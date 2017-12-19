GBPUSD Понедельник 18 Декабря - Разворот вверх или продолжение движения вниз - страница 3
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Смотрю ветка в топе, значит людям интересна. Заглянул на огонёк.
Картина с М30. Может кому понравиться.)
Рекомендаций не даю. Всё видно на полотне. У меня бот на М5 устанавливает ордера. Рисунок с демо версией в новом окне.
За день кое-какие изменения. В рост пара не пошла.
М30.