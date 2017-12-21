БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ: выкладываем скрины с заподлянками на графиках - страница 2

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🤣😆😅
В точку
 
Aleh Rynh:
Это если переконвертировать, то типа того получается?

Да уж, нервищи. Второй год держать позицию.


Искусство выращивания лосей...

 
Aleh Rynh:

Уважаемые трейдеры, прошу выкладывать скрины:

  • по невероятным ситуациям НЕвезения.
  • по невероятным движениям цены, далеким от описаний в книжках.
  • ситуация должна отражать эмоции , или

Просто бывает так, что хочется избить грушу и некому излить душу.

А то весь проект кишмя кишит постами "смотрите как я торгую", "моя торговля, прибыль +100500", везде гуру и биржевые маги.

А ведь реальная боль разочарований и потерь - это тоже неизбежная составляющая трейдинга.

Для затравки несколько скринов со своего смартфона (реальной торговли):


забавно выкладывайте еще

 

С viac, как-то давно - 


 
Sergey Golubev:

С viac, как-то давно - 



Да ладно!? Мне кажется, что формат представления баров не позволит иметь на одном индеске несколько High и Low. Определённо монтаж.

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Sergey Golubev:

С viac, как-то давно - 


Sergey Golubev ,вы пали жертвой фотошопа.
 
Vladimir Karputov:

Да ладно!? Мне кажется, что формат представления баров не позволит иметь на одном индеске несколько High и Low. Определённо монтаж.


Это я не знаю ... был 2005 год, скачал эту картинку с форума viac еще в то время, к картинке был текст ... что-то типа "прибыльный паттерн".

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Sergey Golubev:

Это я не знаю ... был 2005 год, скачал эту картинку с форума viac еще в то время, к картинке был текст ... что-то типа "прибыльный паттерн".

А, ну это многое объясняет😆
 
Sergey Golubev:

С viac, как-то давно -

 

А у меня вот такая заподлянка чудо-юдо появляется часто: только пол экрана и всё:

Это MT4. Я сообщал об этом в Сервисдеск. Там ответили, что MT4 их интересует очень мало.

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