для ренко (официальное заявление). То есть в общем-то кое-что можно реализовать, но есть нюансы. Я этот путь уже прошел. Пара дел (с багами и техническими ограничениями) висит в СД.
Хм, а весело так получается конечно. Ну чтож, не хотелось до этого доводить, но видимо придется сильно заморочиться, потратить много времени, но, как я и думал, просто запилить свою систему на знакомом мне, но уже изрядно подзабытом C# (с коннектором к чему угодно). Да, времени уйдет больше, зато пиши все что хочешь))) Учить фактически с нуля MQL5 (который в отличие от C# больше нигде и не применишь) как-то не айс)) уж куда лучше довести до еще более высокого уровня знания языка с которым хоть пиши что хочешь хоть в голодный год кодером на подработку иди в любой точке мира)))
Спасибо за разъяснения)) Как знал что прежде чем нырять с головой лучше спросить у старших товарищей))) Удачи в торговле)
ЗЫ А так можно и индикатор от индикатора, благо все стандартные индикаторы есть в виде кода в папке Indicators/Exsamples
Вообще-то в вопросе прозвучал конкретный индикатор - Parabolic SAR, который строится от high/low, т.е. от двух параллельных таймсерий, а не одной. Каким образом, его можно построить от другого индикатора, в котором в нескольких индикаторных буферах хранятся свечи (с типами DRAW_BARS или DRAW_CANDLES)?
Гы. Почитайте соседнюю ветку форума. Пользовательские чарты, как оказалось, не задумывались MQ и не пригодны для ренко
Какие есть проблемы, кроме времени баров?
Если вести условное время, начиная от 01.01.1970, и прибавляя по минуте для каждого нового ренко-бара, будут какие-то сложности?
Какие есть проблемы, кроме времени баров?
Если вести условное время, начиная от 01.01.1970, и прибавляя по минуте для каждого нового ренко-бара, будут какие-то сложности?
Здесь будет та сложность, что у котировок окажутся кривые даты. Я предпочитаю у бара/бокса видеть реальное время, чтобы его можно было сопоставить с котировками. Поэтому оставил минутный таймфрейм и уходить с него не собираюсь (если MQ не добавят секундный, который некоторые трейдеры просят уже давно).
Другая проблема описана в СД. Программа для воспроизведения отправлена.
Еще одну не могу точно отловить - симптомы такие, что "будущие" кастом-бары не удаляются по CustomRatesDelete(, 0, LONG_MAX).
Поэтому оставил минутный таймфрейм и уходить с него не собираюсь (если MQ не добавят секундный, который некоторые трейдеры просят уже давно).
@Stanislav Korotky Вы наверняка знаете, что в MT4 в историю можно писать бары с точностью до секунды (получится максимум 60 баров в минуте).
Причём они адекватно отображаются на графике. Вот пример: в минуте 22 бара.
Такого разрешения вполне достаточно, чтобы не было рассинхронизации времени на ренко если у вас выставлен маленький размер кирпича.
Очень надеюсь, что в MT5 для кастомных графиков сделают то же самое.
Здесь будет та сложность, что у котировок окажутся кривые даты. Я предпочитаю у бара/бокса видеть реальное время, чтобы его можно было сопоставить с котировками. Поэтому оставил минутный таймфрейм и уходить с него не собираюсь (если MQ не добавят секундный, который некоторые трейдеры просят уже давно).
Другая проблема описана в СД. Программа для воспроизведения отправлена.
Еще одну не могу точно отловить - симптомы такие, что "будущие" кастом-бары не удаляются по CustomRatesDelete(, 0, LONG_MAX).
Я тоже предпочитаю. Но если это единственная проблема, то она не такая уж и страшная, как по мне.
@Stanislav Korotky Вы наверняка знаете, что в MT4 в историю можно писать бары с точностью до секунды (получится максимум 60 баров в минуте).
Речь как раз о различии МТ4 и МТ5 в этом вопросе.
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Добрый день, коллеги.
При разработке своей стратегии возникла необходимость закодировать некоторую логику с использованием Графиков ренко и пары индикаторов. в Quik с этим беда. Вспомнил о старом добром Metatrader 5, который предоставляет брокер. Полистал документацию, посмотрел пару видео. И, прежде чем погрузиться во все тяжкие дальнейшего и глубочайшего изучения языка, хотел бы спросить у Вас совета. Разобрав для примера, как мне кажется один из простейших индикаторов - Parabolic SAR - понял что OnCalculate бывает двух видов, и соответственно если мы хотим построить индикатор по индикатору, то нужна версия в которой только &close[] имеется. В CodeBase нашел только один неплохо выглядящий ренко (https://www.mql5.com/ru/code/1299). Но к нему не все индикаторы можно подцепить - тот же взятый для примера параболик нельзя. Есть ли выход из этой ситуации кроме как писать свой ренко на котором будут и еще все необходимые индикаторы в доп. буферах? И второй вопрос, если есть желание строить индикатор, тот же ренко например, не по всем имеющимся по инструменту данным, а например только с 5 декабря, то насколько это будет правильно? Поигрался с примером - выводить только цены закрытия после 5 декабря, и то он правильно отображает все, то сбивается при смене таймфрейма. Понятно что я скорее всего что-то не то делаю, так как один вечер за кодингом провел, но все же, интересно мнение, насколько вообще правильно таким заниматься в Metatrader 5.
Если непонятно изложил, готов объяснить, если нарушил какое-то правило, заранее извиняюсь - первый пост.
Всем принявшим участие в дискуссии заранее Спасибо!