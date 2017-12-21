БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ: выкладываем скрины с заподлянками на графиках
Уважаемые трейдеры, прошу выкладывать скрины:
- по невероятным ситуациям НЕвезения.
- по невероятным движениям цены, далеким от описаний в книжках.
- ситуация должна отражать эмоции , или
Просто бывает так, что хочется избить грушу и некому излить душу.
А то весь проект кишмя кишит постами "смотрите как я торгую", "моя торговля, прибыль +100500", везде гуру и биржевые маги.
А ведь реальная боль разочарований и потерь - это тоже неизбежная составляющая трейдинга.
Для затравки несколько скринов со своего смартфона (реальной торговли):
с Атиора поторгуешь и не то прочувствуешь
Атиора... Основана в 2015 году. Как сейчас помню в реальном времени обвал доллар-франка, на моих глазах. Как много брокеров обанкротилось. А Атиоры тогда еще не было.
с Атиора поторгуешь и не то прочувствуешь
А почему в аттаче? Зачем?
Есть же кнопка "Картинка", и если чарты не в аттаче - то их легче смотреть.
на вышеуказанных скринах минутный график, можно далее не продолжать.
на вышеуказанных скринах минутный график, можно далее не продолжать.
Это всё, что было в телефоне. Но вам знакомы ситуации, когда цена СРАЗУ отксакивает против позиции, как ошпаренная? Вот это картинки и передают. Если есть что посерьезнее, милости просим.
Да уж, нервищи. Второй год держать позицию.
Вам бооольно из-за того, что рынок не соблюдает ваши правила?
На учёте у психиатра не состою.
торговля на минутках
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Уважаемые трейдеры, прошу выкладывать скрины:
Просто бывает так, что хочется избить грушу и некому излить душу.
А то весь проект кишмя кишит постами "смотрите как я торгую", "моя торговля, прибыль +100500", везде гуру и биржевые маги.
А ведь реальная боль разочарований и потерь - это тоже неизбежная составляющая трейдинга.
Для затравки несколько скринов со своего смартфона (реальной торговли):