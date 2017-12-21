БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ: выкладываем скрины с заподлянками на графиках - страница 2
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Это если переконвертировать, то типа того получается?
Да уж, нервищи. Второй год держать позицию.
Искусство выращивания лосей...
Уважаемые трейдеры, прошу выкладывать скрины:
Просто бывает так, что хочется избить грушу и некому излить душу.
А то весь проект кишмя кишит постами "смотрите как я торгую", "моя торговля, прибыль +100500", везде гуру и биржевые маги.
А ведь реальная боль разочарований и потерь - это тоже неизбежная составляющая трейдинга.
Для затравки несколько скринов со своего смартфона (реальной торговли):
забавно выкладывайте еще
С viac, как-то давно -
С viac, как-то давно -
Да ладно!? Мне кажется, что формат представления баров не позволит иметь на одном индеске несколько High и Low. Определённо монтаж.
С viac, как-то давно -
Да ладно!? Мне кажется, что формат представления баров не позволит иметь на одном индеске несколько High и Low. Определённо монтаж.
Это я не знаю ... был 2005 год, скачал эту картинку с форума viac еще в то время, к картинке был текст ... что-то типа "прибыльный паттерн".
Это я не знаю ... был 2005 год, скачал эту картинку с форума viac еще в то время, к картинке был текст ... что-то типа "прибыльный паттерн".
С viac, как-то давно -
А у меня вот такая заподлянка чудо-юдо появляется часто: только пол экрана и всё:
Это MT4. Я сообщал об этом в Сервисдеск. Там ответили, что MT4 их интересует очень мало.