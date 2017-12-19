GBPUSD Понедельник 18 Декабря - Разворот вверх или продолжение движения вниз

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Я склоняюсь к развороту вверх


GBPUSD 18 Декабря

 

Я думаю, что до Нового года GBPUSD сохранит нисходящий тренд, GBPUSD будет следовать за EURUSD вниз. 14 декабря 2017 было решение о процентной ставке GBP, Official Bank Rate осталось прежним. Поэтому повода для выхода из прежнего нисходящего тренда нет. 13 декабря 2017 было решение о процентной ставке USD. Проц ставка USD выросла на 0.25%. Пока это слабо отразилось на поведении EURUSD. Тренд EURUSD пока нисходящий. До Нового года GBPUSD будет следовать за EURUSD вниз.

[Удален]  

Пока нет нормальных сетапов, скорее всего от нижней границы канала сетап будет на рост


 

Идёт уверенно вверх.

 

Смущает то, как засобирались вниз. Последняя волна совершенно без выносов.

[Удален]  
чуток до тейка 
 

Судя по всему, готовится тестирование уровня 1,3300. При его пробое паре грозит снижение почти до 1.3000

 
Nikolay Gaylis:
чуток до тейка 

Ну раз чуток, значит надо еще продать с текущих на всю котлету )

[Удален]  
Igor Volodin:

Ну раз чуток, значит надо еще продать с текущих на всю котлету )


не-не...)))

 

У пары есть цель в район 1.315, пойдем вниз. С откатами конечно

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