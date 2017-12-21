БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ: выкладываем скрины с заподлянками на графиках - страница 3
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А у меня вот такая заподлянка чудо-юдо появляется часто: только пол экрана и всё:
Это MT4. Я сообщал об этом в Сервисдеск. Там ответили, что MT4 их интересует очень мало.
У меня обычно такое решается: нажать кнопку Свернуть в окно (на вашем рисунке сверху справа перед крестиком), затем изменить размер окна проблемного графика, т.е. потянуть мышкой за нижний правый угол, содержимое перемасштабируется, затем нажать на кнопку Развернуть, а лучше двойной клик по шапке окна проблемного графика.
Понял, значит не только у меня такое. Я это решаю комбинацией клавиш: Ctrl+N. Всё.
Ctrl+N. Всё.
А у меня вот такая заподлянка чудо-юдо появляется часто: только пол экрана и всё:
Это MT4. Я сообщал об этом в Сервисдеск. Там ответили, что MT4 их интересует очень мало.
Старая болезнь МТ4. Не раз уже подавали заявки. Как-то даже исправили. Но потом она снова проявилась. Исправлять уже никто не стал.
Ну вот по франку помню в феврале: до последнего не мог поверить, что цена может показать свой откровенный голый зад и развернуться без единого шипа, попытки пробоя. Круглые развороты видал не раз, а вот такую «задницу» - впервые:
Уважаемые трейдеры, прошу выкладывать скрины:
Просто бывает так, что хочется избить грушу и некому излить душу.
А то весь проект кишмя кишит постами "смотрите как я торгую", "моя торговля, прибыль +100500", везде гуру и биржевые маги.
А ведь реальная боль разочарований и потерь - это тоже неизбежная составляющая трейдинга.
Для затравки несколько скринов со своего смартфона (реальной торговли):
Вам надо найти человек каторый будет делать зделки в другую сторану 😅
Ну не так всё, конечно, печально запущено, как в предыдущем посте, есть и момент курьёза в этом.
Телефон, жаль, поменял, в прошлом много скринов делал.
Вывод по поводу этого у меня по опыту наработался один: Если цена СРАЗУ уходит в другую сторону, ЗАКРЫВАЕМСЯ. Скорее всего, подключился крупный игрок. Скорее всего, мы повелись на психологию толпы, "хомячков". Скорее всего, неудачно так в сук влепили. Неважно. Всё это уже в прошлом. Просто закрываемся.
Секундное расширение спреда на биткоине. 100000 пунктов.
Секундное расширение спреда на биткоине. 100000 пунктов.
это не биткоин