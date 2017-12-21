БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ: выкладываем скрины с заподлянками на графиках

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Уважаемые трейдеры, прошу выкладывать скрины:

  • по невероятным ситуациям НЕвезения.
  • по невероятным движениям цены, далеким от описаний в книжках.
  • ситуация должна отражать эмоции , или

Просто бывает так, что хочется избить грушу и некому излить душу.

А то весь проект кишмя кишит постами "смотрите как я торгую", "моя торговля, прибыль +100500", везде гуру и биржевые маги.

А ведь реальная боль разочарований и потерь - это тоже неизбежная составляющая трейдинга.

Для затравки несколько скринов со своего смартфона (реальной торговли):

 
Aleh Rynh:

Уважаемые трейдеры, прошу выкладывать скрины:

  • по невероятным ситуациям НЕвезения.
  • по невероятным движениям цены, далеким от описаний в книжках.
  • ситуация должна отражать эмоции , или

Просто бывает так, что хочется избить грушу и некому излить душу.

А то весь проект кишмя кишит постами "смотрите как я торгую", "моя торговля, прибыль +100500", везде гуру и биржевые маги.

А ведь реальная боль разочарований и потерь - это тоже неизбежная составляющая трейдинга.

Для затравки несколько скринов со своего смартфона (реальной торговли):


с Атиора поторгуешь и не то прочувствуешь

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Атиора... Основана в 2015 году. Как сейчас помню в реальном времени обвал доллар-франка, на моих глазах. Как много брокеров обанкротилось. А Атиоры тогда еще не было.

 
Владимир Азаревич:

с Атиора поторгуешь и не то прочувствуешь


А почему в аттаче? Зачем?
Есть же кнопка "Картинка", и если чарты не в аттаче - то их легче смотреть.

 

на вышеуказанных скринах минутный график, можно далее не продолжать.

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Mickey Moose:

на вышеуказанных скринах минутный график, можно далее не продолжать.

Это всё, что было в телефоне. Но вам знакомы ситуации, когда цена СРАЗУ отксакивает против позиции, как ошпаренная? Вот это картинки и передают. Если есть что посерьезнее, милости просим.
 
Aleh Rynh:
Это всё, что было в телефоне. Но вам знакомы ситуации, когда цена СРАЗУ отксакивает против позиции, как ошпаренная? Вот это картинки и передают. Если есть что посерьезнее, милости просим.

https://c.mql5.com/3/114/7213_7mkt.png

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Mickey Moose:

https://c.mql5.com/3/114/7213_7mkt.png

Это если переконвертировать, то типа того получается?

Да уж, нервищи. Второй год держать позицию.

 
Вам бооольно из-за того, что рынок не соблюдает ваши правила?
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Oksana Berenko:
Вам бооольно из-за того, что рынок не соблюдает ваши правила?
На учёте у психиатра не состою.
 
Aleh Rynh:
На учёте у психиатра не состою.

торговля на минутках

 

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