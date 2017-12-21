БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ: выкладываем скрины с заподлянками на графиках - страница 3

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Victor Ziborov:

А у меня вот такая заподлянка чудо-юдо появляется часто: только пол экрана и всё:

Это MT4. Я сообщал об этом в Сервисдеск. Там ответили, что MT4 их интересует очень мало.

У меня обычно такое решается: нажать кнопку Свернуть в окно (на вашем рисунке сверху справа перед крестиком), затем изменить размер окна проблемного графика, т.е. потянуть мышкой за нижний правый угол, содержимое перемасштабируется, затем нажать на кнопку Развернуть, а лучше двойной клик по шапке окна проблемного графика.
 
Aleh Rynh:
У меня обычно такое решается: нажать кнопку Свернуть в окно (на вашем рисунке сверху справа перед крестиком), затем изменить размер окна проблемного графика, т.е. потянуть мышкой за нижний правый угол, содержимое перемасштабируется, затем нажать на кнопку Развернуть, а лучше двойной клик по шапке окна проблемного графика.

Понял, значит не только у меня такое. Я это решаю комбинацией клавиш: Ctrl+N. Всё.

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Victor Ziborov:

Ctrl+N. Всё.

Отлично, учту на будущее.
 
Victor Ziborov:

А у меня вот такая заподлянка чудо-юдо появляется часто: только пол экрана и всё:

Это MT4. Я сообщал об этом в Сервисдеск. Там ответили, что MT4 их интересует очень мало.


Старая болезнь МТ4. Не раз уже подавали заявки. Как-то даже исправили. Но потом она снова проявилась. Исправлять уже никто не стал.

[Удален]  

Ну вот по франку помню в феврале: до последнего не мог поверить, что цена может показать свой откровенный голый зад и развернуться без единого шипа, попытки пробоя. Круглые развороты видал не раз, а вот такую «задницу» - впервые:

 
Aleh Rynh:

Уважаемые трейдеры, прошу выкладывать скрины:

  • по невероятным ситуациям НЕвезения.
  • по невероятным движениям цены, далеким от описаний в книжках.
  • ситуация должна отражать эмоции , или

Просто бывает так, что хочется избить грушу и некому излить душу.

А то весь проект кишмя кишит постами "смотрите как я торгую", "моя торговля, прибыль +100500", везде гуру и биржевые маги.

А ведь реальная боль разочарований и потерь - это тоже неизбежная составляющая трейдинга.

Для затравки несколько скринов со своего смартфона (реальной торговли):

Вам надо найти человек каторый будет делать зделки в другую сторану 😅
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Aleksej Kravcenko:
Вам надо найти человек каторый будет делать зделки в другую сторану 😅
😄🤣😆😅😥🤔🤔😫😭😭😭
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Ну не так всё, конечно, печально запущено, как в предыдущем посте, есть и момент курьёза в этом.

Телефон, жаль, поменял, в прошлом много скринов делал.

Вывод по поводу этого у меня по опыту наработался один: Если цена СРАЗУ уходит в другую сторону, ЗАКРЫВАЕМСЯ. Скорее всего, подключился крупный игрок. Скорее всего, мы повелись на психологию толпы, "хомячков". Скорее всего, неудачно так в сук влепили. Неважно. Всё это уже в прошлом. Просто закрываемся.

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Секундное расширение спреда на биткоине. 100000 пунктов.


 
Aleh Rynh:

Секундное расширение спреда на биткоине. 100000 пунктов.



это не биткоин

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