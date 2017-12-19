GBPUSD Понедельник 18 Декабря - Разворот вверх или продолжение движения вниз
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Я думаю, что до Нового года GBPUSD сохранит нисходящий тренд, GBPUSD будет следовать за EURUSD вниз. 14 декабря 2017 было решение о процентной ставке GBP, Official Bank Rate осталось прежним. Поэтому повода для выхода из прежнего нисходящего тренда нет. 13 декабря 2017 было решение о процентной ставке USD. Проц ставка USD выросла на 0.25%. Пока это слабо отразилось на поведении EURUSD. Тренд EURUSD пока нисходящий. До Нового года GBPUSD будет следовать за EURUSD вниз.
Идёт уверенно вверх.
Смущает то, как засобирались вниз. Последняя волна совершенно без выносов.
чуток до тейка
Ну раз чуток, значит надо еще продать с текущих на всю котлету )
Ну раз чуток, значит надо еще продать с текущих на всю котлету )
не-не...)))
У пары есть цель в район 1.315, пойдем вниз. С откатами конечно
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